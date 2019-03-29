ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину

Павел Грудинин мог бы получить мандат, если бы 139 коммунистов от него отказалась Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы. Правда, при условии, что 139 человек, которые стоят в списке кандидатов от КПРФ перед ним, откажутся от предложенной должности. Об этом журналистам заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, такой порядок устанавливает методика распределения мандатов. Кроме того, даже если бы все кандидаты отказались от места в Госдуме, Грудинин все же вряд ли смог бы получить эту должность. «Потому что он грубо нарушил закон, имея 6 зарубежных счетов и белизский оффшор на момент регистрации в федеральном списке КПРФ», — приводит РБК слова Шевченко.

26 февраля, напомним, Павла Грудинина отстранили от должности депутата подмосковного Видного. Причиной для лишения мандата стали нарушения при подаче декларации о доходах, которые обнаружили сотрудники городской прокуратуры. 14 марта президиум КПРФ решил передать экс-кандидату в президенты мандат, освободившийся после смерти Жореса Алферова. 23 марта в Москве провалилась акция в поддержку Грудинина. На нее, как напоминает RT, пришли всего 2,5 тысячи человек.