31 июля 2019

В августе ждите новый пункт в платежках за ЖКХ и еще шесть изменений

Жизнь водителей, заемщиков, туристов, любителей алкоголя не будет прежней

© Служба новостей «URA.RU»
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Платежи по ипотеке можно отсрочить на полгода, зато плата за ЖКХ может вырастиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В течение августа россиян ждут нововведения, которые затронут разные сферы жизни: дороги, ЖКХ, банки и рестораны. «URA.RU» рассказывает о самых важных из них.

Ипотечные каникулы

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург
Непростая ситуация в жизни может стать аргументом для отсрочки платежа
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 августа при оформлении ипотечных каникул не нужно будет платить госпошлину. Закон, которые позволяет заемщику потребовать у банка отсрочку по платежам на срок до полугода, вступил в силу 31 июля. В качестве аргумента для плательщика указывает трудная жизненная ситуация. Если банк идет навстречу, то приостановление платежей не будет считаться просрочкой, но общая сумма по процентам увеличится.

По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Григория Полторака, ипотечные каникулы — хорошая помощь для людей на случай непредвиденных ситуаций. «Это некий момент поддержки, возможность передохнуть. В течение полугода можно найти работу, справиться с проблемами. Конечно, эта мера не не выход из положения, но временная помощь точно», — сказал он.

Новый пункт в платежках за ЖКХ

Платежные документы за услуги ЖКХ с 4 августа пополнятся новым пунктом. Возможность застраховать квартиру от техногенных и природных бедствий будет добровольной. Тем не менее, выгода от уплаты этой небольшой пошлины будет очевидной, считает исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. По ее словам, система добровольного страхования достаточно удобная и не несет серьезных расходов для плательщика.

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Страхование жилья от ЧС будет добровольным
Фото: Александр Кадников © URA.RU

«Например, если произошла протечка воды в квартире или иная аварийная ситуация, то приходит управляющая компания, составляет акт, потом страховщики подключатся, и в итоге вам моментально делают ремонт, за который вы не платите. Но если вы без страховки, и что-то случилось с электрикой или газом, то в таком случае вам нужно обращаться к независимым экспертам, чтобы доказать отсутствие вашей вины в произошедшем, и потребовать компенсацию. Это стоит более серьезных денег. Так что страховка является работающей на защиту собственника нормой», — пояснила она в беседе с «URA.RU».

Пенсии пересчитают

Работающих пенсионеров с 1 августа ждет ежегодный перерасчет пенсий. Сумма в каждом случае будет назначена индивидуально, так как зависит от взносов с зарплаты за прошлый год и срока выхода на пенсию. В то же время изменения размеров выплат коснутся только тех граждан, чьи работодатели в прошлом году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы, уточнили в Пенсионном фонде.

Отмена «зарплатного рабства»

Закон, согласно которому, работники могут сами выбирать, на какой счет им будет начисляться заработная плата, действует еще с 2014 года. Однако ответственность долгое время за отказ работодателя идти навстречу сотруднику в выборе банка отсутствовала. С 6 августа этот пробел будет заполнен — для физлиц штраф составит от тысячи до пяти тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Тем не менее, считает экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко, пока случаев перехода в другой банк при трудоустройстве не так уж много. «Массового явления переход в другой банк не носит, а штрафы в целом не сильно повлияют на эту ситуацию. Коммерсанты вряд ли будут из принципа не отпускать сотрудника в другой банк, оно того не стоит, слишком много проблем и возни. Проще дать распоряжение бухгалтерии о переводе в другой банк — и все», — считает он.

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За жизнь пациентов ответственность буду нести не только врачи
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За блокирование проезда скорой помощи можно сесть в тюрьму

С 6 августа вводится ответственность за создание препятствий для работы медиков. Отказ пропустить машину скорой помощи может обойтись в пять тысяч рублей или привести к лишению прав на год. Если же в итоге нанесен вред здоровью пациента, то вступает в силу уголовная ответственность и вместе с правами можно лишиться свободы — на срок до двух лет. Если пациент умер, то сесть в тюрьму можно на четыре года.

Отметим, что по данным СМИ, за прошлый год зафиксировано около 1,5 тысяч случаев нападения на врачей, угроз в их адрес и попытки не пропустить медиков к пациентам.

Новые ограничения для ввоза товаров туристами

С 19 августа ввезти в Россию без фитосанитарных документов можно не более пяти килограммов фруктов или овощей, а также не более трех букетов цветов. Речь идет о провозе багажа и ручной клади при авиарейсах. Требование будет действовать и для всех почтовых отправлений.

Угроза продаже алкоголя

Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург
Магазины вынуждены будут провести ремонт для соответствия новым требованиям
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новые требования к хранению алкоголя вступают в силу 22 августа. Производители и магазины по продаже спиртного должны будут изолировать склад с алкоголем стенами от других помещений. При этом он должен иметь и сквозные проходы. В помещении необходимо установить термометры и измерители уровня влажности воздуха.

Большинство магазинов не готовы к этому нововведению, рассказал «URA.RU» на условиях анонимности администратор крупной торговой сети по продаже алкоголя. «Многим из них предстоит сделать перепланировку, так как все товары зачастую стоят в один ряд. А алкоголь с другими товарами нельзя хранить. Все это приведет к дополнительным расходам», — пояснил он.

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