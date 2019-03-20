19 марта 2019

Новый челябинский губернатор Текслер отказался читать отчет Дубровского

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 16:45
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, текслер алексей, цуканов николай, дубровский борис
Борис Дубровский готовил отчет, однако Алексей Текслер с ним выступать не будетФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Отчета врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера перед Законодательным собранием региона по итогам 2018 года не будет. Об этом «URA.RU» сообщил председатель Заксобрания Владимир Мякуш после того, как Текслера представили челябинским элитам.

На 27 марта был запланирован отчет губернатора перед Заксобранием, мероприятие собирались провести в Челябинском театре драмы. Но после отставки Бориса Дубровского с поста главы региона депутаты сняли вопрос с повестки будущей сессии. «У нас сменился губернатор, а речь идет о 2018 годе, — пояснил Владимир Мякуш. — Поэтому отчитываться новый руководитель за работу прежнего не будет».

Напомним, в 2014 году, после того как Борис Дубровский был назначен врио губернатора, он вместо отчета за 2013 год представил на мартовской сессии Заксобрания проект «Стратегии-2020». На вопрос «URA.RU» не воспользуется ли таким шансом врио губернатора, Мякуш ответил, что новый руководитель решит сам. «Мы уже договорились о сотрудничестве», — заявил председатель ЗСО.

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