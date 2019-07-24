Тунгусов нашел способ, как добиться отставки мэра Екатеринбурга

Владимир Тунгусов недоволен слабой конфронтацией мэрии и Гордумы. Он ведет переговоры об обострении борьбы осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Владимир Тунгусов пойдет на реванш?

Новый политический сезон в Екатеринбурге начнется с резонансного политического демарша. Пока руководители Думы находится в отпусках, оставшиеся в городе депутаты формируют новую оппозиционную коалицию. Уже в октябре—ноябре вошедшие в нее думцы одновременно откажутся от мандатов, начав процедуру роспуска всего муниципального парламента. Он повлечет досрочную отставку мэра Александра Высокинского.

Как сообщил «URA.RU» статусный екатеринбургский депутат, инициаторами политической акции выступили представители окружения Владимира Тунгусова. В сентябре 2018 года последний был отправлен в отставку с поста заместителя губернатора, а его команда потеряла контроль над думой и администрацией областного центра.

Еще недавно Тунгусов и Высокинский шагали в одной колонне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«С тех пор окружение Тунгусова использовало любую возможность, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в городе, акцентировать в СМИ ошибки команды нового мэра Александра Высокинского», — пояснил собеседник агентства. В частности, именно эта группа политиков наиболее активно разжигала противостояние между думой и мэрией, искала правовые механизмы и поводы для отставки главы областного центра.

Для решения последней задачи Владимир Тунгусов пошел на перемирие с двумя влиятельными городскими бизнесменами, с которыми конфликтовал на протяжении последних лет. Избранные при их поддержке группы депутатов, а также те, кто не находится в прямой от них зависимости (как Константин Киселев), методично критиковали мэра и строили ему препоны в работе, добиваясь приватизации отдельных муниципальных активов. Наиболее успешной акцией коалиции стал отказ думы утверждать отчет о работе администрации Екатеринбурга по итогам 2018 года. Однако добиться существенного ослабления команды Высокинского они так и не смогли.

«Тунгусов недоволен умеренными атаками представителями бизнеса на мэра. Он неоднократно обвинял депутатов в том, что они недостаточно активно атакуют мэра, и сейчас проводит переговоры о более эффективном ударе», — говорит информированный свердловский политик.

По его словам, суть концепции — в досрочном роспуске думы. Законодательство предусматривает несколько вариантов достижения этой цели. Наиболее простой из них — одновременное сложение полномочий как минимум 13 депутатами (всего в думе их 36). Они могут отказаться от мандатов в знак протеста: например, не согласиться с концепцией проекта бюджета Екатеринбурга на 2020 год.

По подсчетам опрошенных «URA.RU» депутатов, необходимое число участников для роспуска Думы практически набрано.

После потери муниципальным парламентом более трети состава он должен быть распущен по решению суда. На досрочных парламентских выборах команда Владимира Тунгусова получит шанс взять реванш и вернуть контроль над думой, построив широкомасштабную избирательную кампанию на критике новой городской власти.

Одним из главных критиков мэрии стал депутат Александр Колесников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники «URA.RU» уверяют, что следом за Гордумой досрочно свои полномочия обязан сложить мэр Александр Высокинский, который избирался депутатами текущего созыва. Но действующее федеральное и областное законодательство не обязывает переизбирать мэра после смены избравшего его депутатского корпуса. «Однако с политической точки зрения переизбрание мэра станет логичным шагом. Суть введенной в Екатеринбурге „советской“ системы выборов мэра состоит в том, что глава зависим и подотчетен депутатам, — уверен собеседник „URA.RU“ в Думе. — Если глава достанется новому составу думы в наследство от старого, то конфликты между двумя ветвями муниципальной власти станут перманентными. Такой негативный сценарий не выгоден никому».

Илья Захаров не видит политического смысла в роспуске гордумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель аппарата администрации города, бывший председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров подтвердил агентству, что городская дума считается легитимной, если в ее составе находится более двух третей депутатов — 24 человека. «Юридическая основа для развития событий, о которых вы говорите, есть. Но ни практических, ни логических оснований для этого я не вижу. Все ранее имевшиеся конфликты депутатского корпуса с администрацией улажены, налаживается взаимодействие, ищутся новые конструктивные форматы работы. Я уверен, что новый политический сезон начнется в согласии, без новых скандалов», — пояснил Захаров.

Влиятельный екатеринбургский политик утверждает: «Я узнаю почерк Тунгусова. Уверен, что, начав поиск 13 готовых отказаться от мандатов депутатов, он подал сигнал о желании вступить в переговоры с действующей городской и областной властью. Чтобы его снова начали воспринимать в качестве политического субъекта».

Дозвониться до мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и спикера городской думы Игоря Володина не удалось.