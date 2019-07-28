4 вещи, на которых стали экономить в России

Большинству россиян приходится переходить в режим строжайшей экономии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. Примерно 40% граждан не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% нуждаются в шести-восьми тысячах рублей к зарплате. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Люди перешли к бережливому потреблению, признают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Острая нехватка денег вызвана тем, что шестой год подряд реальные доходы граждан падают, пояснил «URA.RU» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Сначала россияне, у которых были заначки, потратили их, потом переключились на активное кредитование. Люди привыкли к определенному уровню потребления, от которого трудно отказаться», — отметил эксперт. По его словам, судя по тому, что людям не хватает совсем немного, можно сделать вывод, что и доходы у них довольно скромные.

«Уже с осени государство ужесточит условия кредитования, это означает, что банковские займы станут менее доступными. В итоге людям придется еще больше экономить на текущем потреблении», — подчеркнул Николаев. По его словам, экономить начинают на самом необходимом — «URA.RU» составило список, от чего отказываются жители России в первую очередь.

Цветы сегодня покупают только по конкретным поводам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не ходят в рестораны, не покупают цветы

В числе тех, кто первым почувствовал падение доходов — рестораторы. Исследование консалтинговой компании Deloitte сообщает, что россияне стали меньше питаться вне дома и устраивать банкеты. «В основном люди заходят попить кофе или чай, заплатив не более 500-600 рублей. На этом заведение выжить не может», — рассказала «URA.RU» представитель ресторанного бизнеса Ольга Тихонова.

Цветы тоже вошли в разряд роскоши. Люди заходят в цветочные магазины только по определенным поводам. «Спонтанных покупок просто для хорошего настроения стало значительно меньше. Люди идут за цветами исключительно по жестким поводам — свадьбы, похороны, юбилеи. Увы, это то, от чего отказываются в первую очередь», — признала в разговоре с «URA.RU» владелица цветочного бизнеса Ирина Дубова.

Пляж на даче стал альтернативой отдыху в Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Турция вместо Италии, дача вместо Турции

Не лучше ситуация и в турбизнесе. Россияне стали путешествовать меньше, многие перестают выезжать за рубеж, отправляясь на дачу. «Пять лет назад мы активно продавали туры в Италию, Францию, Испанию, Грецию. Сейчас из дорогих отпали все. Осталась Греция, Кипр, Турция. Появляются бюджетные зимние направления — Хайнань (Китай), Вьетнам. Также люди переключаются на путешествия внутри страны», — рассказал «URA.RU» член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. — Если раньше комиссия [турфирм] составляла 15%, то сейчас 8%».

Без машин и квартир

Времена крупных покупок прошли. Спрос на покупку жилья падает, признает в беседе с «URA.RU» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, чаще всего квартиры приобретаются в ипотеку — в некоторых регионах ее доля в сделках возросла до 80%. «Подавляющее большинство тех, кто оформляет ипотеку — более 70% — это сотрудники госкорпораций и чиновники», — пояснил Апрелев.

В Росии новый рекорд: 60% автомобилей продают в кредит Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из-за снижения доходов россияне перестали покупать автомобили массового сегмента, отмечают представители отрасли. Повышенным спросом стали пользоваться очень дешевые автомобили. По данным «Автостата», снижение продаж новых легковых автомобилей началось в январе. При этом Национальное бюро кредитных историй зафиксировало новый рекорд — почти 60% автомобилей сегодня продается в кредит.

Еда по скидкам

Больше всего россияне начали активно экономить на еде. Сегодня в ходу товары по акциям, скидкам — деликатесы и дорогие напитки ушли в прошлое, подтверждают участники рынка. Как рассказал «URA.RU» генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, россияне перешли к очень бережливому потреблению: «Яркий пример — 80% стиральных порошков сегодня продается по акциям. Ретейл сильнее всех переживает отрицательную динамику доходов населения». По его словам, если на первых порах были иллюзии, что происходящее — временное явление, то теперь люди стали куда более щепетильно вести свой бюджет. «Бережливое поведение является стратегией, которая пришла надолго. И даже если ситуация улучшится, я предполагаю, что эта стратегия не изменится. Люди научились ей пользоваться», — резюмировал Федяков.