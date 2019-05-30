Эту речь Текслер готовил, как стал врио. Весь инсайд с его выступления

Алексей Текслер поставил рекорд, уложившись в 30 минут. Раньше на отчет уходил час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

30 мая в графике врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который руководит регионом 2,5 месяца — отчет перед Заксобранием за 2018 год. С самого начала было понятно, что Текслер не будет отчитываться за тот период, когда Южным Уралом руководил Борис Дубровский. Хотя на профильных комитетах депутатам раздали кипы бумаг, с отчетами по каждому министерству. Но областная элита — вместе со всеми жителями Челябинской области — ждала от Текслера другого — заявлений о будущем.

Со дня своего назначения Текслер воздерживался от масштабных программных заявлений, адресованных всем избирателям, ограничиваясь встречами с определенным кругом — жителями конкретного муниципалитета, бизнесом, промышленниками. Результат — 29 мая на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Алексея Текслера называли «губернатором надежд». Это подтверждают цифры ЭИСИ, обнародованные накануне: за Текслера на сегодня готов проголосовать 61% южноуральцев. Глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына назвала челябинского руководителя одним из самых интересных кандидатов с точки зрения электорального потенциала.

В команде Алексея Текслера рассматривали другие площадки для выступления, но из-за экономии ресурсов решили остаться в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ожидания губернаторской речи в ЗСО сыграл и политический фон. «За минувшие два месяца состоялись выборы на Украине, результаты которых повергли в шок украинские власти. Это, конечно, повышает интерес к выборам в целом и есть запрос на новых ярких политиков, — говорит директор исследовательским центром маркетинга и социологии „МарС“ Иван Полукаров. — Плюс события вокруг строительства храма в Екатеринбурге [учтя протесты, строители и местные власти остановили стройку]. Люди поняли, что их мнение, даже если оно отлично от мнения власти, может изменить ситуацию». По мнению социолога, для Челябинска темой, которая остается проблемной для города-миллионника и все еще способна вывести людей на улицы, является неблагополучная экологическая ситуация.

«Этот момент Текслер учел, — отмечает Полукаров. — Заявил, что в Челябинске за пять лет снизится объем выбросов на 38%, что достаточно существенно. Да и в целом было много конкретики, чтобы было понятно всем и каждому». Речь шла о повышении доходов населения, доступности медицины (до конца года будут введены 24 фельдшерско-акушерских пункта, до 2024-го — еще сто), школ (сдадут две новые школы в Челябинске, завершат реконструкцию двух школ в Нязепетровске и Усть-Катаве), детских садов (в этом году откроют 2500 мест в 15 детсадах), комфортной среде (во всех городах с населением более тысячи человек будут утверждены пятилетние программы благоустройства), дорогах (отремонтировать 2/3 в регионе), транспорте (65 новых автобусов Челябинску, 15 трамвайных вагонов — Усть-Катаву), газификации сел (300 километров новых труб, подключение восьми тысяч домов) — все в одном обзорном материале не перечислить.

Представители духовенства пришли согласно традиции. Но выступление Текслера вряд ли можно было назвать традиционным для челябинских элит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В целом, выступление Текслера свелось к тому, что каждый житель области должен на себе почувствовать позитивные изменения. Медицину нельзя оптимизировать в ущерб пациентов, тарифы на ЖКХ не могут быть грабительскими, доступность образования и детских садов должна стать быть максимальной, воздух в промышленных городах чище, а села комфортней, доходы населения выше. Для этого у области есть промышленный и финансовый потенциал. Но чтобы не люди жили для экономики, а экономика существовала для людей. Власть обязана стать открытой, в том числе через соцсети.

Политолог Александр Мельников считает, что, несмотря на недвусмысленный посыл в адрес элит («хватит растаскивать Челябинск, превращать его в дойную корову»), основная часть выступления адресовалась максимально широкому кругу южноуральцев. «Текслер обращался не столько к бюрократии, сколько ко всем жителям региона. Кроме того, он отстраивается от глобальных проектов. Зато концентрируется на конкретных решениях, которые люди почувствует сразу. Эти посылы отразятся на жизни, можно понять и оценить до сентябрьских выборов», — говорит эксперт.

В центре зала сидели жители области, а не чиновники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер не утомил аудиторию и уложился в 30 минут. Ранее подобные мероприятия занимали около часа. В команде Текслера попытались уйти от формализма, готовясь к мероприятию, говорят инсайдеры из штаба. Всерьез рассматривали другие площадки, но так как времени оставалось мало, то согласились остаться на площадях ЗСО. Председатель Заксобрания Владимир Мякуш настаивал на классическом варианте, когда в самом зале будет элита, а менее значимые фигуры отправятся на балкон. Но в резиденции врио губернатора решили иначе. Глав городов и районов, в том числе мэра Челябинска Владимира Елистратова, отправили на балкон, а в центре зала сидели победители учебных олимпиад, волонтеры, обладатели госнаград и известные блогеры, которым послали специальные приглашения.

До этого Борис Дубровский, а еще раньше Михаил Юревич встречались с лидерами мнений интернета, но это были полузакрытые встречи. Теперь же блогеры сами транслировали выступление Текслера. Так, известная блогерша Сони Гудим, снимавшаяся в маске котика, смотрелась не чуждо, весело и привлекала внимание.

До сегодняшнего дня Алексей Текслер (в центре) встречался с определенным кругом лиц, а сегодня впервые обратился ко всем челябинцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин тоже заметил, что в зале было много свежих лиц, которых ранее не приглашали на послания. «Это те же общественники, блогеры, которые имеют выход на неполитизированную аудиторию», — сказал собеседник. По мнению эксперта, очень выигрышно смотрелось заявление о смене курса развития области.

«У Дубровского была одна схема — ВСМ, саммиты. ШОС и БРИКС, тяжелая промышленность. Текслер заявил совершенно обратное — нужно повернуться лицом к человеку. Он озвучил огромнейший соцпакет, вернулся к разговорам о диверсификации экономики», — отметил политолог.

Ширинкин считает, что врио губернатора задал курс на большую открытость, доступность власти и простоту работы с ней. «Текслер на своем примере ведения Instagram показал, как выйти на ту среду, которая властью ранее не была затронута была вообще. Дал понять, что там тоже есть люди. Как результат — 100 тысяч жителей области подписаны на станицу Текслера», — добавил собеседник.

По данным «URA.RU», эксперты советовали Текслеру ориентироваться не на показатели выборов губернатора 2014 года, а скорее на выборы президента России в 2018 году. Тогда возрастные в Челябинской области были распределены следующим образом: от 18 до 30 лет — около 35%, от 30 до 55 — чуть меньше 40%, остальные — старше 55 лет. Это развенчивает миф, что молодежи не интересны выборы. Да и по данным последних замеров, врио губернатора больше пользуется популярность у молодой аудитории.

Понимая это, Текслер анонсировал на региональном уровне проект по аналогии с федеральным конкурсом «Лидеры России» по отбору перспективных управленцев. А спустя несколько часов после выступления отправился на встречу с участниками студенческих стройотрядов. Официальный старт кампании был дан сегодня, через полчаса после того Текслер обратился к своим избирателям.