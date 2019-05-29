В выборы ректора вуза в Челябинске вмешались силовики

ФСБ и полицию просят проверить информацию о коррупции в УралГУФК Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Минспорта РФ 30 мая назначит врио ректора Уральского госуниверситета физкультуры (УралГУФК), единственного окружного вуза с головным филиалом в Челябинске. На пост претендуют руководитель федерации тхэквондо Максим Карпов и заместитель главы вуза Сергей Сериков. Однако перед выборами на них вылили настоящий ушат компромата. В вузе говорят, что теперь планировавшееся назначение сорвано.

УралГУФК — единственный челябинский вуз с филиалом в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Падение вуза проходит на фоне ареста действующего пока ректора Евгения Орехова по обвинению в получении взяток. Прежний глава УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение средств университета. В декабре начальника отдела закупок университета Алексея Бузанова признали виновным в получении взяток. В марте полиция начала доследственную проверку по информации главы местного отделения «Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования» Андрея Омельяненко о том, что на руководство вуза переплачивает себе зарплаты, Сериков мог выписать членам комиссии по закупкам премии по 50 тыс. рублей для оплаты штрафа, а жена ректора Елена Орехова получает ежемесячную премию в 50 тыс. рублей, являясь рядовым лаборантом. Внеплановую проверку в вузе начало минспорта РФ.

Университет закрыл филиал в Стерлитамаке (Башкирия). Остались филиалы в Уфе и Екатеринбурге.

Появились слухи, что министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, говорят в Челябинске, готов перевезти головное представительство УралГУФК в Екатеринбург (сам чиновник не подтверждает).

В вузе ждут 30 мая, когда истекает срок полномочий Орехова. Минспорта РФ по согласованию с региональными властями должно назначить врио ректора. По информации «URA.RU», им должен был стать Сериков, который уже исполняет эти обязанности. Но последние скандалы вынудили искать другую кандидатуру.

Леонида Куликова признали виновным в хищении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио ректора хотели назначить директора СДЮСШОР по тхэквондо, главу областной федерации этого спорта и профессора кафедры УралГУФК Максима Карпова. Однако в администрацию президента и силовикам прислали жалобы с компроматом на него (имеются в распоряжении «URA.RU»).

В письмах указано, что Карпов устроил бизнес с помощью федерации тхэквондо. Среди таких «схем» называются ежегодные членские взносы в 15 тыс. рублей с родителей спортсменов, ежегодная плата за аккредитацию в 1,5 тыс. рублей с каждого, вступительные взносы на соревнованиях в 1,7 тыс. рублей с ребенка, за аренду электронных жилетов еще по 300-500 рублей, даже за взвешивание нужно платить по 100 рублей. Хотя на чемпионаты по олимпийским видам спорта выделяются деньги из бюджета. В легкоатлетическом манеже УралГУФК Карпов якобы бесплатно проводит свои собственные мероприятия.

Авторы обращения полагают, что Карпов согласовал свое назначение через цепочку: завкафедрой УралГУФК Лариса Пигалова — профессор Российского госуниверситета физкультуры, спорта, туризма, молодежи и туризма Людмила Лубышева — замминистра спорта РФ Павел Новиков. Якобы кандидатуру Карпова поддержали также первый замглавы регионального отделения общества «Динамо» полковник ФСБ Анатолий Ситников и экс-начальник главного следственного управления ГУ МВД по региону Анатолий Киселев.

Омельяненко сообщил корреспонденту «URA.RU», что тоже направил информацию по Карпову в ФСБ, прокуратуру, СКР, полицию. «Ко мне и раньше обращались с жалобами на возможные злоупотребления в УралГУФК. В связи с их неоднократностью, возможной вовлеченностью высокопоставленных руководителей, я попросил правоохранительные органы провести проверку», — сказал общественник.

Сам Сериков заявил, что не знает об обвинениях в адрес конкурента за пост врио ректора. «Срок полномочий Орехова истекает. Но по кандидатуре исполняющего обязанности у меня нет понимания. Что касается анонимок, то мне о них ничего неизвестно», — сказал он корреспонденту «URA.RU».

Карпов уверен, что компромат на него связан с выборами ректора, но это не повлияет на его намерение баллотироваться. «Меня хотят подставить. В жалобах написана ерунда. Среди обвинений нет ничего, что противоречит закону. Наоборот, нашу федерацию ставят в пример, а школа пять лет признается лучшей в стране. Все проекты, которыми занимаюсь, успешны. Коллектив это видит, поэтому мне поступило предложение выдвинуться в ректоры, и я готов баллотироваться на пост», — добавил он.

Высокопоставленный источник «URA.RU» заявил, что в минспорта РФ после жалоб отклонили кандидатуру Карпова. 30 мая врио ректора назначат Серикова. Однако до новых выборах будут рассматриваться новые кандидатуры. В пресс-службе минспорта области подтвердили, что 30 мая будет объявлено, что до 11 сентября Сериков будет исполнять обязанности ректора. «К этому времени в вузе пройдут выборы нового руководителя», — добавили в ведомстве.