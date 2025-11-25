Беларусь разделяет позицию РФ по устранению причин конфликта на Украине

«Со своей стороны приветствуем и поддерживаем российские усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса и выход на мирное соглашение», — сказал Рыженков на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Республики Беларусь. Он отметил, что окончательное и устойчивое урегулирование конфликта возможно только через полное и необратимое устранение его причин.

По словам МИД России Сергея Лаврова, совместные заседания коллегий министерств иностранных дел двух стран зарекомендовали себя как эффективный механизм выработки общих подходов к ключевым международным вопросам. Они позволяют синхронизировать усилия Беларуси и России на мировой арене и укреплять профессиональные контакты между представителями дипломатических ведомств. В ходе заседания также было отмечено, что уходящий год прошел под знаком восьмидесятилетия победы в Великой Отечественной войне — события, которое имеет огромное значение для белорусов и россиян.