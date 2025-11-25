Власти Великобритании могут обвинить Трампа в якобы связях с советскими и российскими спецслужбами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти Великобритании могут попытаться дискредитировать главу Белого дома Дональда Трампа, поставив под сомнение его миротворческий настрой. Утверждается, что для этого будут использоваться фейковые обвинения в связях с советскими и российскими спецслужбами. Об этом сообщило пресс-бюро СВР России.

По данным СВР, в Лондоне опасаются, что усилия американского лидера в сфере миротворчества могут помешать продолжению извлечения выгоды из конфликта на Украине. В связи с этим британская сторона подготовила «страховочный вариант».

«Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации. Состряпаны планы реанимации фейковых „досье“ бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте службы.

По данным СВР, в Лондоне обеспокоенны тем, что мирные инициативы, выдвинутые Трампом, способны нанести ущерб финансовым интересам британского военно-промышленного комплекса. В российском ведомстве отмечают, что такие компании, как BAE Systems и Thales UK, зарабатывают миллиарды на поставках оружия Украине и рассчитывают получить более шести миллиардов долларов за счет контрактов с Евросоюзом.

В службе отмечают, что усилия, направленные на дискредитацию Трампа, скорее всего, не принесут желаемого результата. Кроме того, развитие событий на фронте может вынудить Лондон обратить внимание на поиск иных источников дохода и отказаться от прибыли, получаемой в результате продолжения украинского конфликта.