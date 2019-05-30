Текслер объявил набор в руководство Челябинской области

Алексей Текслер хочет провести региональный конкурс по аналогии с проектом Сергея Кириенко (справа) «Лидеры России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер организует на региональном уровне проект по аналогии с федеральным конкурсом «Лидеры России» по отбору перспективных управленцев. А действующие чиновники будут отправлены на переобучение, заявил глава региона во время выступления с отчетом в Заксобрании области, передает корреспондент «URA.RU».

«Эффективное управление регионом невозможно без развития современных компетенций. Для этого будет реализован масштабный региональный кадровый проект, который включает как повышение квалификации действующих служащих, так и привлечения талантливых молодых перспективных специалистов на все уровни управления области», — заявил Текслер.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной некоммерческой организации. Бывший глава представительства области при правительстве РФ Александр Шепилов после победы в конкурсе принял приглашение перейти в Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Сам Текслер является выпускником программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС (как и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и глава Тюменской области Александр Моор). Этот проект называют кремлевской «школой губернаторов».