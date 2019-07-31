Центр Москвы 27 июля превратился в место противостояния силовиков и гражданских активистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские элиты объединились и дали сигнал обществу в виде жесткого разгона и массовых задержаний во время несогласованной акции за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму, считают эксперты. Доказательством этому служит единая позиция Генпрокурора РФ Юрия Чайки и мэра Москвы Сергея Собянина — накануне оба заявили о необходимости пресекать любые несанкционированные митинги. Параллельно с этим СК возбудил уголовное по факту массовых беспорядков.

Силовики действовали подчеркнуто жестко. Ни с кем не церемонились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«То, что происходило в субботу и за три дня до этого, было единым решением элит, — полагает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. — Раскол элит, который существовал до этого и в котором тоже есть силовики, был остановлен с самого верха», — считает он.

По словам Исаева, событиям в центре города предшествовала «борьба башен Кремля», чтобы дискредитировать мэра Москвы Сергея Собянина. «В такой борьбе власть увидела, что этот способ может привести к плохим последствиям. В целом, 20 тысяч человек — это небольшое количество людей и вполне стандартное для несогласованных акций в Москве. Но мы видим мощный пиар-эффект, связанный с качанием Собянина, как потенциального преемника Путина. В то же время благодаря этой ситуации свое влияние может усилить глава Росгвардии Виктор Золотов, к тому же он лояльная Путину фигура. В любом случае, его ведомство в глазах общества является важнейшим элементом структуры власти», — добавил Исаев.

Сергей Собянин заявил, что беспорядки были спланированы заранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жесткий разгон митингующих говорит о том, что действия силовиков были направлены не на прекращение, а на затягивание протеста, полагает президент Фонда эффективной политики, политтехнолог Глеб Павловский. «Многие улицы, переулки и дворы были перекрыты. Казалось, что это какая-то бессмысленная деятельность, она форсировала беспорядок и распространяла его на всю Москву. В итоге люди убегали по другим улицам», — рассказал политолог. Он сравнивал подобную тактику Росгвардии с отработкой некоего плана. «Похоже, что был введен в действие план тотального перекрытия центра в авральной ситуации, рассчитанной на случай более массовых событий», — указал Павловский.

При этом, добавил он, полиция не очень интересовалась последствиями. «Людей гоняли, хватали вообще по загадочному признаку, выхватывая не самых активных участников. Это была акция устрашения, но направленная больше на москвичей. Я не вижу здесь борьбы с оппозицией», — считает он.

Итогом резонансной акции стало уголовное дело Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Как пояснила «URA.RU» ведущий аналитик Института региональной экспертизы Ксения Плинер, протесты в Москве выполнили консолидирующую элиту функцию. «Мы видим возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела по факту массовых беспорядков, жесткие заявления генпрокурора Юрия Чайки и мэра Москвы Сергея Собянина. Все предыдущие разногласия между ведомствами и персоналиями в этот момент ушли на второй план, — отметила собеседница агентства. — Представители истеблишмента увидели серьезную угрозу в происходящем. А ведь, как известно, ничто так не объединяет, как общие враги».

Она признала, что оппозиции есть чему поучиться у власти: «Наши оппозиционеры вот уже который год пытаются конкурировать друг с другом, выяснять, кто важнее и главнее. В итоге им так и не удалось полностью консолидироваться».

Плинер не исключила, что последствия произошедших беспорядков могут оказаться даже жестче, чем это было после событий на Болотной площади (многие участники той акции получили реальные сроки за участие в массовых беспорядках).

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отметил, что подобные действия силовиков могут отчасти сработать на консолидацию граждан. «Если раньше люди в регионах смотрели на московские протесты как на нечто отдаленное — дескать, там москвичи бузят, то сейчас все меняется. В регионах тоже накапливается протестный потенциал, и у людей в провинции появляется понимание происходящих процессов», — отметил политолог.

Юрий Чайка призвал своих подчиненных использовать весь арсенал средств, чтобы предотвратить новые вылазки оппозиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем не менее протесты несут и опасность для действующего режима, добавляет Павловский. «Потому что все это выглядело несимметричным проявлением силы. Лидеры митинга были арестованы еще до начала, то есть была толпа без бригадира. Я считаю, что оргвыводы в отношении силовиков последуют, может, и не в ближайшее время. Нужен разбор, чтобы понять, что они хотели показать и кому. Силу государства? Это крайне избыточно», — полагает собеседник издания.

Другим продолжением истории может стать голосование на выборах в Мосгордуму за аутсадейров политической гонки, считает Макаркин. По его словам, силовое давление на людей опасно и тем, что граждане всегда имеют возможность отомстить власти другими способами. «Самый эффективный из них — тихое шуршание бюллетеней, когда на выборах начнут массово голосовать за кухарок и домохозяек». Эксперт подчеркнул, что прошедшие протесты не угрожали режиму. «Это были не акции революционеров, на улицы вышли люди, которые хотят реформ и перемен», — заключил политолог.