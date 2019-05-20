Губернатор Куйвашев не назвал 4 площадки под храм. В чем хитрость?

Губернатору боятся советовать — ситуация тонкая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня не опубликует список новых площадок в Екатеринбурге для строительства храма Святой Екатерины. На своей странице в Instagram глава региона объяснил это большой ответственностью и желанием тщательно проработать вопрос. «Только через детальную проработку этого вопроса можно прийти к общему решению, которое устроит горожан. Администрация Екатеринбурга понимает всю ответственность в решении данного вопроса и, уверен, вместе с жителями города сможет найти решение, которое устроит большинство и разрешит конфликт», — объяснил логику Куйвашев.

Евгений Куйвашев пообещал назвать четыре альтернативные площадки в субботу, когда мэр Екатеринбурга встречался с особо активными участниками протестов против строительства. Губернатор опубликовал свое заявление в Instagram, предложив делиться идеями. «Моменты» проанализировали комментарии под постом и утверждают, что самыми популярными площадками оказались заброшенная больница «Скорой помощи» в Зеленой роще и долгострой около взорванной телебашни.

На самом старте политического кризиса полпред президента в УрФО Николай Цуканов поймал подчиненных губернатора на неинформированности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник в администрации губернатора говорил «URA.RU» в субботу, что среди рассматриваемых площадок будут площадь Труда (историческое местонахождение храма) и неблагоустроенная часть набережной за Макаровским мостом. В переговорах с противниками храма с их стороны прозвучала идея начать стройку на площади 1905 года, снеся памятник Владимиру Ленину. Кто ведет переговоры от имени представителей несогласных, не сообщается. Представители православного сообщества уже объявили, что отказываться от ныне согласованного места строительства не собираются.

Один из руководителей регионального парламента утверждает, что пауза с оглашением шорт-листа — это иллюстрация растерянности в политическом блоке администрации губернатора. «Никто не берется взять на себя ответственность и предложить Евгению Владимировичу [Куйвашеву] полноценную дорожную карту по выходу из кризиса, — считает парламентарий. — Отсюда метания: в субботу губернатор показывает, что он, а не мэр Екатеринбурга, актор, дает протестующим выпусить пар, анонсируя шорт-лист на понедельник, а в понедельник — когда консенсусного решения нет — подключает мэрию, которая объявляет свой сбор предложений, снимая с губернатора обязанность что-то публиковать».

Вокруг губернатора происходит борьба доверенных лиц: говорят, Панову в этом амплуа сменил Хазеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вокруг губернатора, как любого руководителя в сложной ситуации, идет борьба доверенных лиц, утверждает высокопоставленный единоросс. Совет встретиться с самопровозглашенными представителями протестующей стороны и инициаторами строительства храма (встреча прошла 14 мая) дала екатеринбургская пиарщица Аксана Панова. «Это ее методы — идти в народ при первых признаках общественного недовольства», — уточняет хорошо знакомый с пиарщицей представитель резиденции. Ход, однако, был негативно оценен политтехнологами, посчитавшими, что глава региона тем самым «лишь придал протесту и отдельным его участникам большей значимости».

Поэтому Панову быстро заменил технолог «Бакстер-групп» Ринат Хазеев. «Он вошел в ближайший круг губернатора и, судя по всему, сильно подвинул Панову, из-за чего даже возникает определенная напряженность. Да, она его привела изначально, но жизнь развивается и он смог воспользоваться ситуацией», — объяснил трансформацию собеседник агентства.

Анатолий Гайда (справа) — давний, но далеко не единственный советчик в окружении главы региона — помог отреагировать через Instagram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой ветеран свердловской бюрократии настаивает, что единого консультанта у губернатора сейчас нет. Очевидец утверждает, что в пятницу утром Хазеев улетел в Москву и не вернулся. «Консультирующий должен постоянно присутствовать в процессе, — настаивает собеседник агентства. — Речь для Instagram писали консолидированно под присмотром [советника губернатора Анатолия] Гайды. И сейчас дают советы все понемногу, включая [вице-губернатора Сергея] Бидонько. Просто ответственность за общую линию поведения брать на себя никто не хочет, когда ситуация напоминает цугцванг (ситуация в шахматах, когда любой последующий ход ухудшает положение игрока — прим. „URA.RU“)».

Участник обсуждений внутри резиденции утверждает, что ситуация осложняется тем, что среди советников есть недовольные идеей строительства храма, из-за чего «мозговые штурмы» проходят не так эффективно, как могли бы. Ранее на митингах один из кураторов внутриполитического блока правительства области Антон Третьяков подтверждал наличие у протестующих права быть услышанными.

Собеседник агентства настаивает, что «настроение у губернатора плохое» и именно поэтому в крыло А, где расположена первая приемная, чиновники «стараются заглядывать как можно реже». Одна из причин в том, что в самом старте политического кризиса полпред президента в УрФО Николай Цуканов поймал подчиненных губернатора на неинформированности: в понедельник — в первый день протеста — представитель главы государства пытался получить оперативную информацию от политического вице-губернатора Сергея Бидонько. Но не смог этого сделать: оказалось, что, хотя в 22 часа полпред был на рабочем месте, его собеседник уже уехал домой за город и не следил за происходящим в Екатеринбурге.

После того, как это обнаружилось, всю прошлую неделю отдельные чиновники даже оставались на рабочих местах до позднего вечера, чтобы продемонстрировать бурную деятельность и готовность отреагировать на ситуацию в моменте. В числе прочего это привело к появлению плана развлекательных мероприятий, которые всю предстоящую неделю должны будут проходить в сквере у драмтеатра.

Другой источник агентства утверждает, что сегодняшняя инициатива мэрии — часть плана. «Митинги прошли, пар выпущен, горожане готовы к обсуждению новых инициатив, — знает чиновник. — Сейчас губернатор ведет правильную политическую игру. ВЦИОМ ведет в городе опрос об отношении к строительству, в момент его начала губернатор берет на себя внимание, обещая новые площадки, в „день Х“ по цепочке инициативу берет на себя мэрия, которая предлагает высказаться и готова собирать предложения десять дней. К концу недели мэр встретится с православными. Так будет занята вся неделя, а там и итоги опроса появятся, и все увидят, что митинговала маленькая группа радикалов, оторванные от реальности хипстеры, а общегородское большинство поддерживает храм».

При этом губернатор остается актором повестки. Во вторник в Доме Севастьянова пройдет заседание президиума свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (его президент Дмитрий Пумпянский — соучредитель Фонда Святой Екатерины, продвигающего интересы строителей собора). Инсайдеры, в частности, убеждены, что перед тем самым заседанием СОСПП глава региона соберет руководство союза, чтобы посоветоваться по текущей ситуации.