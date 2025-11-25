Британия разработала план против мирной инициативы Трампа
25 ноября 2025 в 13:00
Великобритания подготовила план, который позволит ей при необходимости нарушить миротворческие усилия Трампа в собственных интересах. Так, в Лондоне предпримут попытку дискредитировать американского лидера. Об этом сообщает СВР.
