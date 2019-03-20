Новый челябинский губернатор Текслер отказался читать отчет Дубровского

Отчета врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера перед Законодательным собранием региона по итогам 2018 года не будет. Об этом «URA.RU» сообщил председатель Заксобрания Владимир Мякуш после того, как Текслера представили челябинским элитам.
На 27 марта был запланирован отчет губернатора перед Заксобранием, мероприятие собирались провести в Челябинском театре драмы. Но после отставки Бориса Дубровского с поста главы региона депутаты сняли вопрос с повестки будущей сессии. «У нас сменился губернатор, а речь идет о 2018 годе, — пояснил Владимир Мякуш. — Поэтому отчитываться новый руководитель за работу прежнего не будет».
Напомним, в 2014 году, после того как Борис Дубровский был назначен врио губернатора, он вместо отчета за 2013 год представил на мартовской сессии Заксобрания проект «Стратегии-2020». На вопрос «URA.RU» не воспользуется ли таким шансом врио губернатора, Мякуш ответил, что новый руководитель решит сам. «Мы уже договорились о сотрудничестве», — заявил председатель ЗСО.