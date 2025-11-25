Логотип РИА URA.RU
Политика

Песков: Киев сорвал переговоры в Стамбуле

25 ноября 2025 в 13:27
Песков предложил наблюдать за развитием событий

Переговоры в Стамбуле были прерваны Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по нашей вине, не по нашему желанию. Прервали этот переговорный процесс представители киевского режима», — подчеркнул Песков. По его словам, сейчас работа ведется между украинцами и американцами. В основе взаимодействия — проект, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь предложил наблюдать за развитием событий.

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

