В выборы ректора вуза в Челябинске вмешались силовики

Минспорта РФ 30 мая назначит врио ректора Уральского госуниверситета физкультуры (УралГУФК), единственного окружного вуза с головным филиалом в Челябинске. На пост претендуют руководитель федерации тхэквондо Максим Карпов и заместитель главы вуза Сергей Сериков. Однако перед выборами на них вылили настоящий ушат компромата. В вузе говорят, что теперь планировавшееся назначение сорвано.
Падение вуза проходит на фоне ареста действующего пока ректора Евгения Орехова по обвинению в получении взяток. Прежний глава УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение средств университета. В декабре начальника отдела закупок университета Алексея Бузанова признали виновным в получении взяток. В марте полиция начала доследственную проверку по информации главы местного отделения «Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования» Андрея Омельяненко о том, что на руководство вуза переплачивает себе зарплаты, Сериков мог выписать членам комиссии по закупкам премии по 50 тыс. рублей для оплаты штрафа, а жена ректора Елена Орехова получает ежемесячную премию в 50 тыс. рублей, являясь рядовым лаборантом. Внеплановую проверку в вузе начало минспорта РФ.
Университет закрыл филиал в Стерлитамаке (Башкирия). Остались филиалы в Уфе и Екатеринбурге.
Появились слухи, что министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, говорят в Челябинске, готов перевезти головное представительство УралГУФК в Екатеринбург (сам чиновник не подтверждает).
В вузе ждут 30 мая, когда истекает срок полномочий Орехова. Минспорта РФ по согласованию с региональными властями должно назначить врио ректора. По информации «URA.RU», им должен был стать Сериков, который уже исполняет эти обязанности. Но последние скандалы вынудили искать другую кандидатуру.
Врио ректора хотели назначить директора СДЮСШОР по тхэквондо, главу областной федерации этого спорта и профессора кафедры УралГУФК Максима Карпова. Однако в администрацию президента и силовикам прислали жалобы с компроматом на него (имеются в распоряжении «URA.RU»).
В письмах указано, что Карпов устроил бизнес с помощью федерации тхэквондо. Среди таких «схем» называются ежегодные членские взносы в 15 тыс. рублей с родителей спортсменов, ежегодная плата за аккредитацию в 1,5 тыс. рублей с каждого, вступительные взносы на соревнованиях в 1,7 тыс. рублей с ребенка, за аренду электронных жилетов еще по 300-500 рублей, даже за взвешивание нужно платить по 100 рублей. Хотя на чемпионаты по олимпийским видам спорта выделяются деньги из бюджета. В легкоатлетическом манеже УралГУФК Карпов якобы бесплатно проводит свои собственные мероприятия.
Авторы обращения полагают, что Карпов согласовал свое назначение через цепочку: завкафедрой УралГУФК Лариса Пигалова — профессор Российского госуниверситета физкультуры, спорта, туризма, молодежи и туризма Людмила Лубышева — замминистра спорта РФ Павел Новиков. Якобы кандидатуру Карпова поддержали также первый замглавы регионального отделения общества «Динамо» полковник ФСБ Анатолий Ситников и экс-начальник главного следственного управления ГУ МВД по региону Анатолий Киселев.
Омельяненко сообщил корреспонденту «URA.RU», что тоже направил информацию по Карпову в ФСБ, прокуратуру, СКР, полицию. «Ко мне и раньше обращались с жалобами на возможные злоупотребления в УралГУФК. В связи с их неоднократностью, возможной вовлеченностью высокопоставленных руководителей, я попросил правоохранительные органы провести проверку», — сказал общественник.
Сам Сериков заявил, что не знает об обвинениях в адрес конкурента за пост врио ректора. «Срок полномочий Орехова истекает. Но по кандидатуре исполняющего обязанности у меня нет понимания. Что касается анонимок, то мне о них ничего неизвестно», — сказал он корреспонденту «URA.RU».
Карпов уверен, что компромат на него связан с выборами ректора, но это не повлияет на его намерение баллотироваться. «Меня хотят подставить. В жалобах написана ерунда. Среди обвинений нет ничего, что противоречит закону. Наоборот, нашу федерацию ставят в пример, а школа пять лет признается лучшей в стране. Все проекты, которыми занимаюсь, успешны. Коллектив это видит, поэтому мне поступило предложение выдвинуться в ректоры, и я готов баллотироваться на пост», — добавил он.
Высокопоставленный источник «URA.RU» заявил, что в минспорта РФ после жалоб отклонили кандидатуру Карпова. 30 мая врио ректора назначат Серикова. Однако до новых выборах будут рассматриваться новые кандидатуры. В пресс-службе минспорта области подтвердили, что 30 мая будет объявлено, что до 11 сентября Сериков будет исполнять обязанности ректора. «К этому времени в вузе пройдут выборы нового руководителя», — добавили в ведомстве.