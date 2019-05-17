Митинги в Екатеринбурге будут бесконечными. И дело совсем не в храме

Большинству протестующих горожан лидер не нужен Фото: Чернохатова Наталья © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбург на грани постоянных митингов: невозможно определить, кто из сквера, где планируется строить храм святой Екатерины, пойдет на переговоры о решении конфликтного вопроса. Выйдя в четверг к митингующим, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил свой вариант: в толпе он выбрал Александра Иванова, который теперь придумывает, кого возьмет с собой на встречу с мэром в субботу. Вот только это не спасет ни от прыжков на забор, ни от новых «обнимашек», ни от продолжения митингов. Сейчас объясним почему.

«Сегодня Путин дал сторонам шанс на примирение, — объяснил „URA.RU“ представитель губернаторского окружения комментарий президента страны по поводу ситуации в Екатеринбурге, данный на форуме Общероссийского народного фронта. — Но нужно понять, с кем именно можно повторно сесть за стол переговоров. Кто именно может говорить от имени толпы и выражать ее мнение. С кем можно обсуждать варианты других площадок для размещения храма. И главное — кто может гарантировать, что в случае выбора другой площадки протесты не повторятся».

Евгений Ройзман долгое время отсиживался в тени Фото: Ната Чернохатова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев начал переговоры с недовольной общественностью на следующий день после старта процессов — уже 14 мая. В его резиденцию были приглашены восемь сторонников строительства храма и восемь противников. Первые подтверждали управляемость своей аудитории, вторые сразу оговорились, что повлиять на толпу не смогут. Переговоры были сорваны. Федеральные власти устами Дмитрия Пескова — пресс-секретаря президента — дали понять, что считают действия по выстраиванию диалога правильными. Вопрос только — с кем его вести?

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Известно, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман долгое время был сторонником строительства храма. Но 16 мая он неожиданно выступил за сохранение сквера, а после выступления Владимира Путина даже вышел к митингующим, многие из которых были уверены, что он не бывший, а действующий глава города. Собеседник агентства в региональном истеблишменте напоминает, что осенью 2018 года Ройзман оказался в блокаде у всех уважаемых персон города и роль переговорщика от имени толпы позволила бы ему восстановить утраченные позиции.

Поддержка горожан у него остается. Под опубликованным экс-мэром 14 мая постом в Instagram появились следующие комментарии:

«Позор вам, Евгений! Почему молчите про сквер у театра драмы? Слил землю и сам слился?» «Пожалуйста, спасите сквер!» «Почему же Ройзман молчит про ситуацию вокруг строительства церкви?»

«Евгений, Ваше присутствие на митингах кажется необходимым! Почему Вас нет у сквера?»

Проблема в том, что Ройзман может не получить широкого мандата горожан. Бывший мэр наиболее популярен среди молодежи и у населения с низким уровнем доходов. А ядро протестующих составляют состоявшиеся горожане среднего и старшего возраста со средним достатком, которые приходят на митинги защищать родной город, а не его политиков. Поэтому нет гарантий, что хоть сколь-либо значимая часть оппонентов строительства храма воспримет Ройзмана как лидера.

Плюс он невозможный переговорщик для губернатора Евгения Куйвашева. «Конфликт между ними имеет многолетнюю историю и не исчерпан. Поэтому Куйвашев вряд ли согласится подать руку экс-мэру и договариваться с ним о судьбе храма», — пояснил источник из губернаторской команды.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских

Андрей Альшевских появился в сквере только сегодня Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Октябрьский сквер является составной частью Верх-Исетского одномандатного округа, от которого избирался в Госдуму Андрей Альшевских. Он один из наиболее активных федеральных парламентариев, любящий и умеющий работать с избирателями. Однако и Альшевских в наиболее активной фазе конфликта, когда шли массовые задержания участников несанкционированных акций протеста, хранил молчание. Лишь в четверг он прилетел из Москвы и вышел в сквер к избирателям.

Вряд ли оппоненты строительства храма поверят Альшевских на слово. Депутат не скрывает, что входит в команду губернатора Евгения Куйвашева, на которого большинство протестующих возлагают ответственность за кризисную ситуацию. Поэтому к депутату участники несанкционированных акций будут относиться как минимум с подозрением.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин

Владимир Шахрин не поддержал протестующих Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению властей, недоговороспособность протестующих символизирует их отношение к лидеру группы «ЧайФ» Владимиру Шахрину. Более авторитетного деятеля искусств на Урале не найти. Большинство защитников сквера воспитаны на его песнях и ходят на его концерты. Но как только музыкант, вместе с земляками выступавший против строительства храма в акватории пруда, поддержал стройку в сквере, ему тут же было отказано в широкой общественной поддержке. А значит, выражать мнение оппонентов проекта он не может по определению.

Депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев

Нет доверия и институту городской думы. Единственным представителем народа, в эти дни вышедшим в народ, оказался Константин Киселев. Он был и во вторник на приеме у губернатора, поскольку много лет пытается заявить о себе как о лидере любого формирующегося в Екатеринбурге протестного движения. Киселев пытался объединить вокруг себя людей в период противодействия горожан строительству храма в акватории городского пруда. Он был постоянным участников и спикером на акциях в защиту недостроенной телебашни.

Но ни разу Киселев не доказал способность влиять на публику. Более того, его попытки политизировать недовольство горожан приводили к расколу протестного движения.

Корреспонденты агентства утверждают: появляясь в сквере, Киселев бродил по нему неузнанный, никем не признанный. Как можно всерьез утверждать, что он может быть переговорщиком от имени толпы, если толпа не идентифицирует его красивую бороду и горящий взгляд?

Редакционный директор Hearst Shkulev Digital Regional Network Ринат Низамов

Ринат Низамов стал более лоялен к сторонникам храма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выбранный мэром из толпы Александр Иванов уже сказал, что позовет на встречу с мэром Низамова. Журналист претендовал на роль неформального лидера еще до начала протестов против строительства храма. Входящий в холдинг портал E1 максимально, насколько это возможно, активно защищал аргументы противников проекта. E1 создавал Низамову образ жертвы, рассказывая о поступающих в его адрес угрозах. Низамов был на встрече с губернатором, где попросил вывести прессу из зала, за что получил упрек от коллег в том, что выступает не как гражданин, а как «акула пера», озабоченная эксклюзивами и кликами на собственном портале.

15 мая, после того, как ряд интернет-ресурсов выступил с критикой в адрес директора, позиция Е1 изменилась. Портал стал более объективно освещать акции протеста и даже подготовил интервью со старшим священником Храма на Крови Максимом Миняйло, дистанцировавшись тем самым от основной массы протестующих. Выйдя на митинг по результатам переговоров, сможет он повлиять даже не на радикалов, обещающих порезать омоновцев на лоскуты, а хотя бы на двух девиц, собственной кровью рисующих на столбах?

Главный редактор, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев

Этот вопрос можно адресовать всем кандидатам в переговорщики, в том числе и Максиму Путинцеву. По данным «URA.RU», он ведет переговоры с Игорем Алтушкиным о нахождении компромиссного варианта. В таком случае придется придумывать легитимный сценарий выбора пула уполномоченных, которые, в свою очередь, должны выбрать новое место для строительства и гарантировать, что на нем никаких «обнимашек» не будет.

По факту журналисты могут гарантировать губернатору только поддержку или отсутствие критики проекта строительства храма со стороны возглавляемых ими СМИ. Остановить протесты они не в состоянии.

Большая часть приходящих на несанкционированные акции горожан получают приглашения и координируются друг с другом в соцсетях.

И это трагедия для Екатеринбурга, потому что, пока не будет лица (группы лиц), способного взять на себя ответственность за толпу, сносящую забор в сквере, сторонникам храма будет не с кем договариваться. А сторонники со своими интересами — это неизбежная сторона любого диалога. Даже негативное по отношению к храму исследование фонда «Социум» содержит вывод, что каждый четвертый опрошенный поддерживает храм, и это настроение также опасно игнорировать, как и позицию противников строительства.

«Лидер у протеста должен быть. С одной стороны, он должен быть опытным оратором, с другой — не политиком, а обладающим даром убеждения, искусством находить компромисс, обладающим харизмой общественником.

Если такой не появится, то сами переговоры окажутся под угрозой», — отметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

И пока протестующие (или просто любящие Екатеринбург горожане) не придумают механику делегирования такого парламентера, несанкционированные митинги будут продолжаться. А вместе с ними — задержания, провокации. Город будет погружаться в анархию.