Жители Донбасса рискуют, что их пенсии достанутся украинцам

Никогда не работавшие граждане Украины могут приехать в Россию за пенсией в шесть тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Социальными выплатами из российского бюджета под видом пенсионеров Донбасса могут воспользоваться мошенники. Новый порядок заинтересует жителей Украины переехать в Донецк и Луганск за выплатами, считают опрошенные «URA.RU» эксперты. Оказаться жертвами аферистов в этой ситуации рискуют и сами жители ДНР и ЛНР.

24 апреля президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для украинских граждан, проживающих на территории Донбасса. 13 мая в Министерстве труда РФ назвали необходимое условие для получения ими пенсионных начислений: по словам главы ведомства Максима Топилина, претендующим на социальную выплату нужно будет зарегистрироваться на территории России.

Государство должно будет выплачивать новым гражданам не только пенсии, но и другие социальные пособия, добавляют эксперты Фото: depositphotos.com

«Правовых алгоритмов пенсионного обеспечения жителей этих территорий сейчас в стране не существует, — говорит в разговоре с „URA.RU“ исполнительный директор Центра защиты прав потребителей Константин Толкачев. — Поэтому риск мошенничества довольно велик. Существует вероятность того, что какие-то непонятные люди получат российские паспорта, а потом с ними поедут за пенсией в Россию».

Опасность заключается в том, что в Донбасс за легкими деньгами могут начать мигрировать жителям Украины и пограничных ей государств, отмечает в беседе с агентством юрист Сергей Ефимов. «Важно, чтобы Донбасс не стал „резиновым“. Ведь все сведения о количестве пенсионеров, о том, на какие пенсии они могут претендовать, у нас очень условные. Можно предположить, что власти Украины не захотят предоставлять официальные данные российской стороне». Чтобы избежать подобного сценария, уточняет Толкачев, требуется разработать ясные механизмы, которые определяли бы признаки пенсионеров Донбасса, их статус, возможности подсудности в случае споров.

В Донецк и Луганск направятся любители легких денег со всей Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, по мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, оформить пенсию мошенническим путем будет очень сложно. Он напомнил, что основанием для ее получения являются достижение пенсионного возраста, наличие трудового стажа, а также факт гражданства и проживания на территории России. «Кроме того, для оформления пенсии человек должен самостоятельно явиться в отделение Пенсионного фонда, показать тем самым, что он существует, что он живой», — добавляет собеседник «URA.RU».

При этом он не исключает, что никогда не работавшие жители Донбасса могут приехать в Россию, прописаться на ее территории и потребовать назначить им социальную пенсию — она составляет около шести тысяч рублей. Оснований отказать им практически не существует, признает эксперт. Но риск этого не столь велик, так как оформление российской пенсии может оказаться слишком сложной задачей. «Во-первых, мало кому под силу на старости лет бросить свой дом, купить жилье в России. Во-вторых, все эти люди работали на территории другого государства — Украины. Это означает, что у них — нулевой стаж, они же не делали никаких отчислений», — отмечает Сафонов. По его словам, гипотетически рассчитывать на пенсию в России могут те, кто трудился в СССР. «Но эти люди должны будут предоставить сохранившиеся с тех времен трудовые книжки, подтвердить свой стаж. Это очень большая волокита», — уточняет он.

Но если российскому бюджету махинации со стороны злоумышленников только грозят, то для некоторых доверчивых жителей ДНР и ЛНР они уже стали реальностью. Эксперт аналитического бюро «Политсобрание» Наталья Желтова рассказала «URA.RU», что аферисты в самопровозглашенных республиках уже предлагают свою помощь в оформлении российских пенсий. «Жители Донбасса прекрасно понимают, что на общих основаниях добиться получения пенсии в России крайне сложно — слишком много условий необходимо соблюсти. Этим и пользуются мошенники, которые обещают за вознаграждение оперативно „решить вопрос“ с пенсией», — поясняет собеседница агентства. Многие жители Донбасса сегодня находятся в тяжелом положении, «поэтому хватаются за каждое такое предложение, как за соломинку», добавила Желтова.