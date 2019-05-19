Православные в Екатеринбурге побеждают толпу противников нового собора

На молебен в защиту храма пришли около двух тысяч верующих Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Сторонники строительства собора Святой Екатерины в екатеринбургском сквере берут реванш: в выходные они провели несколько молебнов на площадке, где с понедельника по пятницу возмущенная молодежь требовала отмены стройки. В отличие от испугавшейся власти, которая тут же оказалась готова поменять место стройки, православные сдаваться не намерены и даже готовы к референдуму. Эксперты солидарны с ними: открытое голосование подтвердит согласие большинства горожан на строительство храма в сквере.

На молебен в защиту проекта строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы православные Екатеринбурга хотели выйти еще 14 мая — на следующий день после первой акции протеста против строительства, на которой был разобран забор, защищавший место стройки. Однако областные власти не санкционировали молебен, а нарушать закон верующие не решились. Акции протеста продолжились, и единственным ответом на них стал выход настоятеля Храма на Крови Максима Миняйло в толпу: вместе со своими соратниками он общался с возмущенными горожанами, объясняя, почему храм будет построен именно на этом месте.

После этого православные как будто исчезли, информационная повестка была заполнена только сообщениями об активности противников храма. В субботу все изменилось: протест выдохся, недовольные горожане отправились по своим делам, а православные заняли сквер. Фонд Святой Екатерины организовал флешмоб, устроил раздачу выпечки. Сторонники строительства приехали на акции и в субботу, и в воскресенье.

По сообщениям корреспондентов «URA.RU» из сквера, на воскресном молебне было около двух тысяч человек. Несмотря на анонсированное губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым обсуждение четырех новых площадок под строительство, отказываться от нынешней верующие не хотят. Миняйло сообщил журналистам, что «не привык падать раньше выстрела».

Собеседники агентства напоминают, что на мартовский молебен в поддержку строительства пришли 8 тысяч человек, а на пасхальную службу после крестного хода — 20 тысяч. Для сравнения: 15 мая — в пик протеста — в сквере было не более 6 тысяч человек, из которых только полторы тысячи агрессивно относились к установленному забору, а остальные были, скорее, зеваками. 16 мая после рекомендации президента России Владимира Путина провести опрос местных жителей в сквере насчитали полторы тысячи человек.

«Когда еще хоть один митинг наших уважаемых политических партий собирал 20 тысяч человек?» — задала риторический вопрос пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

Она отметила, что эти люди в последние дни не проявляли активность, дабы избежать провокаций. Но теперь свою позицию они намерены защищать.

Поход священников в массы оценили и горожане, и эксперты. «Видел, как сторонники сквера разговаривали со священниками. И это был абсолютно адекватный диалог», — рассказал «URA.RU» политолог Сергей Мошкин. Это подтвердили и сами горожане, находившиеся в сквере. «Был настоящий десант попов: к скверу пришли человек 20. Около каждого из них была группа защитников сквера. И все нормально беседовали, общались», — отметил читатель агентства. Единственным промахом сторонников храма, по мнению Мошкина, является критика участников несанкционированных акций и перевод данного вопроса в религиозную плоскость.

Конфликт сторонников и противников собора разгорелся только из-за ошибок властей, считает президент Фонда эффективной политики, политтехнолог Глеб Павловский. По его мнению, ситуация вокруг сквера может заметно перекроить политическую карту Екатеринбурга. «Эта история станет для православных горожан поводом задуматься над тем, кто представляет их интересы во власти», — отметил политолог.

Сергей Марков считает, что православные все равно отстоят храм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава института политической культуры Виталий Волчков посоветовал сторонникам храма добиваться референдума, на котором выступают и противники собора. «За храм выступает гораздо больше людей, они точно победят», — считает он. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков с оценкой численного преимущества верующих согласен: «Они находятся в настолько подавляющем большинстве, что даже не думают о том, чтобы отстаивать свою позицию».

Это совпадает с расчетами журналиста Евгения Енина. В своем аккаунте в Facebook он сообщил, что в Екатеринбурге 5% (100 тысяч) жителей — православные: «Пусть мобилизуется каждый пятый. Это 20 тысяч человек, это кроет любой митинг из тех, что были в городе после 1991 года», — написал он.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова посоветовала «не устраивать никаких акций, а просто поговорить со своими друзьями и знакомыми, объяснить, почему именно ты хочешь храм».

Политолог Денис Алешин добавил, «православные пока что вообще не использовали никаких механизмов для отстаивания своих прав». Он подчеркнул, что верующие Екатеринбурга — такие же горожане, как и участники несанкционированных акций. «Будет вполне логично, если они так же, как и сторонники сквера, обратятся за поддержкой к городским властям», — уточнил эксперт.

Для защиты своего решения много внутренней работы придется делать митрополиту Екатеринбургскому Кириллу, чье невнимание к ситуации и дало почву для видимой победы противников храма. В местной элите есть устоявшееся мнение, что проект строительства храма в акватории пруда был негативно воспринят общественностью, поскольку так его подал портал Е1, управляемый одним из основных противников строительства Ринатом Низамовым.

Журналист входил в круг доверенных лиц митрополита, и тот передал ему макеты до официального утверждения, получив в результате протест горожан.

В ситуации с новым собором митрополит также публично высказывал недовольство проектом (в частности расположением его алтаря) и не оказывал должной поддержки инициативе. Евгений Енин в своем посте удивляется, что даже во время протестов на защиту проекта вышел только Максим Миняйло.

Профессор кафедры национальных и федеративных отношений РАНХиГС, религиовед Вильям Шмидт напоминает: «По каноническим законам, чтобы заложить церковь, необходима инициатива верующих, поддержанная властью. В православии храм — это не только камни, это община людей. Екатеринбургская епархия упустила этот момент соборности, рождения церкви».

Эксперт поставил под сомнение качество диалога церкви и граждан. «В последние 20 лет социальная активность религиозных организаций оказалась беспрецедентной. Окормлением церкви проникнуты все сферы жизни общества. Появляется вопрос — насколько это необходимо?» — пояснил Шмидт.