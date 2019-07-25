Неделю в новом фонтане Перми калечатся дети. Власти: они сами виноваты

Летом дети бегут освежиться под «пешеходный» фонтан в центре города. Но часть имиджевого проекта пермских властей — эспланады — оказывается опасной для жизни Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пермские власти нагло игнорируют происшествия с детьми на новом городском фонтане. Сразу несколько случаев, в результате которых гуляющие у фонтана дети получили серьезные травмы, произошли на этой неделе. Накануне двое детей поранили ноги, гуляя по фонтану (фактически это неогороженное продолжение площади, из которой бьют струи). Пока власти игнорируют проблему, в четверг, 25 июля, случилось новое ЧП: еще один ребенок застрял между прутьев решетки. Но власти не закрывают доступ к опасному фонтану, а на упреки отвечают, что дети сами виноваты.

Строительство фонтана на эспланаде началось весной 2018 года. Объект, расположенный напротив законодательного собрания Прикамья, строило ООО «ТехДорГрупп» (директор — Денис Останин). Оно стало единственным, кто заявился на аукцион реконструкции сквера в квартале №68 (эспланада). Стоимость всего проекта по реконструкции эспланады (продолжается до сих пор) оценивается в сумму более 300 млн рублей.

В мэрии Перми считают, что горожане сами виноваты в том, что лезут в фонтан Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В прошлом году пермский градозащитник Денис Галицкий требовал через суд запретить строительство сооружения. Он указывал на то, что мэрия и застройщик не представили документы, доказывающие законность и безопасность строительства фонтана. А позитивное заключение экспертизы объекта, предъявленное «Пермблагоустройством» (директор — Евгений Масалев) — лишь частное мнение организации. Но судья Ленинского районного суда Перми Екатерина Оплетина не приняла во внимание эти доводы и отклонила иск Галицкого. Не реагировал на замечания пермских архитекторов к проекту реконструкции эспланады и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

Фонтан представляет собой плоское неогороженное сооружение, из которого бьют струи воды. Несколько дней назад двое детей получили травмы стоп в результате того, что ходили по этому фонтану. После этих случаев в мэрии обещали еще раз проверить объект на безопасность для посещения, но за последние три дня, что известно о происшествиях, не сделали этого.

Спустя три дня после новостей о ЧП власти даже не огородили фонтан. В четверг произошел новый инцидент Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вместо этого в пресс-службе главы Перми заявили, что фонтан безопасен, если правильно его эксплуатировать: «По поверхности фонтана можно ходить, но в обуви, поскольку там есть открытые форсунки, которые позволяют настроить работу струй под определенным углом». Там также уточнили, что установят на эспланаде табличку с правилами посещения фонтана «в ближайшее время».

Главный инженер «Пермблагоустройства» Матвей Чувашов отказался от общения с корреспондентом «URA.RU», посоветовав обратиться в пресс-службу мэрии.

В компании «ТехДорГрупп» заявили, что «Пермблагоустройство» провело 24 июля совещание совместно с подрядчиком из-за инцидентов у фонтана. Но никакого конкретного решения стороны на нем не приняли. Представитель подрядной организации заверил также, что фонтан «прошел все необходимые проверки и госэкспертизу».

«Объект проверял заказчик — „Пермблагоустройство“. Он построен в соответствии с проектом. Фонтан прогулочный. По нему можно ходить. Но то, что мы видим сегодня — как дети бегают по нему и пытаются наступить ногой на струю — это неправильная эксплуатация. Мое мнение — нужно просто за детьми смотреть», — пояснил «URA.RU» представитель «ТехДорГрупп».

Градозащитник Денис Галицкий считает, что непрофессионально в данной ситуации ведут себя и чиновники мэрии. «Необходимо детально разобраться в произошедшем. Вместо этого „Пермблагоустройство“ говорит о том, что примет меры. Как они могут принимать меры, если еще не прошел „разбор полетов“, не установлена причина, из-за которой дети получают травмы?» — задается вопросом эксперт.

Галицкий также отправился на фонтан, чтобы «понять, какова причина травм детей». Отчет о ревизии объекта общественник выложил в соцсетях. Он обратил внимание на конструктивные особенности металлических решеток и выступающие в некоторых местах детали, о которые «при значительном усилии можно повредить мягкие ткани».

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю «URA.RU» уточнили, что два сообщения о травмировании детей поступили в Ленинский отдел полиции №6 города Перми. «Сообщения к нам поступают из больницы. По каждому факту проводится проверка. Информации других случаях травмирования детей в фонтане у нас нет», — отметили в пресс-службе краевого главка. Жительница Перми Галина Виноградова, чей ребенок получил травму, гуляя у фонтана, в беседе с «URA.RU» заявила, что не будет обращаться в правоохранительные органы.