Песков: без Европы невозможно говорить о гарантиях безопасности
Песков отметил, что позиция России остается неизменной
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Без участия Европы сложно представить себе полноценный диалог на тему гарантий безопасности. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Говорить о гарантиях безопасности, систем безопасности в целом, наверное, сложно. Без участия европейцев практически невозможно», — сказал Песков корреспонденту URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что позиция России по данному вопросу остается неизменной и неоднократно подтверждалась президентом страны.
В ходе беседы также был затронут проект президента США Дональда Трампа. Песков заявил, что Россия считает этот проект потенциально хорошей основой для переговоров. Об этом ранее говорил и президент страны.
