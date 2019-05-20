В Зауралье тариф на мусор обещают снизить вдвое

Вадим Шумков распорядился переделать разработанную в 2018 году схему обращения с ТКО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области утверждена новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами. На этот раз в документе учли все недочеты и изменения в законодательстве, это позволит сделать максимально экономный тариф для населения, уверены в региональном правительстве.

По словам директора департамента природных ресурсов Андрея Саркисова, принципиальное отличие новой схемы состоит в том, что в ней ушли от идеи свозить весь мусор на один полигон. «В новой схеме запланировано 11 объектов размещения, они расположены по всей территории Курганской области, это делает перевозку менее затратной», — объяснил «URA.RU» Саркисов.

Пока в Зауралье действует старая схема обращения с мусором Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ориентировочную стоимость вывоза мусора, исходя из новой схемы обращения с ТКО, называют в 70 рублей. Напомним, что в конце 2018 года озвучивался тариф в 134 рубля с человека, однако тогда реализацию проекта остановили по настоянию врио губернатора Вадима Шумкова, который заявил о том, что регион не готов к перевозке и переработке мусора по новой схеме.

Саркисов не стал комментировать эту цифру. В разговоре с корреспондентом агентства он отметил, что точная цена будет названа после того, как определится регоператор (предприятие, которое отвечает за вывоз мусора во всем регионе — ред.) — по закону тариф должен быть озвучен до 20 декабря текущего года. «Сейчас у нас разрабатывается конкурсная документация, в конце мая мы планируем объявить конкурс», — проинформировал Саркисов. Он подчеркнул, что в тариф для населения не планируется вносить инвестиционную составляющую.

Проще говоря, зауральцы не будут вкладываться в строительство нового мусороперерабатывающего завода и мусоросортировку, деньги на это инвестор должен будет найти самостоятельно.

«Все действия направлены на то, чтобы тариф был минимальным, а существующие мощности максимально загружены», — подчеркнул Саркисов. Он уточнил, что сейчас в терсхеме учитывается работа единственного в Зауралье предприятия по сортировке мусора, имеющего лицензию. Появившиеся в СМИ упреки в том, что зауральские власти не используют имеющиеся предприятия для мусоросортировки, пояснил директор ООО «Сток» Игорь Путин. «Критические замечания раздаются о том, что у Эдуарда Шашкова есть мусоросортировка и давайте ее запустим. У него нет лицензии, нет санитарно-защитной зоны. Это все равно что поставить оборудование на центральной площади и, исходя из этого, работать», — пояснил Путин.

В Курганской области не хватает мусорных контейнеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По мнению директора ООО «Сток», обновленная схема — единственная возможность учесть существующее положение дел и начать работу по реализации принятого в России закона. «Систему, которая разваливалась 20 лет, невозможно создать за полгода. Учли то, что максимально возможно: уменьшается транспортная составляющая, потому что задействованы все существующие полигоны. Если все повезти на Шуховский полигон, тогда он переполнится мгновенно. Столько транспорта нет, чтобы перевезти весь мусор», — перечислил аргументы за новую схему Игорь Путин. Он добавил, что по его данным, курганское правительство ведет переговоры с профильным министерством о выделении федеральных средств на решение проблем в Зауралье. Так, есть вероятность, что будут выделены деньги на приобретение мусорных контейнеров, которых в области не хватает.

По мнению предпринимателя, понять, насколько дееспособна новая схема, можно будет уже в ближайшее время. «Если схема живая и рабочая, на нее заявятся претенденты, все споры отпадут», — отметил Путин.