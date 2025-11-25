Песков ответил на сообщения о встрече министра армии США с чиновниками РФ
Песков сообщил, что Кремль следит за сообщениями СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет комментариев по поводу сообщений в СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками РФ. Заявление было сделано на фоне активного обсуждения возможной дипломатической встречи и предложений по урегулированию ситуации на Украине.
«Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем», — сказал Песков журналистам. Информация о возможной встрече появилась в издании Politico. Согласно сообщению, Дрисколл в Абу-Даби должен представить чиновникам РФ сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию ситуации на Украине.
Согласно информации, опубликованной на телеканале CBS, Дэниел Дрисколл потенциально может осуществить визит в РФ или провести переговоры с представителями российских властей. Цель таких контактов — дальнейшее обсуждение плана урегулирования ситуации на Украине.
