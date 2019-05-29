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Рейтинг курганского губернатора продолжает расти. Это может помешать его планам

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Леонид Федоров
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 16:16
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Губернские чтения на тему развития «умных городов». Курган, шумков вадим
Рейтинг Вадима Шумкова снова подросФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы губернатора Курганской области-2019

Рейтинг врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова продолжает расти — ему доверяют 82% населения региона. Опрос провели социологи Фонда общественного мнения (ФОМ), передает корреспондент «URA.RU». Такой высокий рейтинг, по мнению инсайдеров, может стать препятствием на пути самовыдвижения Шумкова на пост главы региона.

Опрос, проведенный в Зауралье, показал, что Вадим Шумков может победить на выборах с рекордным результатом. «Если бы выборы состоялись сегодня, то он мог бы победить с результатом 90%», — уточнила управляющий директор ФОМа Лариса Паутова.

Источники, знакомые с ситуацией отметили, что окончательно вопрос самовыждвижением Вадима Шумкова должен решиться буквально в ближайшие дни, поэтому такой высокий рейтинг может сыграть против главы региона. «Могут настоять на том, чтобы Шумков все же выдвигался от „Единой России“, раз у него такой запас прочности», — предположил собеседник агентства.

Инсайдер подтвердил, что технически Шумков может быть выдвинут от партии вплоть до 15 июня. Ранее в окружении Шумкова комментировали, что врио губернатора предпочитает идти на выборы как «кандидат от всех», не связывая себя с какой-либо партией.

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