Протесты в Екатеринбурге вызывают новую волну отставок губернаторов

Перед управленцами всей страны стоит задача: не допустить повторения протестов, как на Урале Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В июне может пройти еще одна волна отставок глав регионов, прогнозирует глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Незапланированную серию увольнений глав регионов могут сподвигнуть прошедшие в Екатеринбурге протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьском площади. По мнению Минченко, митинги повлияют не только на уральскую столицу: другие главы субъектов столкнулись с новыми, ранее неочевидными вызовами.

Протест в Екатеринбурге стал самым резонансным противостоянием в России за последние пять лет, отмечают политтехнологи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» Евгений Минченко, с начала протестов (13 мая) позиции свердловского губернатора Евгения Куйвашева в его «Рейтинге устойчивости» упали сразу на пять баллов — с 12 до 7 (самая высокая позиция среди глав субъектов находится на уровне 19 баллов — у руководителя Чечни Рамзана Кадырова). Сейчас свердловский губернатор находится в «красной зоне» рейтинга — ниже него главы Архангельской области Игорь Орлов, Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и Краснодарского края Вениамин Кондратьев — у них по шесть баллов.

«Красная зона включает тех губернаторов, у которых высок риск отставки. Ключевой момент в его [Куйвашева] падении — слабый политический менеджмент», — поясняет «URA.RU» Минченко.

Протест заметно ослабил текущее влияние Куйвашева, а также властей Екатеринбурга, полагает руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. Однако, по его словам, хоть и существует вероятность отставки, этого, скорее всего, не случится. «Способность власти модерировать кризисную ситуацию с различными интересами оказалась ограниченной.

Но вероятность отставки Куйвашева невысока, хотя бы потому что она могла бы быть интерпретирована как результат давления на власть протестного движения», — отмечает Орлов.

Конфликт скорее подрывает репутацию мэрии Екатеринбурга, чем губернатора, уверен политтехнолог и автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Это конфликт муниципальный. Землю [сквера под строительство храма] выделяла мэрия, план застройки утверждали ее же структуры. У губернатора нет прямых рычагов влияния», — считает Баширов.

Рейтинг губернатора Куйвашева существенно снизился, но шансы его отставки сравнительно невысоки Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, рейтинг Куйвашева упал бы так или иначе, его действия в этом случае не играют большой роли. «Допустим, Куйвашев дал бы добро на силовой разгон — его рейтинг бы пошел вниз. С другой стороны, не разогнал митинг — значит слабак, мямля. Это издержки самой модели управления», — говорит он «URA.RU».

Политические эксперты убеждены: управленцы в других регионах должны вынести для себя уроки из произошедшего в Екатеринбурге. Нужно направить все силы на то, чтобы не допускать таких критических ситуаций, отмечает Баширов.

Главам регионов следует учиться на ситуации в Екатеринбурге, чтобы сохранить за собой кресло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Кейс, который сложился в Екатеринбурге, показывает общественности, что если выходить на такие акции протеста, то можно останавливать точечную застройку. Главное — поднять вопрос на уровень президента. При помощи информационных технологий информации попасть на стол как минимум к Пескову [Дмитрию, пресс-секретарю главы государства] достаточно легко. Вы используете ключевые слова, апеллируете к президенту — и вот на вас обратили внимание», — уточняет политтехнолог.

По его словам, случай в уральской столице носит «провоцирующий» характер. «Я знаю, что этим пользуются люди, которые точно так же протестуют против застройки в Красноярске [после протестов в Екатеринбурге мэр Красноярска Сергей Еремин подписал постановление о запрете строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора на месте сквера]. Там есть кому и против кого повоевать», — замечает Баширов.

Ситуация на Урале показывает, что местные власти должны, даже в условиях унитарного государства и централизованной системы, уметь решать проблемы без совета сверху и нести ответственность за свои действия, полагает Калачев.

«Нужно изначально заниматься профилактикой проблем, а не разгребать последствия. Понятно, что сейчас будут внимательно смотреть за протестным потенциалом. Но проблема в том, что от губернаторов требуют результативной деятельности, но с другой стороны — социальной стабильности любой ценой, удовлетворения запросов населения, в том числе и тех, которые власть считает популистскими», — говорит эксперт.

Особенно об этом стоит задуматься тем управленцам, перед которыми, в отличие от Куйвашева, маячит реальная перспектива отставки уже в июне. В целом довольно шаткое положение сейчас можно отнести примерно к половине губернаторов, однако особое внимание стоит обратить на тех, кто в последнее время «не обласкан» властью, говорит Баширов. «Это те главы, у которых нет встреч с президентом и есть существенная критика. Это касается республики Коми [Сергея Гапликова], а также Ростовской области [Василия Голубева]. Во втором субъекте арестован заместитель губернатора по ЖКХ, что является плохим сигналом для нынешнего губернатора», — поясняет Баширов.

Калачев считает, что в отставку в июне может уйти кто-то из непопулярных руководителей, у которых истекает срок полномочий. «Неслучайно одна из башен [Кремля] организовала утечку данных опроса, где были названы самые непопулярные губернаторы и регионы, где запрос на обновление самый большой. Я думаю, что это было связано с желанием подготовить или ускорить процесс отставок», — уточняет Калачев.

При этом, по словам политологов, совсем необязательно, что глав регионов уберут серией отставок — могут быть приняты точечные решения. «Кто-то может восстановить свои рейтинги, доказать эффектность в решении проблем, поднять качество управления. Так или иначе Москва будет реагировать на запрос на обновление, формирующийся снизу, и на показатель социально-экономического развития, и качество госуправления в тех или иных регионах. Одна-две отставки могут быть, но какие-то можно перенести и на осень», — заключает Калачев.