Песков: Киев сорвал переговоры в Стамбуле
Песков предложил наблюдать за развитием событий
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Переговоры в Стамбуле были прерваны Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по нашей вине, не по нашему желанию. Прервали этот переговорный процесс представители киевского режима», — подчеркнул Песков. По его словам, сейчас работа ведется между украинцами и американцами. В основе взаимодействия — проект, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь предложил наблюдать за развитием событий.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.