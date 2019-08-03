Российская молодежь борется, чтобы попасть в священники. Почему?

В РПЦ уверены — сегодня люди массово хотят служить Богу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интерес к духовному образованию в России стремительно растет. Тысячи молодых людей стремятся поступить в семинарии. Такие данные «URA.RU» привел Союз православных граждан. Как пояснил глава московского отделения Союза Кирилл Фролов, сегодня фиксируется «огромный рост интереса к духовному образованию». По его мнению, это напрямую связано с тем, что «либеральные СМИ развязали информационную войну против РПЦ». «Это вызвало обратный эффект, люди стали интересоваться церковью. Те же события в Екатеринбурге вокруг храма заставили многих задуматься и начать разбираться: почему же церковь так „мочат“? Правда ли, что священники такие плохие, как говорят?» — пояснил Фролов.

Ранее в учебном комитете Русской православной церкви обнародовали информацию, что на подготовительные отделения высших духовных учреждений было зачислено на 25% больше желающих стать священниками, чем годом ранее, почти на 20% выросло число тех, кто поступил на первый курс вузов РПЦ.

Конфликты вокруг РПЦ еще сильнее привлекают молодежь к религии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Появилась тяга, — подтвердил директор портала „Православие и мир“, протоиерей Александр Ильяшенко. — Я вижу, что молодые люди стремятся поступить в семинарии, чтобы получить духовное образование. Во многих храмах сегодня половина прихожан — молодежь до 20 лет, которая хочет служить людям, Богу, церкви», — сказал собеседник агентства.

Впрочем, религиовед Сергей Петров полагает, что далеко не всегда молодыми людьми движет желание служить Богу. «Есть такая поговорка: один идет в церковь ради Иисуса, а другой — ради хлеба куса. Многие видят в этой стязе широкие возможности карьерного роста. Можно хорошо зарабатывать, ни в чем особо не нуждаться. Такой путь многим представляется привлекательным», — пояснил «URA.RU» Петров. По его словам, молодые люди «покупаются на активную рекламу церкви». «Мы же регулярно видим священников на „Мерседесах“, с дорогими часами, особняками в три-четыре этажа. Не секрет, что многие из них живут роскошной жизнью», — сказал Петров.

По его словам, для многих поступление в семинарию выглядит заманчиво: «Во-первых, не надо сдавать ни физику, ни математику. Во-вторых, после окончания есть шанс по распределению уехать служить в храм за границу. Такое тоже часто бывает».

Перед священниками подчас открываются прекрасные перспективы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, с ним категорически не согласен протоиерей Ильяшенко: «Некоторые считают, что священники много зарабатывают, так это иллюзия». По его словам, во многих регионах реальные зарплаты граждан не превышают 20-25 тысяч рублей: «Ну и как с такими зарплатами прихожане могут содержать приход?»

Кирилл Фролов из Союза православных граждан подтверждает: «Желание стать священником — доброе желание. А уж церковь сама определит, кто там случайный, а кто — нет».

В то же время абитуриент Московской духовной семинарии (он просил не называть его имя) признался «URA.RU», что у него сложилось впечатление, что среди поступавших в 2019 году «было немало блатных». «Очень странный собрался контингент. Было несколько ребят в рваных джинсах, с массивными цепями. Как мне потом сказали, это были дети священников. У меня был высокий результат, однако меня не приняли. Причем, что интересно, поступили ребята, набравшие меньше баллов», — рассказал он. По словам собеседника агентства, отсев происходит на этапе собеседования с духовниками — это тоже одно из испытаний, наряду с остальными экзаменами: «То есть даже если ты хорошо сдал все остальные экзамены, тебя могут не взять на основании беседы».