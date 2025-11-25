«Информационная вакханалия»: Песков описал ситуацию вокруг плана США по украинскому конфликту

По словам Пескова, в СМИ публикуется очень много противоречивых данных относительно мирного плана США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация вокруг предложенного США мирного плана по урегулированию украинского конфликта представляет собой информационную вакханалию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь. Действительно очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений, и так далее и тому подобное», — сказал Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российская сторона ожидает от американской стороны информации о их планах в отношении урегулирования ситуации на Украине. По словам Пескова, инициатива главы Белого дома Дональда Трампа относительно украинского вопроса может послужить весьма перспективной основой для дальнейшего диалога по этому вопросу.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал действия Турции за приложенные усилия по окончанию украинского противостояния. Песков поблагодарил турецких коллег за содействие.

«Турецкая сторона по-прежнему предлагает свои услуги, мы признательны нашим турецким друзьям за это. Готовы обеспечить все условия для продолжения переговорного процесса», — отметил представитель Кремля.