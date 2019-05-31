На этой неделе произошло возвращение Михаила Саакашвили на Украину Коллаж: соцсети

Из выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что в Магнитогорске ждут Путина. — Чернецкого оскорбило назначение нового пресс-секретаря Высокинского. — Останки царских детей исчезли. — В сенаторскую тройку Текслера войдет магнитогорец. — Комаров (ЧТПЗ) тайно встретится с Шойгу и получит награду. — Мазур поторопился с получением должности в калужском правительстве. — В МЧС ХМАО прочат массовые отставки. — Из-за губернатора Артюхова сорвался отпуск чиновников. — На выборы в думу Салехарда единороссов поведет один политтехнолог. — С губернатором Решетниковым общаются «как в армии». И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

Инсайды ХМАО

Инсайды ЯНАО

Инсайды Пермского края

Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Губернатор отвлекся на Москву и забыл про свои проекты

Пиарщики, наблюдающие за действиями областной власти удивлены. Из свердловской повестки неожиданным образом пропали ее ключевые доселе элементы. До сих пор губернатор был поглощен «Пятилеткой развития», которая звучала «из каждого утюга», «Уральской инженерной школой», «Самоцветным кольцом», а сейчас они всецело уступили скверу у драмтеатра, Универсиаде и Хабитату под эгидой ООН. При этом ни слова в широкой повесте нет про Иннопром и GMIS, в той локации просто строят конгресс-холл, который активно рекламируется. Пиарщики считают, что глава региона всецело увлечен демонстрацией работы Москве и практически не обращает внимания на избравшего его внутреннего потребителя, мнение которого для столицы может оказаться не менее важным, нежели собственно федеральное.

Куйвашев пришлет ревизоров в Шарташский лесопарк

Владимир Жабриков © URA.RU

Директору Шарташского лесопарка Артуру Зиганшину все сложнее сохранить свой пост. По данным инсайдеров, плачевной ситуацией в парке озаботился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Говорят, что глава региона решил отправить в любимое место отдыха горожан группу ревизоров. От них и будет зависеть дальнейшая судьба Зиганшина.

В правительстве придумали новую шутку про Высокинского

По кабмину курсирует новая злая шутка. Между собой члены правительства переговариваются о том, что область уже давно функционирует вполне автономно — губернатор все больше времени проводит в Москве, но при этом умело настроенная им система власти живет своей жизнью и даже занимается хозяйством. Постепенно, убеждены слухачи, это состояние дел перекидывается на город Екатеринбург, поскольку мэр Александр Высокинский никак себя особенно заметно не проявляет. В этой связи и родилось выражение: «Область научилась жить без губернатора, теперь город учится жить без мэра».

У Рапопорта под боком разгорается пожар с участием VIP

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, на министра спорта Рапопорта Леонида вот-вот обрушится новая беда. Две федерации художественной гимнастики в его подчинении — старая, лишенная госаккредитации и новая, только недавно ее (госаккредитацию) получившая борются за влияние. Слухмейкеры, знакомые с руководством старой и новой федераций, убеждены, что помимо публичного скандала с раскрытием внутренней кухни, появятся уголовные дела и прозвучат фамилии настолько влиятельных лиц, что региональная власть вздрогнет.

Бидонько стал токсичен

В правительстве и всех органах власти, которые так или иначе сотрудничают с ним, не понимают, стал ли вице-губернатор Сергей Бидонько уже настолько токсичен, что любое взаимодействие с ним будет опасным. Часть чиновников решила, что стал и потому отказывается от встреч и визитов в кабинет замгубернатора по политике. Часть, напротив, уверена, что Бидонько с достоинством пережил все свалившиеся на него в последнее время невзгоды и совершенно спокойно преодолеет турбулентность. Какая часть оказалась права — станет понятно совсем скоро.

Третьяков приведет область к новым протестам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники ждут, что вскоре директор департамента внутренней политики Антон Третьяков столкнется с серьезными проблемами. Ходят слухи, что он доложил своему руководству о решении проблемы с переносом памятника Ленину в Ревде. Но на самом деле уральский город грозит власти протестами.

Высокинского ждет еще один кадровый проигрыш

Ходят слухи о возможной отставке вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству, транспорту и экологии Алексея Бубнова. Его окружение отмечает, что Бубнов проявляет слишком мало инициативы и отличается «чиновничьим» подходом к делу. Положение вице-мэра ухудшилось после реконструкции сквера за Оперным театром. Как объясняют наблюдатели, после того, как рабочие «перепахали» территорию, в городе стали ждать полного провала программы по озеленению. При этом отставка Бубнова будет еще одним проигрышем мэра Александра Высокинского, который лично назначал специалиста на должность.

Конфликт в екатеринбургском «Водоканале» может затянуться на недели

По неофициальной информации, глава Екатеринбурга Александр Высокинский отложил вопрос о дальнейшей судьбе гендиректора МУП «Водоканал» Игоря Дубровина. 31 мая на муниципальном предприятии началась итальянская забастовка — заместители руководителя предприятия объявили, что отказываются выполнять распоряжения непосредственного начальника. Высокинский вызвал Дубровина на ковер, но их встреча ничем не закончилась. Слухмейкеры предполагают, что мэр возьмет тайм аут для согласования дальнейших действий со всеми заинтересованными сторонами.

Чернецкого оскорбило назначение нового пресс-секретаря Высокинского

Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий воспринял как личное оскорбление назначение Вадима Аверьянова пресс-секретарем главы города Александра Высокинского. В свое время Аверьянов сильно насолил Чернецкому — пытался передать холдинг «Уральский рабочий» региональным властям в самый разгар войны между городом и областью. Однако Высокинский дал понять, что ему абсолютно наплевать на мнение учителя, говорят слухмейкеры.

Тестов стал политическим советником спикера Володина

Слухмейкеры не исключают, что в последнее время председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин принимает все значимые решения только после консультаций со своим заместителем Виктором Тестовым. Наблюдателей очень удивляет этот факт. Считается, что Тестов входит в команду бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова, который на протяжении многих лет конфликтовал с главой региона Евгением Кувашевым. По этой причине Володин и Тестов долгое время были аппаратными врагами. Что заставило их сблизиться сплетники не понимают. Они предполагают, что посредником в налаживании отношений между ними стал Тунгусов.

Дума Екатеринбурга потребует вернуть городу земельные полномочия

По слухам, уже этим летом депутаты думы Екатеринбурга поднимут вопрос о возвращении городской власти полномочий по распоряжению неразграниченными земельными участками. Поводом для такой инициативы может стать конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины. Якобы депутаты уверены — если бы именно они, а не правительство области, готовили весь пакет документов о выделении участка и принимали решение о выставлении его на торги, то многие споры между сторонниками и противниками строительства удалось бы предотвратить. Помимо этого, депутаты рассчитывают, что управление землями увеличит доходную часть городского бюджета на миллиарды рублей.

Депутат Никонов пойдет на повышение

Александр Мамаев © URA.RU

В Законодательном собрании области ходят слухи о серьезных карьерных перспективах, открывшихся перед председателем комитета по аграрной политике Сергеем Никоновым. Сплетники отмечают, что Никонов в последнее время стал почетным участником самых статусных мероприятий «Единой России» и областного парламента, его приглашают на встречи с влиятельными людьми. Слухмейкеры предполагают, что председатель комитета вскоре может получить новый руководящий пост. Но какой именно пост, пока никто не знает.

Полянин провоцирует Левина на конфликт

Анна Майорова © URA.RU

Наблюдатели с интересом обсуждают, как главный редактор «Областной газеты» «вытер ноги» о председателя свердловской общественной палаты Александра Левина, возглавляющего также областной союз журналистов. 23 мая в ОГ вышел материал о бездействии ОП в конфликте вокруг собора Святой Екатерины под заголовком «Палаты ушли в тень». «Фактически, Полянин расписал общественников в „импотенции“, а через несколько дней постил в Facebook фото с Левиным в Доме журналистов», — недоумевают инсайдеры.

Чудновец разрешили стать спаринг-партнером Шипулина

Игорь Меркулов © URA.RU

Не исключено, что правозащитница Евгений Чудновец договорилась с кураторами довыборов депутата Госдумы по Серовскому округу о своем участии в кампании. Якобы, ей отведена роль спаринг-партнера будущего кандидата от «Единой России» Антона Шипулина. Не исключено, что именно они будет критиковать спортсмена-единоросса, работая с протестным электоратом.

Смолин забыл, что он больше не депутат

Сплетники в думе Екатеринбурга подшучивают над бывшим муниципальным депутатом Александром Смолиным. Он присутствовал на одном из недавних заседаний профильных комиссий в качестве члена муниципальной общественной палаты. По окончании диспута, когда председатель комитета объявил голосование по вопросу, он отдал голос за его принятие. «Смолин забыл, что он уже не депутат, и не имеет права голосовать, либо таким образом тролит действующий депутатский корпус», — считают слухмейкеры.

Застройщиков оставят без земли на ВИЗе-Правобережном

На ВИЗе-правобережном пройдет масштабная ревизия земельных участков, говорят источники «URA.RU». Областные власти на высшем уровне решили изучит всех собственников на территории, предназначенной для строительства объектов Универсиады-2023. Наблюдатели предупреждают: «Многие застройщики удивятся аннулированию торгов».

На севере Екатеринбурга зачистят киоски

Екатеринбургский общественник Дмитрий Чукреев, известный своими рейдами по нелегальным казино и точкам продажи алкоголя, с наступлением лета начинает новую серию проверок — незаконных ларьков. Пошла волна возмущения малого бизнеса: накануне Чукреев закрыл павильоны у метро «Динамо» и у храма на Вознесенской горке. Они были незарегистрированы, хоть и маскировались под киоски, созданные к чемпионату мира по футболу. Говорят, проверки продолжатся, особенно стоит беспокоиться предпринимателям Железнодорожного района — в «Единой России» Чукреев представляет этот район.

Зампредседателя Свердловского облсуда «сошлют в Сибирь»…

Фото: сайт Свердловского областного суда

В Свердловском областном суде — своя «Игра престолов»: самый опытный зампредседателя Елена Милюхина собирается переехать в другой город, где планирует возглавить областной суд. В ноябре у нее заканчивается контракт, надо переназначаться, но на этой должности ее не ждут: в последнее время у нее не очень складываются отношения с новым председателем Владимиром Дмитриевым. При прежнем председателе Дементьеве они оба (Дмитриев и Милюхина) были замами, причем Милюхина старше и опытнее, но председателем стал Дмитриев. Рассказывают, что Милюхина пыталась получить назначение в Москву, но не выгорело. Теперь она рассматривает для себя вариант уехать в Тюмень или Омск с тем, чтобы стать-таки председателем облсуда там.

…а на ее место претендует судья-смельчак

Место Милюхиной, когда она покинет свой пост в ноябре, но будет пустовать — на него уже претендует председатель одной из коллегий Евгений Шумков, который считается человеком экс-председателя суда Александра Дементьева. Именно как претензию на повышение его коллеги расценили недавний поступок Шумкова: он единственный из всех судей свердловского облсуда взял да и обнародовал свои доходы (хотя не обязан). Противостоять ему в борьбе за должность, возможно, будет председатель одного из уголовных составов Игорь Тертычный, считающийся протеже Милюхиной. «В общем, игра престолов» у нас в самом разгаре», — шутят судейские.

Свердловское начальство МЧС хочет разобрать технику регионального отряда спасателей

За увольнением начальника Уральского поисково-спасательного отряда Анатолия Иотова стоит желание главка МЧС растащить имущества отряда — некий секретный документ об этом имеется в региональном управлении МЧС. Согласно документа, снегоходы, квадроциклы и другая техника спасателей на бумаге будет передана пожарным частям отдаленных территорий. Где эта техника окажется по факту (для тушения пожаров она точно не нужна) остается только гадать. Иотов отказался выполнять это распоряжение, его заставили написать заявление об увольнении, после чего спасатели УрПСО и взбунтовались.

Останки царских детей исчезли

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургские историки сообщают тревожную новость о том, что исчезли останки детей последнего бывшего царя Алексея и Марии. Исследователи считают, что в ходе неудачных опытов, заказанных церковью, их просто уничтожили.

«В Поросенковом Логу были обнаружены в общей сложности 44 костных фрагмента Алексея и Марии. Многочисленные экспертизы, которые проводили во время следствия подтвердили, что это останки именно детей Николая II. Долгое время их хранили в государственном историческом архиве вместе с челюстью Гитлера. В 2015 году РПЦ, не признавая их формально, потребовала передать кости себе. Небольшие гробики с ними поместили в Новоспасском монастыре в Москве. Потом с ними производили какие-то манипуляции, и теперь в монастыре их нет. При этом СКР отрицает, что забирал их. Есть риск, что фрагменты останков уничтожены. Нет костей — нет проблемы. Определенным кругам такая ситуация выгодна», — считает собеседник агентства.

Китайцы съели все одуванчики в свердловском поселке

Жители поселка Лосиный рядом с Березовским поражены страстью китайцев к одуванчикам. По слухам, в населенный пункт нагрянула большая группа рабочих мигрантов, которые в миг съели все дикорастущие цветы в округе. «Оказывается, китайцы используют одуванчики в качестве ингредиента для блюд. Они настолько их любят, что опустошили одуванчиковые поля в „Лосинке“», — возмущаются местные.

Инсайды Челябинской области

В Магнитогорске ждут Путина

Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске ждут визита президента РФ Владимира Путина 21 июля, на День металлурга и День города, которые празднуются одновременно. В этом году второй по величине муниципалитет Челябинской области отмечает юбилей — 90-летие. Кроме того, ММК запускает новую аглофабрику — это крупный инвестиционный проект. К июлю местные власти также должны благоустроить территорию у дома №164 по улице Карла Маркса, пострадавшего от взрыва газа 31 декабря, и глава государства должен проверить, как справились с его поручениями.

В сенаторскую тройку Текслера войдет магнитогорец

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в тройке кандидатов в сенаторы, с которой Алексей Текслер пойдет на выборы губернатора Челябинской области, обязательно будет представитель Магнитогорска. И это согласовано с главой ММК Виктором Рашниковым. По слухам, будущий кандидат в сенаторы работает в сфере здравоохранения и уже называют депутата Заксобрания Марину Шеметову. Говорят, у Шеметовой хорошие шансы.

Возвращение Тефтелева в Челябинск наделало много шума

Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск приезжал бывший вице-губернатор и экс-мэр Евгений Тефтелев, вернувшийся в Магнитогорск после отставки. Его видели в кабинетах нескольких чиновников и бизнесменов. Говорят, он не собирается рвать связи с областным центром и хочет максимально сохранить свое влияние на происходящие в Челябинске процессы. Сам Тефтелев то ли шутя, то ли серьезно говорит, что приехал продавать квартиру, и занят лишь организацией 90-летия Магнитогорска, которое будет отмечаться три дня. Основные празднования пройдут 21 июля в День металлурга. В этот день ожидается приезд президента Владимира Путина. А Тефтелев, дескать, выяснял, сколько делегаций приедет из Челябинска, чтобы обеспечить их жильем.

Комаров тайно встретится с Шойгу и получит награду

Мажоритарный акционер ЧТПЗ Андрей Комаров, говорят, в ближайшее время будет приглашен на встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Подробностей повестки предстоящей встречи слухмейкеры не раскрывают, однако намекают, что общий тон ее будет скорее приятным. Якобы в благодарность за шефство над командным пунктом в Горном Щите промышленнику светит то ли награда, то ли просто личная похвала.

Гартунг отправит родных на выборы

Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают: хотя депутат Госдумы Валерий Гартунг и дал обещание не идти на выборы губернатора от «Справедливой России», он все же подумывает, как извлечь из кампании пользу. Второй человек в партии по Челябинской области — Василий Швецов. Он известен только в политических кругах, процентов даст немного. По слухам, всерьез подумывали о том, чтобы отправить на выборы депутата ЗСО Ольгу Мухометьярову, чрезвычайно активного политика. Мухометьярова не дает спокойно жить своим коллегам в Заксобрании, вмешиваясь во все обсуждения. Ее участие в выборах добавило бы перца в кампанию.

Но, по слухам, Валерий Гартунг решает на уровне Москвы вопрос, чтобы на выборы заявилась его супруга Марина Гартунг или сын Андрей Гартунг. Якобы фамилия раскрученная, может хорошо сработать. Кстати, уже было, когда Гартунг отправлял на выборы в Мосгордуму всю свою семью, что очень не понравилось руководству партии, и кандидатуры отозвали.

В министерстве грядет отставка

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в ближайшее время уйдет в отставку замминистра экологии области Лилия Рахимова. После смены власти в регионе Рахимова работает в статусе «и.о.» и специального расторжения контракта с ней не потребуется. К тому же у нее наступил пенсионный возраст, а оставлять в министерстве ее не хотят из-за косяков в работе. Говорят, что Рахимова уйдет в отпуск, из которого не вернется.

Фонд имущества ликвидируют

Говорят, что областной фонд имущества, структурное подразделение минимущества региона, в скором времени будет ликвидирован. Согласно федеральному законодательству, полномочия фонда по продаже госимущества передали министерству. В ЗСО уже приняли соответствующий документ. Теперь получается, что надобности в фонде нет. Говорят, что сотрудников переведут в министерство. Директор фонда Полина Морозова лишится работы. К слову, такие же ситуации в других регионах.

Савченко хочет вернуться во власть

Вадим Ахметов © URA.RU

А вот экс-министр общественной безопасности региона Евгений Савченко мечтает вернуться на работу в правительство. По слухам, он надеется, что когда покинет свой пост вице-губернатор, министр безопасности Олег Климов, эту ставку предложат ему. Савченко и уволили в свое время из-за конфликтов с Климовым. А пока экс-министр не устает писать в своих аккаунтах, что не будет участвовать в выборах губернатора. Заодно активно хвалит новое руководство области. Но в кулуарах говорят, что ему надо сначала дождаться результатов ревизии, которую проводит Контрольно-счетная палата (КСП) региона. КСП проверяет расходование бюджетных средств на программу «Безопасный город» периода, когда министерством руководил Савченко. Если итоги аудита будут неутешительными, то вряд ли Савченко позовут обратно во власть.

В ректоры УралГУФК хочет министр

Вадим Ахметов © URA.RU

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер уже подумывает о новом месте работы. Выходец из Магнитогорска, считающийся членом команды экс-губернатора Бориса Дубровского, уже «сидит на чемоданах». В Уральском госуниверситете физкультуры говорят, что Одер активно пытается поучаствовать в назначении нового ректора, чтобы в знак благодарности получить пост его зама. Среди кандидатов, которых поддерживает министр, называют директора СДЮСШОР по тхэквондо, главу областной федерации этого спорта и профессора кафедры УралГУФК Максима Карпова. Ему не удалось стать врио ректора 30 мая, после истечения срока полномочий прежнего главы вуза Евгения Орехова. Однако Одер считает, что у Карпова есть все шансы выиграть выборы, и будет делать на него ставку в надежде на ответную благодарность в виде должности.

Мительман прекратил войны

Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер Илья Мительман сумел провести через праймериз только пятерых своих кандидатов. Проигравшие внутрипартийное голосование люди из его окружения заявили, что пойдут самовыдвиженцами. Однако Мительман объявил, что не будет их публично поддерживать. Он обещал прекратить воевать с депутатом Госдумы Андреем Барышевым, который выставлял своих людей против его пула. По мнению Мительмана, шести мандатов в райсовете достаточно, чтобы делегировать его в гордуму. А если лояльные ему самовыдвиженцы победят еще в паре округов, то он только усилится. Однако если он станет их публично поддерживать, то может остаться в райсовете. Все-таки у него не большинство голосов.

Мошаров остался без пула депутатов

Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство из пула кандидатов спикера гордумы Станислава Мошарова проиграло праймериз «Единой России». Он лишился последней поддержки, на которую мог бы опереться при принятии решения о новом председателе депутатского корпуса. В кулуарах Думы ходят слухи, что Мошаров встретился и помирился с Борисом Видгофом, бизнесменом из близкого круга врио губернатора Алексея Текслера. И тот якобы поможет ему сохранить должность. Для самого Видгофа это стало большой новостью. Ведь он с Мошаровым не встречался и ничего подобного не обсуждал даже по телефону. Более того, Видгоф не выдвигался на праймериз, поскольку сосредоточится на «Тракторе», развитием которого занялся по просьбе Текслера, и в политику играть не собирается.

Хазиев изменил Барышеву с Бурматовым…

Вадим Ахметов © URA.RU

Наблюдатели скандальных праймериз в Центральном районе Челябинска сильно удивились, как быстро лидер регионального отделения «Союза призывников» Марсель Хазиев переметнулся в лагерь «молодогвардейцев» депутата Госдумы Владимира Бурматова. Да, тот помог ему восстановиться кандидатом в день партийного голосования. Но дело в том, что еще перед праймериз Хазиев якобы обещал, что будет входить в пул другого депутата Госдумы — Андрея Барышева. Последний готов был поддержать его на выборах. А теперь пребывает в недоумении.

…а Бурматов ушел в тень

Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Бурматов пропал из публичной политической повестки Южного Урала. Уже никто не помнит, что он остается куратором от «Единой России» на выборах губернатора. По крайней мере, ни на одно заседание штаба его не звали. Мол, «ЕР» не имеет никакого отношения к выборам главы региона, так как Алексей Текслер пойдет самовыдвиженцем. Кстати, на выборах в райсоветы, которые Бурматов также курирует, депутат старается особо не светиться, все решается кулуарно. Публично Бурматов сосредоточился только на защите прав бездомных животных и больше не комментирует вопросы челябинской экологии, что раньше делал очень охотно. Теперь в кулуарах гадают, чем вызвано такое затишье. То ли Бурматов пришелся «не ко двору» при новой власти, то ли ждет назначения в один из регинов.

Лакницкий выдвинет на выборы зятя

Вадим Ахметов © URA.RU

Глава треста «Магнитострой», бизнесмен-строитель из магнитогорской команды Олег Лакницкий намерен выставить несколько кандидатов на выборы в райсоветы — по округам, дома в которых обслуживают его управляющие компании. Самым сильным из них считают директора УК «Ключевые люди» Артема Клименко. Это зять Лакницкого и чемпион мира по армрестлингу. Имея доступ к жильцам и солидный финансовый ресурс, он вполне может победить. Сейчас гадают, где он будет баллотироваться — в микрорайоне Парковом или Академ риверсайд? Говорят, что ему приглянулся округ председателя комиссии по бюджету гордумы Дмитрия Довженко.

Шмидт «привез» министерскую проверку

Вадим Ахметов © URA.RU

Участие иностранных студентов ЮУрГУ в праймериз «Единой России» в Центральном районе станет предметом разбирательства на уровне федеральных министерств. Считается, что проректор вуза и вице-спикер гордумы Андрей Шмидт велел зарубежным ученикам централизованно идти голосовать за определенного кандидата. Студенты даже толком не поняли, как их хотят использовать. И это вполне может закончиться международным скандалом. А это удар по репутации не только вуза, но и системы образования страны. Иностранные студенты считаются «священными коровами». Ректору ЮУрГУ Александру Шестакову и ранее не нравилось, что Шмидт автономно от него занимается политикой. А теперь заместитель главы вуза откровенно подставился.

В Металлургическом районе праймериз выиграл фейк

Владимир Андреев © URA.RU

Во время челябинских праймериз «Единой России» по выборам кандидатов в райсоветы происходило много забавных вещей, но самая смешная история произошла в Металлургическом районе. Там выдвинулся директор техникума из пула депутата Госдумы Андрея Барышева. А против себя он выставил технического кандидата, как часто делается. Последний, зная, что ему уготована роль спойлера, начал откровенно развлекаться — и обещал в случае своей победы построить Диснейленд в поселке Каштак. Людям так понравилась идея, что они проголосовали за технического кандидата. А тот теперь ломает голову, то делать с таким свалившимся счастьем, а главное — как выполнить предвыборное обещание

Малофеев избежал отставки

Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании президиума регионального политсовета «Единой России» готовились сделать третье предупреждение руководителю областного исполкома партии Алексею Малофееву и поставить вопрос о его отставке. Функционеру из Магнитогорска, ставшему объектом атаки со стороны старой команды, планировалось поставить в вину скандалы на прошедших 26 мая праймериз. Однако даже самым ярым противникам Малофеева придирки показались несерьезными. Да и сам он отбил все претензии. Так что ближайших перемен в региональном исполкоме «ЕР» не планируется. Тем более что зампред регионального политсовета Юрий Карликанов инициировал закончившееся скандалом снятие с праймериз общественника Александра Лебедева. И если предъявлять кому-то претензии, то ему.

На место Малофеева хотели назначить Моисеева

Вадим Ахметов © URA.RU

«Старая гвардия» в руководстве «Единой России» в лице Александра Мотовилова и Юрия Карликанова уже подготовили к заседанию, где планировалось отправить в отставку руководителя исполкома Алексея Малофеева, кандидатуру его сменщика. Им планировалось сделать Дениса Моисеева. Он раньше работал замруководителя регионального исполкома, сейчас — помощником депутата Заксобрания области.

Лебедева ведет советник спикера ЗСО

Что касается Александра Лебедева, из-за которого возник скандал на праймериз «ЕР» в Ленинском районе, то, по слухам, уже мало кто сомневается в его адекватности. Например, в своем telegram-канале, от которого он всячески открещивается, пишет о себе фантастические вещи. Вплоть до того, что лично Кремль будет хлопотать перед врио губернатора Алексеем Текслером за Лебедева. Чтобы того взяли в правительство региона. В губернаторской резиденции есть установка обращаться с Лебедевым бережно, как с больным, ничего не обещать. А то, мол, он на праймериз уже устраивал дебош, а мебель в правительстве надо поберечь.

От Текслера, на которого Лебедев буквально кидается с предложением взять его на работу, общественника стараются оттеснять. Даже есть специальное поручение — назначать ответственного за Лебедева, чтобы тот не приставал к главе региона. Примерно то же самое происходит в Заксобрании области, когда общественник пытается приставать к спикеру ЗСО Владимиру Мякушу. Самое удивительное, что, по слухам, поддержку Лебедеву оказывает и вообще «ведет по жизни» советник Мякуша Елена Илюшина.

Люди Жилина продают радио

В Златоусте вновь пытаются продать «Авторадио», собственниками которого считаются предприниматели, близкие к мэру Вячеславу Жилину. Предыдущая попытка провалилась, говорят, из-за вскрывшихся нарушений, долгов, непонятного статуса имущества и персонала. После этого заговорили о проверке силовиков. Теперь нашелся новый потенциальный покупатель. Кто хочет усилить медиаприсутствие в городе, не сообщается.

А ревизоров в городе становится больше

Тем временем областная Контрольно-счетная палата продолжает проверять Златоуст. Говорят, что в начале этой недели в город прибыли дополнительные силы, в понедельник приедет еще одна бригада ревизоров. Проверка, по слухам, проводится жестко. Вместе с аудиторами в городе работают силовики. Мэр Вячеслав Жилин делает вид, что все хорошо, и даже придумал, что такие проверки проводятся раз в год.

Инсайды Тюменской области

Мазур поторопился с получением должности в калужском правительстве

Дмитрий Ткачук

Ходят слухи, что экс-мэр Тобольска Владимир Мазур очень хотел подчеркнуть значимость собственной персоны, поэтому потрудился, чтобы его назначение на должность замгубернатора Калужской области произошло в день выборов нового градоначальника Тобольска. Инсайдеры утверждают, что это стоило неимоверных усилий Мазуру, так как в правительстве Калужской области не были готовы называть его фамилию в качестве замгубернатора. И даже после назначения его имя появилось в разделе «Власть» лишь через несколько дней. «Остаться без должности при появлении нового мэра в Тобольске он просто не мог себе позволить», — судачат в регионе.

Активность Афанасьева понравилась не всем

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новый мэр Тобольска Максим Афанасьев теряет поддержку во властных кругах. В коридорах правительства Тюменской области говорят, что Афанасьев слишком активно показывал свое желание стать градоначальником и проявлял амбиции. Сплетники опять стали вспоминать суд над пенсионеркой Ниной Трапш, которая угрожала Афанасьеву. Обсуждали и историю с участием Сергея Польянова — экс-руководителя центральной управы, который мог по совету чиновника заключить контракт с определенным подрядчиком.

«Если и дальше будет часто высовываться, найдутся и другие скелеты в шкафу», — говорит инсайдеры и утверждают, что Афанасьеву придется находить компромисс с тюменской властью и бизнес-элитами Тобольска. «При этом управленец и менеджер он толковый», — отмечают слухачи.

Впрочем, другие источники считают, что в области Афанасьевым довольны, и к этим вбросам в правительстве не имеют никакого отношения.

Мэром Тобольска хотел стать экс-сотрудник правительства

В кулуарах администрации Тобольска, несмотря на очевидность выбора депутатами Максима Афанасьева на пост градоначальника, до последнего шли обсуждения, кто же мог занять кресло мэра. Так, интерес к посту проявлял Евгений Воробьев, экс-руководитель комитета по делам национальностей Тюменской области. Инсайдеры утверждают, что ему посоветовали не подавать документы на конкурс. К совету Воробьев прислушался, несмотря на амбиции.

Афанасьев присматривает пресс-секретаря

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пресс-секретарем мэра Тобольска Максима Афанасьева может стать журналист и пиарщик из Тюмени Анна Русакова. Она работала на радио, в холдинге депутата Владимира Михайлова, в аквапарке Владимира Шевчика. Пока одни говорят о неоднозначности выбора кандидатуры на этот пост, в том числе из-за частой смены места работы и скверного характера, другие подчеркивают: «Возможный будущий пресс-секретарь куда более опытнее Анастасии Гулиной, которая остается пресс-секретарем мэра Тобольска».

В департаменте ЖКХ появился серый кардинал

В ЖКХ Тюменской области появился серый кардинал — Алексей Майер. Он в разное время работал под руководством глав департамента Павла Перевалова, Михаила Гилева, Антон Фирсова. Поговаривают, что вечный заместитель совершенно не рвется в руководители, но при этом решает вопросы со всеми коммунальщиками лично. Инсайдеры не забыли отметить, что Алексей — сын известного предпринимателя и депутата Виктора Майера и брат недавно назначенной на пост директора департамента культуры Елены Майер. «При таких родственниках всю жизнь в замах можно сидеть», — злорадствуют источники.

Пожар в Ярково оголил старые скандалы

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Скандалы в Ярковском районе неожиданно могут отразиться на карьере главного госавтоинспектора Тюменской области Александра Селюнина. В ходе проверок в районе всплыли подробности старой истории: несколько лет назад мама гаишника Надежда Селюнина была начальником управления образования администрации Ярковского района. Если верить сплетням, под видом ремонта школы в Ярково она якобы могла отправлять автобусы со стройматериалами в Тюмень, где в тот момент ее сын строил дом. По личному указу тогда губернатора области Владимира Якушева Селюнина была уволена, но история не забылась и теперь может иметь продолжение. Как на самом деле обстоят дела, неизвестно.

Ярковский район ждет нового главу

Владимир Жабриков © URA.RU

После скандалов с предпринимателями в Ярковском районе сменился фаворит на пост главы администрации. Если раньше это была Любовь Полякова, которая исполняет обязанности руководителя, после серии пожаров и выхода конфликта на уровень регион, начались поиски «варяга». В коридорах областного правительства поговаривают, что человека присмотрели в администрации Вагайского района. «Но доработать до конца лета Поляковой, безусловно, дадут. Сельхозработы довести до конца необходимо», — говорят инсайдеры.

У сына главы татарской автономии проблемы с бизнесом

Если верить слухам, у сына бывшего депутата и руководителя татарской автономии Рашида Зиганшина Радика проблемы с бизнесом. Конкурсный управляющий ООО «Пионер» подал к нему иск о банкротстве на 5,9 млн рублей и иск на пристава-исполнителя, который не справляется с работой. Заявление о банкротстве было принято судом, но затем конкурсный управляющий сам его и отозвал. «Но проблемы у сына Зиганшина вряд ли на этом закончатся — конца пока не видно», — считают инсайдеры.

Преподавателя медуниверситета могли довести до самоубийства

Источники рассказывали, что преподаватель Тюменского государственного медицинского университета Алексей Санников покончил жизнь самоубийством. По одной из версий, причиной якобы стали сложные отношения на работе с новым коллегой. Если верить злым языкам, в вузе есть проблемы с качеством образования. «Ни руководство, ни новые сотрудники — продукты современной системы образования — не заинтересованы в качестве. Только в финансовом благосостоянии. И „старая школа“, к которой относится Санников, только мешает им своими принципами», — высказал свое мнение источник. Но как обстоят дела на самом деле, остается только гадать.

Инсайды ХМАО

Общественников не пустили на встречу с Комаровой

Владимир Андреев © URA.RU

Как шепчутся в правительстве ХМАО, на встречу губернатора Натальи Комаровой с дольщиками Сургута не пустили некоторых общественников, которые явно были оппозиционно настроены. По версии слухачей, такое решение было принято аппаратом губернатора Югры. «До властей дошли слухи, что на мероприятии планируется провокация. Приняли решение частично закрыть встречу для нескольких человек», — судачат сплетники.

После прямой линии Комарова усиливает работу в соцсетях

Говорят, что после прямой линии губернатор Югры Наталья Комарова собирается перенастроить всю систему обращений граждан. На эту мысль ее натолкнул опыт общения в социальных сетях. За несколько месяцев нахождения в Instagram глава региона убедилась в эффективности этой площадки с точки зрения получения обратной связи от населения. Поэтому не исключено, что все органы власти должны будут давать официальные комментарии на каждое замечание жителей в социальных сетях.

«Такая система уже и так работает в Югре под названием „Инцидент-менеджмент“. Однако если сейчас главная задача для властей — просто продемонстрировать людям, что они отреагировали на жалобу, то в перспективе любой комментарий будет приравнен к официальному обращению в органы власти, на который чиновникам придется давать исчерпывающий ответ», — считают слухачи.

Руководитель Фонда капитального ремонта ХМАО готовится к отставке

Как шепчутся в югорском правительстве, руководитель Фонда капитального ремонта Елена Дарибабина готовится покинуть свой пост. «Это самое разумное в ее случае. Губернатор Наталья Комарова об этом намекнула в эфире своей прямой линии. А в департаменте кадровой политики уже начали искать возможных кандидатов. Скорее всего, Дарибабину оставят в системе, но уберут с руководящего поста», — судачат инсайдеры.

Конкурс на должность директора югорского департамента под угрозой срыва

Как шепчутся в югорском правительстве, кандидаты на пост директора депкультуры погрязли в черном пиаре. Источники рассказывают, что те рассылают письма с обвинениями в адрес друг друга, а также сливают в СМИ подробности личной жизни своих конкурентов. «Все это ведет к тому, что губернатор Наталья Комарова снова выберет себе в команду человека не из этой культурной тусовки. Абсолютного новичка — того, кого посчитает нужным сама. Пока люди показывают себя с некультурной стороны», — судачат сплетники.

У Комаровой появился новый любимый мэр

Александр Кулаковский © URA.RU

Среди югорских градоначальников шепчутся об итогах прямой линии губернатора Натальи Комаровой. По версии слухачей, глава Сургута Вадим Шувалов попал в список фаворитов. «Комарова в прямом эфире поаплодировала Шувалову за досрочное решение проблем с ветхим жильем. В то время как другие градоначальники получали критику в свой адрес», — судачат сплетники.

Югорским мэрам поручили провести прямые линии с горожанами

В югорском правительстве поговаривают, что губернатор Наталья Комарова дала указание мэрам провести прямые линии с населением. «В ближайшее время все градоначальники выйдут в эфир и будут отвечать на вопросы жителей. Также за их выступлениями будут следить чиновники из югорского правительства», — судачат сплетники.

В МЧС ХМАО прочат массовые отставки

Слухачи рассказывают, что главный Нижневартовский пожарный Виталий Хворых совсем скоро уйдет в отставку. При этом, намекает собеседник, своей работы лишатся и некоторые сотрудники, причем из рядового состава. «Увольнения коснутся, в первую очередь, гражданский персонал, к которым относится и часть пожарных», — говорит инсайдер. По информации источника, это может поставить город в очень сложную ситуацию перед ожидаемым паводком.

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов перестал общаться с главой Сургутского района

Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой потерял возможность общения с генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. Напряжение возникло в связи с ситуацией в Нижнесортымском, где районная администрация конфликтует с главой поселка Петром Рымаревым, а у нефтяников там располагается одно из НГДУ. «Трубецкой по этому поводу ездил разговаривать к заму Богданову — Михаилу Кириленко. Однако общение не привело к каким-либо результатам. Руководству СНГ не нравится, что Трубецкой через СМИ пытается обвинить во всех смертных грехах в этой истории нефтяников. Это удар по репутации всего «Сургутнефтегаза», — рассказывают в кулуарах нефтяной компании.

Активисты ОНФ боятся задавать вопросы губернатору Югры

Говорят, что среди активистов ОНФ кое-как нашли тех, кто осмелился задать вопрос во время прямой линии губернатору Югры Наталье Комаровой. Общественники начали испытывать по этому поводу страшное волнение. Более того, некоторые начали отнекиваться от этой задачи, потому что не согласовали вопросы с курирующим ту или иную тему заместителем главы региона. «В итоге общественники показали себя хуже чиновников. В теории именно они должны рубить правду-матку, а на практике, как и все, боятся поднять голову лишний раз», — смеются слухачи.

Главный строитель Сургута планирует покинуть ХМАО

Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам в югорских бизнес-кругах, главный строитель Сургута Николай Сторожук может остаться без государственных денег. По версии слухачей, средства на выкуп жилья для льготников могут перенаправить компаниям, которые сейчас столкнулись с проблемами и не могут достроить дома, а это грозит появлением тысячи дольщиков. «Поговаривают, что Сторожуку это не нравится, и он якобы уже думает свернуть бизнес в ХМАО, сосредоточившись на Подмосковье», — сплетничают злые языки.

Сургутский депутат сменил имидж и стал похож на бывшего оппозиционера

В кулуарах сургутской думы обсуждают новый имидж депутата Богдана Гужвы. Он отрастил волосы и, как говорят сплетники, все больше похож на нынешнего заместителя губернатора Тюменской области, а в прошлом депутата Государственной думы от ЛДПР Владимира Сысоева. «Гужва пытается усилить свою медийность, как минимум в социальных сетях. Может быть, тоже хочет прыгнуть из кресла депутата в органы исполнительной власти. В сургутской администрации до сих пор вакантна должность зама по строительству. А он раньше как раз работал в департаменте архитектуры», — обсуждают сплетники.

В Пыть-Яхе могут распустить думу

Говорят, что в Пыть-Яхе началось активное противостояние спикера думы со своим аппаратом. Олег Шевченко пытается исполнить распоряжение округа, которое предписывает оптимизировать штаты. Работники аппарата думы от этой идеи не в восторге и пытаются саботировать ее. Более того, у них в планах заморозить процесс подготовки к заседаниям думы «Депутаты и так уже долго не собирались на заседания. Если этого не произойдет в течение трех месяцев, тогда, вообще, будет можно распускать думу, к чему, кажется, все и идет», — считают слухмейкеры.

Полицейских ХМАО заставляют работать бесплатно

Владимир Жабриков © URA.RU

Источники в правоохранительных органах Нижневартовска рассказывают, что в преддверии фестиваля «Самотлорские ночи» им всем сообщили, что будут работать в усиленном режиме, но никаких выплат за переработку не будет. «Планируем жаловаться. Пока правда не решили, кому», — судачат инсайдеры.

Директор югорской школы потратила бюджетные деньги, отбивая нападки

Югорские силовики поговаривают, что межрайонная прокуратура Ханты-Мансийска начала проверку против директора школы в поселении Выкатное Ольги Беловой. «Белова якобы растратила бюджетные деньги на адвокатов, пытаясь не допустить возвращения на работу одной из своих подчиненных, ранее ею уволенной. Теперь силовики проверят, насколько такие траты были уместны. Само учебное заведение давно на плохом счету у силовиков, из-за чего туда часто приезжают надзорные органы. Также, по одной из версий, в случае подтверждения фактов превышения полномочий со стороны Беловой это может отразиться даже на позициях мэра района Кирилла Минулина», — шепчутся инсайдеры.

Инсайды ЯНАО

Из-за Артюхова сорвался отпуск чиновников

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов летом отправится по ямальским городам на машине, чтобы лично оценить, по каким дорогам приходится ездить жителям. «Из-за этого сорвались планы на отпуск у чиновников, отвечающих за дороги», — рассказывают сплетники. Теперь муниципалам придется экстренно готовиться к визиту первого лица округа и устранять хотя бы самые большие ямы.

Пресс-секретарь губернатора хотел переехать в Тюмень

Пресс-секретарь ямальского губернатора Илья Дерюшев мог переехать в Тюмень. По крайней мере, об этом рассказывают источники. Якобы Дерюшева звали на работу в медиахолдинг «Сибинформбюро», который контролируется тюменским правительством. Однако пресс-секретарь губернатора в ближайшее время уйдет в отпуск, после которого выйдет на работу на ОГТРК «Ямал-Регион». «Дерюшев — ценный кадр, он нужен на Ямале. Поэтому сделали так, чтобы он не уезжал», — рассказывают инсайдеры. На Ямале, отметим, огромный кадровый дефицит в медиасфере. И каждый сотрудник на счету.

На выборы в думу Салехарда единороссов поведет один политтехнолог

Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники агентства рассказывают, что ямальская «Единая Россия» после подведения итогов праймериз уже начала готовиться к муниципальным выборам. Инсайдеры болтают, что почти два десятка кандидатов на места в думе Салехарда будет вести один политтехнолог с «большой земли». Аналогичная ситуация в Лабытнанги и Ноябрьске. «У нас довольно слабая оппозиция и политическая борьба практически отсутствует. Кандидатов стараются подбирать сильных, поэтому каждому отдельный технолог не нужен», — объясняют ситуацию инсайдеры. Другие болтают, что таким образом партия еще и экономит средства. «Зачем лишний раз тратиться, когда конкуренции особо нет», — добавляют слухачи.

Ямальские бизнесмены ждут реакцию прокуратуры на рейтинг Титова

Вадим Ахметов © URA.RU

На этой неделе бизнес-омбудсмен России Борис Титов встречался с президентом страны Владимиром Путиным. Среди прочего в его докладе был представлен рейтинг регионов, где самое сильное административное давление на бизнес. Ямал оказался в красной зоне (на 64-м месте из 81). Теперь бизнесмены надеются, что прокуратура обратит внимание на ситуацию в регионе. «Говорили, что проверят последнюю десятку этого рейтинга. Но стоило бы расширить этот список», — с надеждой говорят слухачи.

В Заксобрании волнуются из-за оптимизации

Вячеслав Егоров © URA.RU

В Заксобрании Ямала неспокойно. Новым главой аппарата ведомства стала Татьяна Земских, ранее работавшая в правительстве округа. От нее ждут оптимизации работы Заксобрания. Ранее подобный процесс прошел в правительстве, тогда были централизованы кадровые и бухгалтерские службы. «Пока процесс не начался, но слухи уже поползли. Все ждут, что же будет. Ведь не просто так ее „командировали“ из правительства. Лишь бы хуже не стало», — грустно вздыхают сплетники. Другие источники говорят, что аппарат в Заксобрании и правда раздут. Нередко на работу устраивают чьих-то родственников или знакомых. «Можно оптимизировать советников, помощников. А вот специалистов, например, по документообороту лучше не трогать», — говорят собеседники.

Единороссы в Губкинском ждут отмашки «сверху»

Выборы главы единороссов в думе Губкинского откладывают еще на неделю. Партийцы шепчутся, что решение о выдвижении кандидата будет согласовываться как с городским, так и окружным руководством «Единой России». Наиболее вероятным претендентом на пост председателя является секретарь местного отделения Ирек Насыров. Второй претендент — глава губкинской думы Тамара Полякова. Инсайдеры уверяют, что спикер местного парламента не согласится совмещать две должности, поэтому ее кандидатуру вряд ли стоит серьезно рассматривать.

Инсайды Пермского края

С губернатором общаются «как в армии»

Анастасия Яковлева © URA.RU

«Есть!» «Так точно!» «Никак нет!» — все это стандартные и самые часто употребляемые ответы министров и глав муниципалитетов на вопросы от губернатора Пермского края Максима Решетникова, утверждают инсайдеры. Они же говорят, что Решетников выстроил в регионе такую вертикаль власти, что просто не допускает иного поведения от подчиненных (и не только подчиненных, т. к. те же мэры не подчиняются главе региона) кроме как «беспрекословное выполнение команд и указаний». Поговаривают, что такое «генеральское» поведение в регионе есть не только у государственных служащих, но и у руководителей крупных промышленных предприятий, чьи сотрудники своих директоров кроме как «генералами» и не называют. Более того, исполнение указаний там не просто обязанность, а чуть ли не священный долг.

Поведение пермской мэрии надоело пермским полицейским

Пермская мэрия заставляет своих надежных людей отправлять заявки на проведение публичных мероприятий в нужные даты, на нужных площадках — таким образом администрация получает формальное основание для отказа в проведении оппозиционных митингов. И это, утверждают инсайдеры, очень сильно надоело силовикам, которым приходится работать на несанкционированных акциях протеста. «Сейчас мэрия, стараясь угодить краевой администрации, отказывает всяким оппозиционерам, а отдуваться нам. Пусть себе скачут, все равно на них никто не обращает внимание», — выразил мнение инсайдер из силовых структур.

Мэр Самойлов решил показать, что у него есть хребет

Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что глава администрации Перми Дмитрий Самойлов оказался очень недоволен тем, что даже когда-то очень лояльные к власти депутаты гордумы стали задавать очень неудобные вопросы после ежегодного мэрского отчета. Взвесив все за и против, утверждают инсайдеры, мэр решил показать, что он самостоятельная фигура на пермском политическом поле, а не продолжение властной руки краевой администрации.

Говорят, Самойлов в некоторых случаях начнет действовать вразрез с позицией губернатора Пермского края Максима Решетникова. Тем более что уволить мэра глава региона не может, а вот депутаты городской думы могут легко показать градоначальнику красную карточку.

Курентзис остается, а перспектива строительства новой сцены оперного опять становится туманной

Инсайдеры утверждают, что поведение первых лиц региона и федеральных фигур позволило расставить все точки над «i» в спорах вокруг возможного отъезда из региона художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса.

Во-первых, говорят источники, тот факт, что губернатор Пермского края Максим Решетников надел футболку с надписью «Не дайте Курентзису уехать» и сфотографировался в ней рядом с маэстро, говорит о том, что он сделал свой выбор. Во-вторых, на закрытие фестиваля не приехали, как планировалось, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр культуры России Владимир Мединский — это говорит о том, что переговоры с руководством страны по поводу проекта строительства новой сцены оперного приостановлены. И здесь, шепчут инсайдеры, причина может быть в том, что Решетников выбрал Курентзиса и, соответственно, отказался от идеи привлечения к проекту недруга дирижера — художественного руководителя Новосибирского оперного Владимира Кехмана.

Пермские автобусы есть, но уехать на них нельзя

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что при запуске новой транспортной модели Перми появилась еще одна проблема. Источники сообщают, что когда в город поступили новые автобусы, а старые, арендованные, мэрия отправила назад в Москву, то как-то так получилось, что выставить все транспортные средства на маршруты не удалось. «В итоге люди стояли на остановке, видели по карте приближение нужного автобуса, собирались уже сесть на него, но тут выяснялось, что автобус изменил маршрут, поменяв табличку», — говорит инсайдер. Он же утверждает, что вместо 10-15 минут на ожидание автобуса уходило 30-40, хотя на картах «все было красиво», и автобусы ходили как бы по расписанию.

Подарков в Пермском крае будут хватит не всем новорожденным

Подарков для новорожденных, которые краевые власти планируют начать выдавать через районные загсы всем родившимся в 2019 году уже с 1 июня, на всех не хватит, утверждают инсайдеры. Поговаривают, что в регионе успели собрать ограниченное число наборов, и, чтобы не подставляться, предлагают родителям звонить в загсы и записываться на получение подарков, прикрываясь тем, что не хотят создавать очереди. Например, в Чайковском уже идет запись на вторую половину июня, утверждают источники. «Лучше бы они честно сказали, что не успели к 1 июня. В итоге сначала раструбили о том, чтобы приходили и получали, а сейчас говорят, что нужно подождать и записаться», — говорит инсайдер.

Инсайды Курганской области

Зауралье провалит ремонт дорог

Курганские сплетники опасаются, что Зауралье в 2019 году провалит кампанию по ремонту дорог. Дело в том, что денег на эти расходы выделено больше, чем прошлом году, в три раза, а с проведением аукционов то и дело возникает сложности. «Цену на аукционах занижают, никто на них заявляться не хочет, да и сделают, понятное дело, за такие деньги как попало», — объясняют слухачи.

Шумков раздосадовал пограничников

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники рассказывают, что на этой неделе в Курган отмечать День пограничника съехалось множество глав районов, которые по традиции были намерены провести праздник в компании сослуживцев. Однако, по слухам, глава региона нарушил их планы и задержал в правительстве на совещаниях целый день. «С другой стороны, рабочий день же, не до праздников», — соглашаются сплетники.

«Курорты Зауралья» не обанкротят

Сплетники уверяют, что слухи о банкротстве «Курорты Зауралья» распространяют бывшие руководители региона, которые не успели приватизировать предприятие. Среди заинтересованных лиц злые языки называют бывшего замгубернатора по соцполитике Александра Карпов и бывшего директора «Курортов Зауралья» Александра Луценко. Слухмейеры уверяют, что на предприятии идет ремонт и устраняются замечания, которые предъявили контрольные ведомства. «Речи о банкротстве не идет. Учреждение готовится принять первую партию детей», — говорят сплетники.

Ректор КГУ может остаться

Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

Ректор КГУ Константин Прокопьев, об увольнении которого уже было объявлено, может остаться в Зауралье. Сплетники рассказывают, что руководители нескольких промышленных предприятий готовят письмо в Минобразования с просьбой оставить Прокофьева в курганском вузе. «Может быть, и прислушаются к их мнению», — говорят сплетники.

Скандальный завод проще снести

Сплетники обсуждают новость о том, что Каргапольский завод нефрасов, владельцев которого обвиняли в выводе капитала, хотят купить тюменцы. «Там от завода одно название, его проще снести и построить заново. Странно, что кого-то заинтересовало это предприятие. Может, хотят включить в какие-то мутные схемы? Хотя пообещали золотые горы», — говорят злые языки.

Левитский не планирует уезжать

После ухода Владимира Левитского с поста ректора КГСХА многие считают, что он может покинуть регион, даже не дождавшись окончания своих полномочий в областной думе. Однако слухмейкеры уверяют в обратном: «Он никуда переезжать не планирует, до конца срока будет преподавать в академии».

Бабян сдал новых подельников

Задержанный за взятку, данную бывшему вице-губернатору Роману Ванюкову, депутат Щучанской районной думы Авак Бабаян, по мнению слухачей, мог выйти из СИЗО благодаря тому, что сдал новых подельников. «Ждите новых уголовных дел в отношении крупных фигур», — интригуют сплетники.

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