Что говорят в Москве о губернаторах Текслере и Шумкове

Оба уральца выделяются из всех российских врио: они борются за рекордный рейтинг

Леонид Федоров
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 22:02
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Празднование 9 мая. Челябинск, очки, текслер алексей
Новый вид региональных руководителей вызвал интерес у социологовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио глав регионов, среди которых руководитель Челябинской области Алексей Текслер и его коллега из Курганской области Вадим Шумков, уверенно идут к тому, чтобы в сентябре одержать победу на выборах в первом туре. Об этом сообщили специалисты Экспертного института социальных исследований в ходе заседания круглого стола в Москве.

Все новички губернаторского корпуса демонстрируют реальные результаты за короткий срок, указала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. По ее словам, главы регионов открыты и воспринимаются гражданами как близкие люди, к которым можно обращаться напрямую.

Россия. Москва. 2019.05.29. Круглый стол в ЭИСИ. Москва
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Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров подтвердил это цифрами. За врио главы Забайкалья Александра Осипова готовы проголосовать 84% граждан, которые пойдут на выборы. У Радия Хабирова из Башкирии — 79%, у Бату Хасикова из Калмыкии — 76%. За врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса готовы отдать голоса — 70,5% жителей региона, у его коллеги из Оренбургской области Дениса Паслера (экс-премьера Свердловской области) этот показатель на уровне 62%, следом идет Алексей Текслер из Челябинской области — 61% (рейтинг курганского губернатора Вадима Шумкова по версии ВЦИОМ не был назван; дозвониться за комментариями в центр не удалось).

Такая поддержка, по словам социолога, объясняется статусом «губернатора надежд» каждого из них. «Поворот к лучшему в регионе связан именно с ними. К тому же есть фактор обновления, фактор открытости и упора на прямые коммуникации с жителями. Новая власть способна обеспечить перемены и развитие, а не застой. Важный момент — борьба с коррупцией, чего давно уже требуют люди. И, наконец, ответственность за реальные дела и слаженную работу аппарата всех уровней власти», — указал Федоров.

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При этом, по данным Фонда общественного мнения, лидером по уровню доверия среди «новичков» губернаторского корпуса является врио главы Курганской области Вадим Шумков. Его готовы избрать 82% населения региона, указала управляющий директор ФОМа Лариса Паутова. Потенциал еще выше — опрос показал, что Шумков может победить на выборах с рекордным результатом. «Если бы выборы состоялись сегодня, то он мог бы победить с результатом 90%», — уточнила Паутова.

Подобный рост рейтинга возможен и у соседа Шумкова, челябинского губернатора Алексея Текслера, добавила глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она считает его одним из самых интересных кандидатов с точки зрения электорального потенциала.

«Практики у всех губернаторов могут быть схожими, но формат их реализации и личное отношение к ним у всех разные. Исследования показали, что опрошенные фокус-группы характеризуют Текслера как человека, которому „до всего есть дело“. Учитывая, что в любых рейтингах есть сезонность, то я вижу в дальнейшем перспективы роста уровня поддержки врио главы Челябинской области», — указала Кислицына.

Алексей Текслер на встрече с экспертами. Челябинск
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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По ее словам, трудность, которая может возникнуть у Текслера, связана с необходимостью выстраивания межэлитного консенсуса. «Потому что регион сложный, со своими группами интересов, подкрепленных ресурсами, административными рычагами, политическим влиянием. Возможно, в дальнейшем будет всплывать и экологическая повестка. Это не сильные проблемы для него, но те трудности, на которые стоит обратить внимание», — уверена она.

Политолог добавила, что в последнее время выборы в субъектах характеризуются большим количеством самовыдвиженцев (без партийных флагов ведут кампании и Шумков, и Текслер). Однако рисков для «Единой России», от которой ранее шли кандидаты, она не видит. «Многие идут самовыдвиженцами, и тут общего рецепта по корреляции рейтинга партии и персоны кандидата нет, — пояснила эксперт.

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