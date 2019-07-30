В свердловском Заксобрании ждут уголовных дел

Пермский прецедент грозит свердловским депутатам неприятностями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Заксобрания Свердловской области встревожены: в самом конце весенней сессии появилась угроза прокурорской проверки. Под ударом — и единороссы, и представители оппозиции. Поводом для беспокойства стал прецедент в Перми, который может в любой момент повториться в Екатеринбурге, говорят в Заксобрании.

Бурный отклик в Свердловской области вызвало возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предположительно, совершенного сотрудниками пермского регионального исполкома «Единой России». Нарушения, в совершении которых силовики подозревает единороссов, являются обычной практикой в работе всех парламентских партий на Среднем Урале.

Руководит общественной приемной Медведева депутат Анатолий Сухов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поводом для уголовного преследования в Прикамье могло стать фиктивное трудоустройство работников краевого аппарата «ЕР» в качестве помощников депутатов Законодательного собрания Пермского края. Они получали зарплату из бюджета, но фактически работали в другом месте .

Как сообщил «URA.RU» высокопоставленный политик, трудоустроены помощниками депутатов и свердловские партфункционеры. «Так было всегда. Виноваты в этом не свердловские партийцы, все вопросы к федеральным руководителям наших партий. Из Москвы каждому депутату поступают разнарядки выделить столько-то ставок помощников под партийные нужды. Все понимают, что это вопрос очень скользкий, но большинство вынуждено соглашаться. Иначе тебя могут и в нарушении партийной дисциплины обвинить, появятся вопросы при выдвижении на следующий срок», — пояснил собеседник «URA.RU».

Виктор Шептий уверен, что депутаты действуют в полном соответствии с законом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собеседник агентства утверждает, что в региональном Заксобрании получают зарплаты шесть-семь сотрудников екатеринбургской общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В региональном парламенте их видят крайне редко.

Лидер свердловских единороссов, первый заместитель председателя свердловского Законодательного собрания Виктор Шептий сообщил «URA.RU», что состав приемной был сформирован из помощников депутатов федерального и областного парламента в соответствии с общепартийным решением. «Мы действуем в строгом соответствии с Трудовым кодексом и законом о статусе депутата Заксобрания. Депутаты сами определяют круг полномочий своих помощников. В том числе поручают им организовывать работу с населением в общественной приемной партии». Дозвониться до руководителя приемной, вице-спикера Заксобрания Анатолия Сухова не удалось.

Александр Ивачев уверен, что помощники коммунистов работают законно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ту же технологию используют коммунисты. Часть помощников депутатов от КПРФ работает на постоянной основе в обкоме компартии. «Это нормальное явление, когда помощники наших депутатов ведут работу с населением в партийной приемной», — считает первый секретарь свердловского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в Заксобрании Александр Ивачев.

По неофициальным данным, работают помощниками и отдельные сотрудники аппаратов «Справедливой России» и ЛДПР. Получить комментарии руководителей региональных отделений этих партий не удалось.

Один из депутатов регионального парламента, который знал о проблеме, рассказал «URA.RU», что весной этого года депутаты решили узаконить сложившуюся ситуацию и внести в положение о своих помощниках ряд поправок. Одно из нововведений позволило трудоустраивать помощников в специально созданных депутатских центрах, которые могут быть созданы в любой части области.

«Таким образом помощникам депутатов разрешили работать за пределами Заксобрания. Но это не сделало ситуацию менее однозначной. Дело в том, что областной закон обязывает помощников работать только в интересах своего депутата. При этом фиксируется каждый прием избирателя, каждое принятое депутатом по итогам каждого обращения решение.

Но многие помощники выполняют именно партийную работу, никак не связанную ни с их депутатом, ни с Заксобранием в целом. Первый же визит прокуратуры даст очень интересные результаты», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе свердловского управления прокуратуры РФ «URA.RU» напомнили, что в 2018 году уже проводилась проверка выполнения законодательства о трудоустройстве помощников депутатов Заксобрания. Она показала, что два депутата взяли на работу своих жен. После представления со стороны прокуратуры нарушения были устранены.

Дозвониться до председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной не удалось.