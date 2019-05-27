После митингов депутаты Екатеринбурга готовят отставку мэра

Тандем Высокинского и Куйвашева на грани распада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

30 мая грозит стать одним из наиболее скандальных дат в екатеринбургской политике. На этот день запланировано заседание городской думы, на котором депутаты должны заслушать отчет о работе мэра Александра Высокинского по итогам 2018 года. По данным «URA.RU», фракция КПРФ и группа примкнувших к ним депутатов от «Единой России» предъявят главе Екатеринбурга серьезные претензии. Спор может завершиться голосованием по вопросу о доверии градоначальнику.

Как пояснил агентству источник в гордуме, в ожидании этих событий объединились ранее противоборствовавшие внутри гордумы группировки. В частности, сторонники бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова (политический оппонент действующего главы региона Евгения Куйвашева) вошли в альянс с группой коллег, представляющих городской бизнес. А отличавшиеся агрессивными высказываниями и оппозиционными демаршами коммунисты наладили контакт с лояльными единороссами.

Депутаты упрекают Высокинского в недостаточном внимании к их запросам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам собеседника «URA.RU», главной из претензий к Александру Высокинскому станет неудовлетворительная работа администрации города с депутатскими запросами. По подсчетам муниципальных парламентариев, удовлетворена лишь малая часть их просьб. Многие документы были рассмотрены с нарушением сроков. Будут упомянуты проблемы с зимней уборкой улиц от снега и многие другие.

«Но все это лишь поводы для конфликта. И не факт, что поводы объективные и реальные. Настоящие причины лежат гораздо глубже. Отношения между Высокинским и думой „искрили“ с первого дня работы мэра. После череды несанкционированных акций протеста против строительства храма святой Екатерины они окончательно испортились. Стороны пытаются возложить друг на друга ответственность за политический кризис в городе, максимально обезопасив себя», — считает городской политик.

По его мнению, Высокинский попытался сделать упреждающий шаг навстречу думе, публично отказавшись исключать из перечня участков для строительства собора Октябрьскую площадь. Опубликованные ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что 74% екатеринбуржцев выступают против этого варианта размещения храма. Посоветовал мэрии отказаться от первоначального места строительства и губернатор Евгений Куйвашев. Однако Высокинский не стал прислушиваться к данному совету.

Смена площадки обернется для Фонда святой Екатерины финансовыми потерями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Александр Высокинский понимает, что его карьера полностью зависит от избравшей его на должность думы. Для продолжения работы ему необходимо сохранять контроль над думским большинством. Составляющие это большинство депутаты поддерживают дружеские связи с компаниями-застройщиками храма святой Екатерины. В случае переноса площадки эти компании понесут серьезные незапланированные убытки. Поэтому, дав шанс застройщикам на сохранение площадки, мэр дал сигнал думскому большинству о готовности к диалогу», — пояснил собеседник «URA.RU» в мэрии.

Однако с большой долей вероятности этот ход окажется бесполезным. Источник «URA.RU» поясняет, что коммунисты и примкнувшие к ним депутаты пытаются найти правовой механизм для постановки 30 мая вопроса о выражении недоверия либо отставке избранного ими главы города. Пока юристы не смогли предложить им вариант решения, которое нельзя было бы впоследствии оспорить.

Представитель администрации города в свою очередь настаивает на безосновательности всех высказываемых депутатами претензий: «Глава города — руководитель исполнительного органа власти. Он не политик, он хозяйственник. Работа с протестом — это задача депутатов. Но ни один из них не вышел в сквер к протестующим. Где, например, были представляющие Ленинский район в думе депутаты Елена Дерягина и Николай Смирнягин? Они спрятали голову в песок. А Высокинский прятаться не стал. Он был единственным представителем власти, который вышел в сквер к протестующим и взял на себя роль посредника в переговорах».

Депутат от Ленинского района Елена Дерягина ни разу не приехала в сквер к протестующим Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собеседник «URA.RU» подчеркивает, что у мэра есть два сценария действий руководства мэрии. Первый — попытаться разрешить нарастающий с городской думой конфликт самостоятельно: «Происходящее, в первую очередь, — серьезный вызов для Александра Высокинского и его заместителя по внутренней политике Екатерины Куземки. У них есть все возможности, чтобы отразить атаку. Если они смогут воспользоваться этими возможностями, то значимо укрепят позиции управляющей сегодня мэрией команды».

Если эти возможности будут упущены, и с вызовом команда мэрии не справится, то будет реализован второй сценарий — команда главы Екатеринбурга обратится за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву, сохраняющему контроль над городским парламентом.

«Налицо острейший политический кризис. Вина за него коллективная. Но ответственность за кризис должна быть единоличной. Высокинский — креатура губернатора. При этом у губернатора есть возможность отправить главу города Высокинского в отставку. Но, если такое решение будет принято, кто будет новым мэром? Очевидных лидеров, готовых занять эту должность, нет. Поэтому я уверен, что скоропалительных кадровых решений в отношении Высокинского не будет», — уверен политолог Александр Пирогов.

По мнению Пирогова, главу города ждет крайне тяжелый разговор с депутатами. Однако голосование за выражение недоверия или отставку мэра эксперт не планирует: «Губернатор заинтересован в сохранении управляемости в Екатеринбурге». «Но у Москвы может оказаться другое мнение», — предупредил политолог.