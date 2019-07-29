Бизнес Еката выбрал директора ЦПКиО. Будете смеяться, узнав фамилию

Главный городской парк четыре года существует без опытного управленца Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Анекдот недели: новым директором ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге может стать депутат городской думы от партии «Яблоко» Константин Киселев. Переговоры о его назначении с руководством администрации города ведут представители бизнес-группы, имеющей влияние в гордуме. Если они пройдут успешно, горожане могут распрощаться с надеждами на парк, соответствующий большим амбициям Екатеринбурга и примерам в других крупных городах.

В последний раз надежды на современный парк рухнули в 2015 году: директором парка был назначен генерал Роман Шадрин. Считалось, что он получил пост по протекции от бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова в благодарность за лояльность. За четыре года работы он так и не представил внятную программу развития территории и запомнился установкой памятника пельменю и патриотичным тиром. Шадрин ушел в отставку в начале 2019-го, парк в статусе и. о. возглавил его бывший зам, выходец из структур МВД и ФСИН Михаил Юланов. Активный поиск нового руководителя продолжается, утверждает собеседник агентства.

Генерал Роман Шадрин запомнился установкой памятника пельменю и патриотичным тиром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Если бы я не знал о переговорах о Константине Киселеве, то подумал бы, что это злая шутка. Парк нужно отдавать хозяйственнику, который бы разобрался с торговлей, установкой аттракционов, контрактами. А Киселев не работал руководителем ни дня», — уверен высокопоставленный городской чиновник. Единственная руководящая должность, которую Киселев занимал до сих пор — замдиректора по научным вопросам Института философии и права УрО РАН (с 2004 года).

Впрочем, самого депутата это нисколько не смущает. «Я бы не отказался занять должность директора парка, — признался „URA.RU“ Киселев. — На последней должности в институте я занимался организационной работой. В электоральных проектах, которыми я руководил, участвовали до двух тысяч человек. Концепции развития парка я видел, наблюдаю за ним давно. С чего бы я начал на посту директора — это серьезный аудит юридический и экономический. Понятны все интересанты, застройщики, по финансам там понятно. Кроме того, еще в 2010 году мы уже говорили с рядом бизнесменов, которые были готовы инвестировать в инфраструктуру парка. Насколько нас посвящали в вопрос: парк сам зарабатывает половину своего содержания — необходимо вывести его на самоокупаемость».

Константин Киселев входит в антимэрскую коалицию, временно объединившую бизнес и интересы бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Черменинов, который возглавлял парк 11 лет, с 2004 года, убежден, что Александр Высокинский совершит ошибку, согласившись на предложенную ему кандидатуру Константина Киселева. Свое решение он объясняет необходимостью серьезной хозяйственной работы в ЦПКиО. «В парк должен прийти человек, который был на руководящей должности, хозяйственник, чтобы у него было творческое воображение. Это очень сложное хозяйство, и кто только не предлагал себя управлять им! Четыре последних года парк уничтожают — мне очень жалко это видеть. Не знаю, кто туда придет, но если это будет человек некомпетентный, то ЦПКиО уже не восстановиться, он просто умрет», — заявил он «URA.RU».

В ЦПКиО обсуждением кандидатуры Киселева напуганы. Здесь убеждены, что смена руководителя в середине финансового года станет «тяжелейшим испытанием для бюджетного учреждения».

«Это безумный ход: он [Киселев] никогда не чурался любых денег, сначала ходил на митинги против Крыма, а потом заключал союз с областными властями, выдвигаясь кандидатом-спойлером на выборы губернатора. Как после этого можно верить, что он будет учитывать и интересы города, и инвесторов? Таких беспринципных людей страшно ставить распоряжаться финансами», — размышляет опытный уральский политик.

Попытка провести на пост руководителя главного городского парка гуманитария без опыта — не управленческая, а бизнес-схема, уточняет собеседник «URA.RU». Киселева выдвигает группа депутатов, заинтересованная в перераспределении городских активов. У нее есть опыт назначения на нужные посты своих людей. Так, руководителем екатеринбургского МУП «Спецавтобаза», который планировали приватизировать авторитетные предприниматели, стал депутат гордумы от ЛДПР Григорий Вихарев. Но спустя пять месяцев он покинул пост, а администрация по рекомендации из Москвы отказалась от приватизации.

Лоббисты Киселева серьезно рискуют, размышляет высокопоставленный чиновник администрации: «Если к негативной истории со „Спецавтобазой“ прибавится провал в ЦПКиО, это обнулит позиции бизнеса в переговорах о присвоении новых муниципальных предприятий. Зачем отдавать актив, если им не умеют управлять?»