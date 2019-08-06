Кому выгодна «страшилка» о вторых турах на выборах 8 сентября

Опасность второго тура губернаторских выборов сильно преувеличена, утверждают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единый день голосования 8 сентября может стать поворотной точкой в российской политике. Стало очевидным, что происходит активизация политической жизни и возвращение интереса к ней общества и элит. В частности, появляются прогнозы о том, что сразу в ряде регионов голосование по выборам губернаторов пройдет в два тура. Они могут быть инструментом в борьбе элит.

О вероятности вторых туров сразу в нескольких регионах в числе первых заявили в эфире телеканала «Дождь». Позднее масла в огонь подлил и политолог Леонид Давыдов — он обнародовал прогноз, согласно которому пять из 16 глав регионов, идущих на выборы в этом сентябре, могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре. Так, на выборах 8 сентября Олегу Хорохордину (Республика Алтай) политологи предсказывают 47% голосов, Андрею Бочарову (Волгоградская область) — 44%; Валерию Лимаренко (Сахалин) — 43%, Олегу Кувшинникову (Вологодская область) — 42%. Самый низкий результат Давыдов прогнозирует Игорю Бабушкину (Астраханская область) — 41%.

Губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову предрекают проблемы на выборах 8 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, пояснил, что прогнозы об угрозе второго тура в ряде регионов на губернаторских выборах 8 сентября нельзя назвать случайными. По его словам, таким образом «пытаются показать, что сам факт второго тура на выборах — это провал выборной стратегии. Однако это можно трактовать совсем иначе — как повышение конкуренции и прозрачности, то, к чему давно стремится федеральный центр».

Политолог Сергей Журавский полагает, что попытка сделать из возможности вторых туров «страшилку», может являться следствием активизировавшейся внутриэлитной борьбы: «Вторые туры в нескольких регионах не являются чем-то критичным. Причин для такого развития событий может быть несколько. Во-первых, подчас это происходит на фоне недовольства политически активного большинства. Во-вторых, это является красноречивым свидетельством того, что избиратели перестают подходить к выборам беспечно, как это наблюдалось еще недавно».

Выборы в регионах становятся более конкурентными, признают политологи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, и сама опасность вторых туров на губернаторских выборах в ряде регионов сильно преувеличена, утверждает в беседе с «URA.RU» руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. «Последние прецеденты показали, что даже те кандидаты, которые выходят во второй тур и побеждают, оказываются вполне системными. Взять того же Фургала в Хабаровском крае или Сипягина — во Владимирской области, или Левченко — в Приангарье. Они достаточно легко интегрируются в систему и начинают работать», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, победа кандидата от несистемной оппозиции сегодня почти невозможна: «Опасность второго тура переоценена. Это может быть неприятно для „Единой России“, неприятно для врио губернатора, но в целом политический истеблишмент от этого не сильно страдает. Ведь сегодня существуют способы ограничения любого губернатора. Поэтому победителю куда выгоднее договариваться, нежели идти на конфронтацию с федеральным центром».

С ним соглашается гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский, который уверен — вероятность выхода во второй тур для несистемных кандидатов минимальна.

«Российский избиратель не склонен к настолько радикальным экспериментам. Да, он может проголосовать назло действующему руководителю, но он не хочет радикальных перемен.

Как правило, протестное голосование в регионах — это последняя возможность избирателей обратить внимание федерального центра на свои проблемы. Но мало кто готов в принципе ломать систему управления даже у себя в регионе, доверив власть совсем уж несистемному политику», — пояснил «URA.RU» Еловский.

Отдельные силы пытаются представить «вторые туры» как угрозу для политической системы Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Еще не так давно второй тур на любых выборах был делом абсолютно нормальным и ожидаемым. Гендиректор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов напомнил, что Борис Ельцин на президентских выборах в 1996 году победил именно во втором туре: «А вот потом второй тур почему-то стал восприниматься как показатель политической и электоральной слабости кандидата. Всех провластных кандидатов, в том числе и в губернаторы, стали сравнивать не с соперниками, а с Владимиром Путиным, дескать, если он побеждает в первом туре на президентских выборах, то и он должны побеждать сразу», — сказал эксперт.

По его словам, даже от кандидатов в депутаты (где для победы достаточно набрать больше голосов, чем твои соперники) стали ждать и даже требовать результаты «больше 50 процентов». «Сегодня обычную победу на выборах провластного кандидата его соперники из оппозиции могут назвать „неубедительной“, особенно при низкой явке. Хотя какая разница, если эта победа по закону. Думаю, что у и действующих губернаторов, и врио есть много других, более важных и актуальных задач, чем победа в первом туре. Даже с учетом того, что это дополнительные затраты из регионального бюджета», — подчеркнул Смирнов.