Политика

Песков: без Европы невозможно говорить о гарантиях безопасности

25 ноября 2025 в 13:05
Песков отметил, что позиция России остается неизменной

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Без участия Европы сложно представить себе полноценный диалог на тему гарантий безопасности. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Говорить о гарантиях безопасности, систем безопасности в целом, наверное, сложно. Без участия европейцев практически невозможно», — сказал Песков корреспонденту URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что позиция России по данному вопросу остается неизменной и неоднократно подтверждалась президентом страны.

В ходе беседы также был затронут проект президента США Дональда Трампа. Песков заявил, что Россия считает этот проект потенциально хорошей основой для переговоров. Об этом ранее говорил и президент страны.

