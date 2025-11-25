Макрон опасается, что ЕС находится в зоне поражения баллистических ракет РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о конфронтации между Россией и Европой. Он опасается, что страны Евросоюза находятся в зоне поражения российских баллистических ракет. Об этом сообщают СМИ.

«Она [Россия] производит подводные лодки, ракеты, танки <...>, чтобы направлять их на украинский фронт, а завтра, быть может, чтобы угрожать нам, если мы будем слабы, потому что у нее есть целый спектр вооружений. И мы находимся в зоне досягаемости этих вооружений», — заявил французский лидер RTL. Его слова приводит «ТАСС». Макрон также отметил, что страны Европы подвержены опасности со стороны баллистических ракет России.