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Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что замгенпрокурора Пономареву понравились Москва и объем полномочий. — Куйвашева попросили остаться ради великой, но неизвестной цели. — Свердловской политикой заинтересовался новый олигарх. — Полпреда свердловского губернатора лишили шанса на пересмотр приговора. — Жириновский и Зюганов недовольны челябинскими кандидатами. — Комарова сокращает своих помощников. — Будущего прокурора Ямала уже не ждут на текущей работе. — Для врио Решетникова заблокировали привилегии губернатора. — Взрывы на Пермском пороховом заводе — результат безразличия Москвы. — В Кургане ждут министров. И многое другое. Приятного чтения!

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Куйвашева попросили остаться ради великой, но неизвестной цели

В резиденции губернатора Евгения Куйвашева обсуждают неожиданные карьерные перспективы главы региона. И это не очередные сплетни о том, что он уедет в Москву. Напротив, в команде обсуждается новый срок главы региона и выборы-2022. Причина — в особой задаче из Москвы, уточняют инсайдеры. Якобы мэр Москвы Сергей Собянин, на которого неоднократно называли патроном главы Среднего Урала, намерен сохранить контроль над регионом в преддверии трансфера власти в 2024 году. Технических проблем в этом смысле нет: Евгений Куйвашев избирался всего один раз — и, как следствие, по закону может быть избран повторно.

Свердловской политикой заинтересовался новый олигарх

По слухам, приближенные известного российского олигарха Андрея Мельниченко (соучредитель «МДМ-Банка», член совета директоров «Еврохима» и основной акционер СУЭК) внимательно изучают политические расклады в Свердловской области. Дело в том, что Сибирская генерирующая компания Мельниченко недавно завершила сделку по покупке Рефтинской ГРЭС. СМИ уже сообщили, что, получив новый актив, компания олигарха сможет манипулировать ценами на оптовом энергорынке. Для этого Мельниченко понадобится политическое влияние — лоббисты в Заксобрании и в правительстве.

Замгенпрокурора Пономареву понравились Москва и объем полномочий

Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские товарищи бывшего замгенпрокурора РФ на Урале, ныне замгенпрокурора РФ в ЦФО Юрия Пономарева, рассказывают, что столичная жизнь его совсем не удручает, скорее даже наоборот. «Он чувствует себя превосходно, дела у него складываются самым наилучшим образом. Он периодически посещает Екатеринбург, встречается с друзьями», — рассказал общавшийся с силовиком чиновник. По его словам, Пономареву удалось получить объем полномочий, который его более чем удовлетворил, хоть и породил массу завистников в лице ближайших коллег.

Спортивный центр имени Шипулина поссорил влиятельных функционеров

Говорят, амбициозный проект строительства биатлонного центра имени олимпийского чемпиона Антона Шипулина спровоцировал острую конкуренцию внутри обладминистрации. Заместители губернатора видят в роли застройщиков совершенно разных лиц и усиленно лоббируют свои кандидатуры на подряд, который оценивается в несколько миллиардов рублей.

Куйвашев откорректирует отношения с Заксобранием через конгресс-холл

Наталья Чернохатова © URA.RU

Говорят, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал команду использовать для совещаний с главами недавно построенный конгресс-холл. Помимо прочего, считается, что близость к Екатеринбургу не даст отдельным депутатам Заксобрания возможности игнорировать совет глав, как случилось на последнем мероприятии, которое состоялось 24—25 июля в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Отсутствие отдельных парламентариев тогда объяснилось обидой на то, что их посадили во «второстепенной» комнате, и они не имели прямого доступа к губернатору.

Губернатору попробовали испортить встречу, но вышло наоборот

Компания «Атомстройкомплекс» решилась на отчаянный шаг. Рассказывают, что перед совещанием у главы региона по поводу развития микрорайона Академический в подконтрольном им ресурсе появилась публикация, в негативном свете преподносящая будущий восьмой район Екатеринбурга. Тем самым строители якобы пытались сорвать встречу или вызвать негативную реакцию у губернатора. Но вышло наоборот, и теперь столь грубое и прямолинейное вмешательство в планы руководителя области может иметь негативные последствия уже для самих провокаторов.

Орлов не смог сыграть влиятельного аппаратчика — вмешался коллега

Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что изначально первый заместитель свердловского губернатора Алексей Орлов собирался провести совещание по теме Универсиады (прошло на днях в резиденции губернатора) не с областной Общественной палатой, чей политический вес является сомнительным, а с советом ректоров.

Однако вице-губернатор по соцполитике Павел Креков, как утверждают злопыхатели, не поспешил содействовать Орлову в организации мероприятия, сославшись на занятость. Впрочем, даже включись Креков, едва ли ректоры собрались бы, ведь руководитель УрФУ Виктор Кокшаров не слишком жаждет видеть на «универсиадной поляне» конкурента в лице Орлова или кого-либо еще из правительства.

У Крекова неудачи из-за женщины

Вице-губернатор Павел Креков совсем не контролирует ситуацию в сфере культуры, шепчутся в правительстве. Руководитель, который еще недавно был в курсе проблем самых отдаленных библиотек и театров, выпал из повестки, потому что не наладил отношения с подчиненным министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной. Доверительного диалога у них нет, а в официальной коммуникации министр старается не рассказывать о проблемах, чтобы не вызвать недовольство начальства. В результате «хотелки» с мест не доходят до министра, а он убежден, что на местах все отлично.

Гайда защитил сына, выпоров замгубернатора

Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во 30 июля провел совещание. В рабочем обсуждении проекта «Единой социальной карты» (ЕСК) приняли участие не только профильные вице-губернаторы Алексей Орлов, Павел Креков, Галина Кулаченко и министр соцполитики Андрей Злоказов, но и, неожиданно, общественный советник губернатора Анатолий Гайда. Последний никак не был упомянут в официальном релизе, однако, говорят, играл на совещании ключевую роль — критиковал предложения. Бичевал Гайда, безусловно, не собственного сына Сергея, который в должности замминистра соцполитики проваливает проект ЕСК, а министра Злоказова и его патрона Орлова — прямо на глазах у губернатора. Чиновникам досталось за то, что они, дескать, забюрократизировали красивый проект, которым можно было бы давно похвастать на федеральном уровне. За провинившихся так никто и не вступился.

Бидонько готовится к избирательной кампании. Но к чьей?

Анна Майорова © URA.RU

Появление губернатора на последнем в весенне-летней сессии заседании Заксобрания стало большим приятным сюрпризом для депутатов. Особенно важным для народных избранников оказалось неформальное общение. При этом были и вещи, которые парламентариев удивили: например, тот факт, что вице-губернатора Сергея Бидонько постоянно сопровождал личный фотограф, который скрупулезно фиксировал его общение как с главой региона, так и с депутатами. Подобные фотосессии обычно проходят накануне политических кампаний, но к какой именно готовится правая рука губернатора по политике, наблюдателям пока не очень понятно.

Рапопорт может уволить директора спорткомплекса за свои недоработки

В спортивной сфере поползли слухи, что профильный министр Леонид Рапопорт намеревается снять директора МАУ «СОК «Калининец» Владимира Нагибина. Последнему якобы поставят в вину тот факт, что «Калининец» все еще считается проблемным объектом: на федеральные деньги здесь построили стадион, хотя в Минспорта РФ изначально наряду со стадионом было заявлено еще и благоустройство прилегающей территории. Злые языки считают, что таким образом свои недоработки министр надеется спихнуть на маленького управленца и снова остаться «в белом». Впрочем, сам Рапопорт заверяет, что никаких проблем нет, на муниципальный «Калининец» он никак не влияет, а работы по благоустройству вокруг стадиона стартуют в самое ближайшее время.

Полпреда свердловского губернатора лишили шанса на пересмотр приговора

Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, неожиданный перевод осужденного главы Южного управленческого округа Свердловской области Михаила Астахова из ГКБ №3 Каменска-Уральского в СИЗО Екатеринбурга инициирован с одной целью: чтобы не допустить пересмотра ранее вынесенного ему приговора (восемь лет строго режима за взятку). Астахов потерял сознание в ночь после вынесения вердикта и провел почти две недели в больнице родного города. Наблюдатели обращали внимание, что множество знакомых и показательная госпитализация могли способствовать пересмотру дела в апелляционной инстанции. Находясь в Екатеринбурге, надеяться на старые связи осужденный уже не сможет.

Владимир Коньков договорился о возвращении в Заксобрание

Политические сплетники узнали, что создатель строительной компании «Маяк» Владимир Коньков заключил политическое соглашение с группой бизнесменов, контролирующих думу Екатеринбурга. Якобы Коньков войдет в коалицию спонсоров, которые обеспечат участие необходимых кандидатов в выборах в Заксобрание области в 2021 году. Вероятные условия сделки пока не разглашаются, но известно, что кандидатом может стать сам Коньков или один из его родственников.

Позиции председателя Уставного суда проверят на прочность

Анна Майорова © URA.RU

У председателя Уставного суда Свердловской области нашлись новые недоброжелатели. Мелкие функционеры, как утверждают источники в свердловской администрации, вознамерились проверить на прочность позиции председателя Вадима Пантелеева. Говорят, что в ближайшее время в этой связи по СМИ могут пройти волны, претендующие на компромат и разоблачения, но на деле просто многобуквенные мусорные публикации, не слишком вредящие репутации судьи. За теми, кто будет все это публиковать, стоят именно коллеги Пантелеева, подчеркивают наблюдатели.

Чиновники мэрии обнаружили главную проблему Высокинского

Верхушка мэрии Екатеринбурга постепенно пришла к выводу об одном единственном управленческом пороке своего руководителя — Александра Высокинского. Топы горадминистрации с сожалением отмечают, что глава города все никак не решится начать делегировать власть и старается самостоятельно все не только контролировать, но и исполнять.

«Главе потому и не хватает времени, поскольку людям, на которых он вроде бы может положиться, не позволяют действовать хоть сколько-то автономно. Для всех это не только повод для уныния, но и возможность откровенно расслабиться — если есть тот, к кому обязательно нужно идти и согласовывать свое мнение, тогда зачем думать и как-то действовать», — сокрушается знакомый чиновник.

Депутату, который прославился заявлением «педофилы — не маньяки» придется бороться на выборах с лидером мусульман

Владимир Жабриков © URA.RU

Есть версия, что заместитель председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Наиль Шаймарданов, несмотря на громкие заявления о своей аполитичности, все же желает вернуться в Заксобрание и выдвинуться по Железнодорожному одномандатному округу в Екатеринбурге. Выбор места для политических баталий может быть неслучайным. В этом же округе с большой вероятностью пойдет на выборы действующий депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников. Ранее он сделал крайне неоднозначное высказывание о строительстве в городе соборной мечети, за что был подвергнут критике со стороны мусульманского духовенства. Помимо этого, Колесников прославился заявлением «педофилы — не маньяки».

Чудновец выигрывает довыборы в Серовском округе

Есть версия, что участники довыборов в Госдуму по Серовскому округу столкнулись с неожиданным явлением. Якобы проведенные ими на днях соцзамеры показали резкий взлет рейтингов кандидата от ЛДПР Евгении Чудновец. Не исключено, что вокруг нее начали вынужденно объединяться оппозиционно настроенные избиратели, так как других критикующих власть политиков не допустили до регистрации. Есть предположение, что происходящим обеспокоены в штабе кандидата от «Единой России» олимпийского чемпиона Антона Шипулина, где готовятся экстренные меры для нейтрализации новой опасности.

Любимый застройщик Тунгусова объявился в Испании

Слухмейкеры неожиданно обнаружили, что контролирующий строительную компанию «Земельный ресурс» Илдар Губаев ведет бизнес в Испании. Якобы он имеет официальную лицензию на возведение домов в этой стране. Не исключено, что его услугами могли воспользоваться некоторые екатеринбургские чиновники, желающие инкогнито обзавестись жилплощадью в этой стране.

Подозреваемый в браконьерстве возглавит природный парк «Бажовские места»

Директором природного парка «Бажовские места» под Екатеринбургом собираются назначить экс-главу управления образования Сысерти Алексея Минина. В окружении действующего главы парка Антона Кувшинского говорят, что он очень удивлен кандидатуре преемника, поскольку в 2015 году охотинспекторы поймали Минина и его сына в «Бажовских местах». Браконьеров взяли с поличным: с оружием в руках возле тел убитых ими лосихи и лосенка. Минин ушел от ответственности, потому что полиция не смогла сделать баллистическую экспертизу. Пули прошли навылет, а гильзы с места охоты не смогли привязать к карабину Минина. Их отправили на баллистическую экспертизу в Москву, но материалы затерялись, ответ так и не был получен. В итоге наступил срок давности и дело закрыли под предлогом, что браконьерство — не тяжкое преступление.

Инсайды Челябинской области

С мэров скоро спросят за «синие папки»

Уже примерно половина глав городских округов и районов Челябинской области получили из рук врио губернатора Алексея Текслера так называемые «синие папки» с поручениями. Говорят, что некоторые мэры, получив папку, всерьез решили, что это своего рода «кредит доверия» на неопределенный срок. Но сплетники рассказывают, что в сентябре с глав жестко спросят за каждое поручение, согласно спискам. И уж тогда кто «не успел», тот пусть собирает вещи.

Жириновский и Зюганов недовольны челябинскими кандидатами

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что руководители ЛДПР и КПРФ очень недовольны тем, как их кандидаты в челябинские губернаторы, Виталий Пашин и Константин Нациевский соответственно, ведут свои избирательные кампании в регионе. Вся работа на выборах ушла в их социальные аккаунты, где выкладываются истории их поездок по региону. При этом горячих поводов для того, чтобы на записи обратили внимание СМИ, нет. Их соперник, кандидаты от «Родины», новичок на выборах Сергей Смышляев ведет себя куда как активнее. А если Пашин и Нациевский не повысят свой результат на выборах губернатора по сравнению с кампанией 2014 года, в которой также участвовали оба, то возможны санкции. Нациевский перестанет быть «выборным лицом» челябинских коммунистов. А Пашина могут убрать с поста координатора ЛДПР по Челябинской и Курганской областям. Он даже избирательный счет не торопится пополнить.

Нациевский спасает мандат

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, Константин Нациевский ссылается на то, что ему сейчас не до губернаторских выборов. Слишком много конкурентов в Советском районе Челябинска, в его округе, по которому баллотируется в райсовет. Сплетники говорят, что когда кланы делили места между собой, как-то позабыли про округ Нациевского. Все были уверены, что ему не составит проблем переизбраться, как это было раньше, когда серьезных соперников не возникало. Но на этот раз оказалось все «по-взрослому». Все партии, кроме «Единой России», выставили против Нациевского ресурсных кандидатов.

Выборы в ЗСО могут изменить

Говорят, что после выборов губернатора могут изменить закон о выборах в Законодательное собрание области. Сейчас половину ЗСО, 30 депутатов, избирают по одномандатным округам, остальных по партийным спискам. Болтают, что в 2020 году число одномандатных округов может вырасти до 45, а оставшиеся 15 мандатов отдадут партиям. По слухам, это связано со снижением рейтинга «Единой России», которая, уменьшая проценты, все же выигрывает одномандатные округа.

Рыжий вернется в правительство

Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают, что в сентябре в правительство области вернется Павел Рыжий, занимавший должности при двух прежних губернаторах, Михаиле Юревиче и Борисе Дубровском. Юревич его уволил с поста вице-губернатора по социалке за слабый контроль за министерством здравоохранения, после того как министра Виталия Тесленко задержали за взятки. Все тогда говорили, что из Рыжего просто сделали «козла отпущения». При Дубровском Рыжий занимал пост первого замминистра экономразвития региона и лишился должности за то, что публично усомнился в областной «Стратегии-2020». Назвал красочный буклет «книжкой с красивыми картинками, не имеющей ничего общего с реальной жизнью. Теперь Рыжий имеет шанс вернуться в исполнительную власть. Болтают, что это связано с будущим министерством промышленности области. Хотя если Рыжий претендует на пост министра, ему придется пройти через кадровый конкурс, который скоро объявит глава региона.

Филиппова отправят в отставку…

Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющий министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Филиппов вернется на пост замглавы этого ведомства. Инсайдеры говорят, что он не оправдал ожиданий. Сам Филиппов очень старается. Коллеги даже заметили, как он похудел от напряжения, но старания этого мало. В должности министра нужно пахать и давать результат. А результаты в подведомственной ему сфере неутешительные. И с транспортом, и с дорожным строительством врио губернатора Алексей Текслер разбирается чуть ли не лично в ручном режиме.

…, а его сменит Лазарев

Вадим Ахметов © URA.RU

В министры дорожного хозяйства и транспорта региона прочат мэра Южноуральска Александра Лазарева. Чиновник только первый срок руководит муниципалитетом. У него было несколько провалов, как ЧП в 2016 году, когда из-за передела рынка водоснабжения и водоотведения после прихода Лазарева к власти все 40-тысячное население города вынуждено было сидеть на привозной воде. Однако сейчас про тот скандал забыли, да и сам Лазарев демонстрирует хорошие результаты. Во всяком случае, у областных властей он на хорошем счету. А еще говорят, что мэра Южноуральска продвигает его отец Владимир Лазарев, приятель олигарха Александра Аристова.

Салеева не уехала на родину

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что экс-директор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Наталья Салеева так и осталась в Челябинске. Не стала возвращаться в Магнитогорск, где она когда-то руководила фирмами экс-губернатора Бориса Дубровского. О том, что Салеева будет работать в Челябинске, она сама заявляла сразу после своего увольнения, но тогда это сочли просто словами. А теперь выясняется, что она так и живет в арендованной у ЮУ КЖСИ квартире и оплачивает ее согласно выставленным счетам. Теперь сплетники говорят, что в скором времени надо ожидать появления новых коммерческих фирм, которые Салеева возглавит. Но связаны фирмы будут не с Дубровским, а, возможно, с бывшим первым вице-губернатором Евгением Рединым, который пока тоже не торопится вернуться в Магнитку.

Давыдову есть чего бояться

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что возвращение дела бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова в ФСБ из Советского райсуда для дополнительного расследования может иметь куда как серьезное последствие, чем это кажется сейчас. Дело в том, что дело Давыдова пытались закрыть, когда УФСБ по региону еще руководил Юрий Никитин. Но за это время сменилось начальство, Никитин ушел в отставку, а управление возглавил Сергей Сизов. И как будет идти расследование при Сизове, будет ли дана повторная команда «понять и простить», не знает никто. В том числе и сам Давыдов.

Генерал забыл о вековом юбилее

Вадим Ахметов © URA.RU

В ГУ МВД по региону разочарованы тем, что начальник главка, генерал Андрей Сергеев не собирается особо отмечать 100-летие челябинской полиции. Юбилейная дата — 6 августа. Но пока никаких приготовлений к этому торжественному событию нет. И дело, как говорят сплетники, не в действующих полицейских. Этого праздника ждут ветераны, те, что уже давно на пенсии. Им было бы приятно, если б их всех пригласили в родные стены, напоили чаем, поговорили по душам. Так, к примеру, было на 90-летии региональной полиции, когда главком руководил Павел Григорьев. А сейчас словно ничего не происходит, говорят ветераны.

Барышев не может попасть на прием к Котовой…

Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают, что депутат Госдумы Андрей Барышев никак не может встретиться с врио мэра Челябинска Натальей Котовой. Он даже пытается записаться к ней на прием, чтобы обсудить вопросы своего бизнеса, связанного с ларьками и парковками. Но попасть в кабинет не получается, Котова отказывает Барышеву в аудиенции. Плюс история с пресс-конференцией, на которую Барышев хотел прийти и публично отругать Котову. Правда, в последний момент он передумал, но его карма от этого чище не стала. Из чего все делают вывод, что Барышев и правда стал слишком «токсичным».

…, а Котова отложила отставки

В самой же мэрии говорят, что Наталья Котова приостановила «кадровую зачистку». До выборов громких отставок не ожидается. Тех, кого надо, уже уволили, а те, кто остался, теперь так держатся за свои кресла, что с ног сбиваются, чтобы выполнять поручения и Котовой, и врио губернатора Алексея Текслера. В мэрии также временно прекратились все интриги, каковыми обычно славится любая структура власти. Больше никто не старается подставить друг друга, как это случалось раньше.

Решать вопрос по Лутфуллоевой будет Зимин

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в Центральном райсуде Челябинска с надеждой ждут, когда вернется из отпуска их коллега, председатель Советского суда Александр Зимин. Только после этого можно ждать продолжения истории со скандальной отставкой и восстановлением в должности председателя Центрального райсуда Рамзии Лутфуллоевой. Дело в том, что оспорить решение Москвы, вернувшей Лутфуллоевой высокий пост, может только Совет судей Челябинской области, который возглавляет Зимин. И сделать это надо через дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ. Болтают, что есть шанс все-таки, и уже навсегда, снять Лутфуллоеву с должности.

Мошаров не оставил тему с хоккеем

Вадим Ахметов © URA.RU

В преддверии традиционного предсезонного турнира «Кубок губернатора по хоккею», депутаты гордумы Челябинска вновь подняли вопрос о собственной ложе в ледовой арене «Трактор». Спикер Станислав Мошаров заверил коллег, что вопрос решил с врио главы региона Алексеем Текслером, и просил не волноваться — VIP-места народным избранникам будут. Депутатам ничего не остается, кроме как верить, поскольку ложа уже забрендирована под нового собственника — выкупившего ее завода «КОНАР» Валерия Бондаренко. Но, говорят, что им дадут другую ложу, хотя директор ХК «Трактор» Борис Видгоф уверяет, что никто из челябинских депутатов не получит ни одного бесплатного места.

Депутаты на всякий случай ушли в отпуск…

Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская городская дума практически в полном составе ушла в отпуск. Депутаты боятся, что их могут снять с выборов за использование своего положения. Народных избранников очень здорово взбодрило снятие с выборов в Курчатовский райсовет кандидата от «Единой России» Александра Богрянцева по формальному признаку — он не стал скрывать судимости, но не обозначил названия статей Уголовного кодекса. Эта история показала, что даже системных людей могут вычеркнуть из участников кампании, в случае нарушений. Поэтому действующие депутаты особенно осторожно ведут себя, чтобы не давать соперникам даже шанса снять их с выборов.

… и все еще козыряют именем Текслера

А еще сплетники рассказывают, что челябинские депутаты, повторно баллотирующиеся по своим округам, не вняли грозным предупреждениям из штаба врио губернатора Алексея Текслера. Действующим народным избранникам, как и кандидатам-новичкам, было категорически запрещено козырять именем Текслера и присваивать себе областные инициативы. Но предупреждения услышали не все, кое-кто продолжает намекать на поддержку со стороны главы региона. Говорят, что все эти намеки фиксируются чуть ли не в «красном блокноте» Текслера, куда вносятся темы, о которых забывать не стоит. Эти пометки со временем могут стать «черными метками».

Московцу меняют меру пресечения

Вадим Ахметов © URA.RU

Гособвинение намерено выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения лидеру движения «СтопГОК» Василию Московцу, который проходит в качестве организатора по уголовному делу о поджоге стройплощадки Томинского горно-обогатительного комбината. С мая, когда дело поступило на рассмотрение, он успел поучаствовать в несанкционированной акции в Екатеринбурге против строительства храма в сквере в центре города, затем в соцсетях поддерживал участников незаконного митинга против отказа в регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму. Также активист продолжает оппозиционную деятельность и «раскачивает лодку» в Челябинске. Если он действительно был в Екатеринбурге, будучи под подпиской о невыезде, то силовики имеют шансы на избрание ему меры пресечения в виде как минимум домашнего ареста.

Тонких создал проект для «своих» бизнесменов?

Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе распространяют сплетни про мэра Григория Тонких. Дескать, он поручил своим профильным подчиненным провести ревизию всех недостроев в городе. Якобы у него есть план выделить бюджетные деньги на покупку этих объектов и передать дружественным бизнесменам-строителям по более низким ценам. Возможно, Тонких просто хочет решить проблему недостроев. Но силовики намерены внимательно проследить за развитием истории и конечным выгодоприобретателем.

Под Аминовым закачалось кресло

В администрации Кунашакского района полагают, что глава Сибагатулла Аминов 5 августа отмечает последний день рождения в качестве руководителя муниципалитета. У него не осталось заступников после отставки племянника Руслана Гаттарова с поста вице-губернатора. А силовики уже давно давали понять, что Аминов не смог навести порядок в администрации после предшественника Вадима Закирова, осужденного за коррупцию. Его полномочия истекают осенью 2020 года, и если не отправят в отставку раньше, то точно не дадут переизбраться.

Инсайды Тюменской области

Артюхов потеснил спикера Тюменской облдумы

В думских курилках недоумевают, почему спикер регионального парламента Сергей Корепанов внезапно пропал из медиаповестки. При этом вице-председатель облдумы Андрей Артюхов уже успел засветиться на нескольких мероприятиях как и. о. спикера, да и вообще чрезвычайно активен в проекте по увековечению памяти писателя Петра Ершова. «Как бы Артюхов со своим „Коньком-горбунком“ не заехал прямиком на кресло председателя», — посмеиваются сплетники. Впрочем, по другим данным, Корепанов просто в отпуске и скоро вернется в повестку.

Бывшему главе района, сидящему в СИЗО, хотят добавить тюремный срок

Говорят, что экс-глава Ярковского района Евгений Щукин может получить «добавку» к трем годам колонии, присужденных за превышение полномочий. Якобы новое заявление на бывшего чиновника написал известный тюменский юрист Степан Матаев. Он обвиняет Щукина в попытке поджога своего дома. «Впрочем, новое дело, похоже, разваливается на глазах и может ударить по репутации самого Матаева», — утверждают слухачи. Как на самом деле обстоят дела неизвестно.

Между кандидатами в депутаты облдумы началась война жалоб

Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что на Максима Карпикова, идущего на довыборы в областную думу от «Справедливой России», написали жалобу в избирком, обвинив в незаконной агитации. Поводом, по слухам, стали трафаретные надписи на асфальте в поддержку кандидата. «Подозревают, что за жалобой стоит КПРФ, которая видят в Карпикове основного конкурента Анатолию Княжеву. Метод допотопный, конечно. Ждем, чем ответят эсеры», — усмехаются слухмейкеры.

Стало известно, кому выгодны вбросы о проверках в тюменском УМВД

В силовых кругах ходит слух, что вброс о проверках ФСБ в тюменском УМВД выгоден самим чекистам. Якобы таким образом они создают себе репутацию непримиримых борцов с коррупцией и «оборотнями в погонах». «Не стоит забывать и о давнем соперничестве ведомств. Чекисты не забыли, что в 2017 году именно полицейские раскрыли дело „банды ФСБ“, промышлявшей убийствами гастарбайтеров», — рассказывают инсайдеры.

Экс-глава тюменского УФСИН не смог проявить себя

В силовых кругах перешептываются, что бывший врио начальника управления ФСИН по Тюменской области Сергей Кусакин не впечатлил федеральное руководство. Якобы именно поэтому он так и не смог избавить от статуса «врио», и спустя 9 месяцев работы был заменен на выходца из Омска Евгения Баранцева. «Баранцева „выписали“ из Омска только в мае и подняли до врио главы с прицелом на постоянную работу. А Кусакин вновь вернулся на „скромные хлеба“ замначальника УФСИН», — потешаются сплетники.

Известный коммунист Абукин переквалифицировался в издатели

Николай Бастриков © URA.RU

С недоумением сообщают слухачи об очередном экстравагантном поступке известного экс-депутата гордумы Динара Абукина. Коммунист, возглавляющий попечительский совет областной автономии татар Тюменской области, решил издавать «газету». Издание «Татарский мир», никак юридически не зарегистрированное, представляет собой страницы с фотографиями известных выходцев из числа его подопечных. Их сопровождают небольшие справочные выдержки. Сами герои публикаций оказались не в курсе, что их внесли в «анналы истории». «Интересно, как дальше Абукин будет разыгрывать „татарскую карту“, ведь в области хватает общественных деятелей этой тематики», — удивляются слухачи.

У директора Тюменского издательского дома появилась надежда избежать уголовного дела

В политических кругах шепчутся, что Алексей Двизов, директор Тюменского издательского дома, надеется успешно «выскочить» из уголовного дела, открытого после выемки документов в подведомственном ему учреждении. Нанятый им екатеринбургский адвокат сумел переквалифицировать первый пункт 195 статьи на второй. «У господина Двизова больше нет высокого покровителя, так что непонятно, на что надеется чиновник», — пожимают плечами инсайдеры.

«Этажи» привлекли к войне с застройщиками силовиков

Николай Бастриков © URA.RU

В бизнес-кругах шепчутся, что владельцы риелторского агентства «Этажи» якобы поспособствовали приходу прокурора Ленинского округа Алексея Андриянова в строительную компанию «Тюменьэнергострой». Если верить злым языкам, сотрудники компании, обиженные ранее резким отказом застройщиков работать с ними, накрутили дольщиков ЖК «Славутич», сроки сдачи которого перенесли на год. И те обратились с заявлениями в прокуратуру. «Трудно сказать, почему „Этажи“ считают, что объявление войны поможет им вернуть сотрудничество с крупными строительными компаниями», — умиляются слухачи.

Известный медиаменеджер засветился в авторах оппозиционного телеграм-канала

Поговаривают, что Сергею Пересторонину, генеральному директору ГУП ТО «ТРИА» («Тюмень Медиа» и «Тюменская линия»), может выйти боком неосторожная публикация в анонимном телеграм-канале «Аццкий тюменец». Автор проявил неосторожность и выложил на всеобщее обозрение скриншот социальной сети, в котором легко распознается аватарка известного медиаменеджера. В Желтом доме шепчутся, что небольшие шалости в виде шуточек про губернатора и его заместителей, публикующихся в канале, не пришлись по вкусу верхам. «После ухода из медиа главы „Сибинформбюро“ Олега Налобина и директора тюменского филиала ВГТРК Анатолия Омельчука Сергею Пересторонину надо бы быть поосторожнее», — передают инсайдеры.

Инсайды ХМАО

Комарова сокращает штат своих помощников

Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО шепчутся, что губернатор Югры Наталья Комарова сокращает штат своих помощников. По версии инсайдеров, глава региона не планирует искать замену экс-помощнице Елене Молдановой, которая покинула должность в конце июля. «Видимо, в них нет необходимости. Оставит одного или двух помощников, чтобы бумаги переносили и встречи назначали и точка», — судачат инсайдеры.

В правительственном департаменте ХМАО сильнейший кадровый голод

В югорском правительстве поговаривают, что региональный департамент культуры испытывает жесточайший кадровый кризис. «В след за экс-директором депкульта свои должности покинули начальники отделов и руководители целых управлений. Сейчас работать в департаменте практически некому», — судачат сплетники

Экс-руководитель «Открытого региона» штурмует ХМАО в поисках работы

В правительственном центре «Открытый регион» поговаривают, что экс-руководитель организации Оксана Макеева, которая потеряла должность после серии скандалов, вернулась в ХМАО и штурмует правительственные организации в поисках работы. «Она уже заходила в департамент информационных технологий, а также на ВГТРАК. Пока безрезультатно», — рассказывают сплетники.

От главы Сургутского района разбегаются замы

Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой после ухода Андрея Клюшина может лишиться еще одного заместителя — Татьяны Османкиной. После отставки заместителя главы Сургута Александра Пелевина вновь усилились разговоры о ее возвращении в город. Она долгое время работала директором департамента образования и прекрасно знает социальную сферу Сургута. «Османкина за время работы в районе так и не смогла привыкнуть к стилю управления Трубецкого. Так что может вернуться обратно в городскую администрацию, где ей все понятно и знакомо», — обсуждают в кулуарах.

Пустующее кресло зама в мэрии Сургута может занять депутат

Александр Кулаковский © URA.RU

Еще одним претендентом на пустующее кресло заместителя главы Сургута по социальной политике считают депутата и главврача городской поликлиники №1 Максима Слепова. Он числится на хорошем счету как на общественной работе, так и в профессиональной сфере. Так что такое предложение он может считать для себя логичным продолжением карьеры. «У Слепова тоже высоки шансы при желании занять этот пост. Если это случится, то будет очень забавно, поскольку долгое время в Сургуте замом по социалке был его тесть — Яков Черняк», — шепчутся слухачи.

В самом захламленном районе Югры чиновники не могли найти мусорные свалки

Поговаривают, что в Советском районе разгорелся скандал между местными экологами и руководством филиала Природнадзора Югры. Активисты нанесли на карту свалок ОНФ больше 700 объектов. А сотрудники надзорного ведомства начали давать отписки, что по указанным координатам никаких мусорных куч нет. Более того, даже просили общественников поумерить их пыл, потому что боялись получить нагоняй от начальства за масштабы экологических проблем в муниципалитете. В итоге, чиновники чуть ли не собственными силами попытались провести несколько субботников по уборке свалок, после чего их энтузиазм сник. «Терпение общественников закончилось, и они написали жалобу в генпрокуратуру. Теперь осталось дождаться развязки этой истории», — потирают руки в предвкушении слухачи.

Окружной депутат по ночам ездит смотреть на лампочки

Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что парламентария Думы ХМАО Рината Айсина вместе с коллегами по депутатскому цеху из Сургута Богданом Гужвой и Дмитрием Нечепуренко видели ночью, разглядывающими фонари на Нефтеюганском шоссе. Айсин предлагает мэрии концессию по уличному освещению и, видимо, решил изучить вопрос, чтобы не выглядеть совсем бледно на совещаниях с чиновниками. «Первый представленный проект концессии выглядел сырым, так что теперь Айсину со товарищи нужно как-то постараться убрать совсем слабые места. Иначе кого это предложение вообще может заинтересовать», — смеются слухмейкеры.

Югорские мэры бояться брать на себя новые обязательства

Говорят, что окружное правительство собирается забрать в собственность дороги и инженерные сети в дачных кооперативах Югры. Процедура добровольная и будет распространяться на те СОТы и ДНТ, кто изъявит такое желание. Главы муниципалитетов опасаются, что все эти полномочия отдадут им и что в таком случае делать с таким хозяйством, они просто не представляют. «В городах и районах и так много проблем с дорогами, денег на их ремонт вечно не хватает. Если мы возьмем на баланс еще и проезды внутри дачных кооперативов, то это будет полный коллапс. Наверняка сразу же найдутся претензии к их состоянию, в общем, будет очередной повод для того, чтобы получить штраф от ГАИ или прокуратуры», — жалуются градоначальники.

В Югре не хватает врачей из-за «бэби-бума»

Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи из числа медиков рассказывают, что главные врачи поликлиник Югры не знают, кем заменять ушедших в декрет сотрудников. «По штату, например, должно быть 100 врачей, а 30 человек из них в отпуске по уходу за ребенком. И примерно так в каждой поликлинике Югры. А на кого менять людей — непонятно. Больших зарплат в ХМАО давно нет», — сокрушается информатор. По его словам, ситуацию пытаются исправить в рамках программы «земский врач», по которой приезжим специалистам платят подъемные в размере миллиона рублей, но таких квот очень мало.

Глава Ханты-Мансийска открыл свою «фабрику троллей»

Инсайдеры из Ханты-Мансийска рассказывают, что глава города настолько сильно боится конфликта с губернатором Югры, что просит своих подчиненных хвалить его через Instagram Натальи Комаровой. «Доходит до того, что под какой-то новостью про Ханты-Мансийск публикуются подряд несколько одинаковых сообщений от разных людей», — смеется источник.

На выборы в думу Нижневартовска не пустят беспартийных кандидатов

Слухмейкеры рассказали, что на выборы в Нижневартовске, которые должны пройти в сентябре, не пустят беспартийных кандидатов. «Речь идет о двух сторонниках радикальных идеологий. Один из секты „Граждане СССР“, а другой из движения „Домой в СССР“. Оба занимаются провокациями и не платят коммунальные платежи. Фактически же их не пустят, потому что документы не в порядке», — рассказывает источник. По словам слухача, после снятия их с выборов они могут попытаться организовать акции протеста.

Главе Нижневартовского Роспотребнадзора уволилась из-за комаров

Александр Елизаров © URA.RU

Инсайдеры говорят, что глава Нижневартовского Роспотребнадзора, уволившаяся на фоне вспышки менингита в детском лагере, покинула свой пост не совсем добровольно. «Ольга Владимировна [Герасименко] всегда очень не любила местный климат, а звук жужжащих комаров вообще выбивал ее из колеи. Подчиненные рассказывали, что босс запрещал даже открывать окна в помещениях», — рассказывает источник.

Грибники объявили войну нефтяникам

Источники рассказывают, что в Югре участились случаи столкновений служб безопасности нефтяных компаний с грибниками. «Случай был с „Самотлорнефтегазом“ совсем недавно. Мужчины попытались проникнуть на территорию месторождения грибы собирать, а их на КПП остановили. Дошло до небольшой драки. В итоги мужики пообещали найти этих ЧОПовцев в городе и наказать», — рассказывает информатор. Он же добавляет, что аналогичные случаи происходят по всему ХМАО из-за того, что нефтяники несколько лет назад ввели пропускную систему для всех, кто пытается проехать на территорию лицензионных участков, вне зависимости от целей.

Югорских судмедэкспертов подозревают в торговле органами

Инсайдеры из силовых структур рассказывают, что сейчас в разработке находятся несколько сотрудников морга, которых они подозревают в торговле роговицами глаз. «Сейчас ФСБшники ждут только самого факта продажи, чтобы взять медиков с поличным. Спецоперация должна была пройти еще неделю назад, но почему-то перенеслась», — рассказал информатор.

Инсайды ЯНАО

В «НОВАТЭКе» не сильно расстроились из-за ухода Mitsubishi из проекта «Арктик СПГ-2»

Александр Мамаев © URA.RU

Если верить слухам, отказ японской компании Mitsubishi инвестировать деньги в «Арктик СПГ-2» не сильно расстроил «НОВАТЭК». «Нового инвестора найдут, даже не сомневайтесь. „Арктик СПГ-2“ — проект по добыче и по производству сжиженного природного газа, а этот рынок очень перспективный. Так что ничего страшного не произошло», — высказывают свою версию слухачи.

Будущего прокурора Ямала уже не ждут на текущей работе…

Сплетники болтают, что прокурор Магаданской области Анатолий Васильев, который является единственным кандидатом на пост главы прокуратуры Ямала, уже три недели не появлялся на Колыме из-за вынужденной командировки. Источники «URA.RU» уточняют, что даже если специалист вернется в регион, то это произойдет ненадолго. «Большая часть сотрудников прокуратуры просто ждет указа президента РФ о переводе Васильева на Ямал и назначения нового руководителя на Колыме», — сообщил инсайдер. Наиболее вероятным кандидатом на замену Васильеву называют зампрокурора Курганской области Олега Седельникова.

…, а переезд Герасименко в Екатеринбург затягивается

Сплетники среди силовиков Екатеринбурга болтают, что переход прокурора Ямала Александра Герасименко на пост руководителя Уральской транспортной прокуратуры затягивается. По одной версии, это произойдет только в сентябре, по другой, даже в октябре или ноябре. «Принципиальное решение о том, что Герасименко займет этот пост, принято, но ему надо завершить дела на Ямале. Среди них — кадровые вопросы, уголовное дело бывшего директора фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова», — болтают слухачи.

Стройку самой северной железной дороги может получить старый подрядчик

Несмотря на то, что власти Ямала расторгли соглашение с «ВИС ТрансСтрой» о строительстве железной дороги Бованенково — Сабетта, компания еще может поработать над этим проектом. Стройка передана на федеральный уровень, дорогу будут строить в рамках концессии. Однако группа «ВИС» интерес к ней не потеряла. «Не так много компаний, способных реализовать такой масштабный проект. А „ВИС“ еще и в курсе всех деталей. Так что не исключено, что участником концессии станет она же», — высказывает свое мнение собеседник.

Губернатор Артюхов удивил подчиненных

Екатерина Сычкова © URA.RU

Рядовые сотрудники правительства Ямала были удивлены тому, что губернатор Дмитрий Артюхов так мало был в отпуске. Они ждали, что руководитель округа приедет после 5 августа, а он вернулся на Ямал уже в начале этой недели и провел несколько встреч. «Глава региона совсем не отдыхает, и нам отдохнуть не получится. Сейчас еще продолжится объезд округа, работы станет еще больше. Но для многих это сигнал — если хочешь работать в правительстве, расслабиться не получится», — жалуются сплетники.

В стане единороссов ЯНАО раскол

В Губкинском поговаривают о том, что в местном отделении «Единой России» зреет раскол. По информации инсайдеров, выдвинутый единороссами кандидат на дополнительные выборы Кирилл Николаев, не успев избраться, уже планирует осенью не только войти в городской политсовет, но и занять место главы партийной фракции в городской думе. Если верить сплетням, это решение Николаев не согласовал с руководством местного отделения партии.

Слухачи обсуждают амбиции кандидата: «Активная деятельность кандидата уже вызвала недовольство старших товарищей: слишком тянет одеяло на себя. Но шансы на то, что решение будет принято, высоки: за спиной Николаева — административный ресурс предприятий ТЭК».

Косвенно эти сведения подтверждает и кампания в поддержку кандидата в социальных сетях. На днях в городских сообществах появились мемы, рассказывающие об экологических акциях, реализованных кандидатом в Губкинском.

На Ямале установили слежку за полицейскими…

Владимир Андреев © URA.RU

Сплетники рассказывают невероятные вещи: якобы в одном из городов Ямала начальник ОМВД установил прослушку и видеокамеры в кабинетах и коридорах зданий, принадлежащих полиции. Более того, за силовиками якобы следят и в свободное от работы время, например, в выходные дни. Впрочем, о целях преследования со стороны мнительного руководства ничего не известно.

…, а силовики готовятся к сливу компромата

Если верить данным источников, сотрудники ФСБ на минувшей неделе пришли с проверкой в ОМВД Губкинского. Сами рядовые полицейские связывают эту историю с публикацией компрометирующих сведений о руководстве полиции в соцсетях и СМИ: силовики жаловались на проблемы с получением ведомственных квартир. По одной из версий, якобы руководство полиции могло выделять жилье людям, которым оно не полагалось. «Силовики увидели реакцию на такие сообщения и теперь готовы сливать компромат на свое начальство. Накипело, знаете ли», — говорят сплетники.

Инсайды Пермского края

Для врио Решетникова заблокировали привилегии губернатора

Анастасия Яковлева free © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что в администрации губернатора Пермского края и региональном правительстве дана установка на сохранение информационной тишины. В первую очередь это необходимо для того, чтобы в СМИ не уходила информация о том, что какие-то решения принимает исполняющий обязанности губернатора Пермского края Михаил Сюткин, а до 29 июля — Ольга Антипина. Источник говорит, что таким образом в регионе пытаются создать иллюзию постоянного присутствия Максима Решетникова в Пермском крае. Это первое, а второе — это то, что без него просто никто и не решается принимать каких-то важных решений. «Все расслабились и просто получают удовольствие от длительного отпуска Решетникова», — пояснил инсайдер.

Взрывы на Пермском пороховом заводе — результат безразличия Москвы

Инсайдер агентства назвал произошедшее на Пермском пороховом заводе ЧП следствием безразличия к производственному процессу со стороны руководства оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, за последние одиннадцать лет на пороховом заводе становилось «только хуже», но до этого никому нет дела. «Такого бардака не было ни десять, ни двадцать, ни пятьдесят лет назад. Меняются поставщики сырья и качества. Что бы здесь ни происходило, какое бы ЧП ни случилось — большого дела до этого никому нет. „Мультики“ по телевизору показывать, говорить, что у нас все есть, это одно, а как это делается, кем и за счет чего — никого не интересует», — пояснил источник, близкий к ОПК. Он считает, что закрытие порохового завода в ближайшее время не произойдет, но завод могут покинуть ценные специалисты и какой ценой ППЗ последующие годы будет выполнять гособоронзаказ — большой вопрос.

Режим «повышенной готовности» в Перми — повод для чиновников Перми не работать

Введение в Перми режима повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий — это только пыль в глаза горожан, сообщают инсайдеры агентства. «Город как топило, так и топит. Как не справлялась ливневка, так и не справляется. Зато сейчас на плохую погоду все можно списать и прикрыться страшными словами: повышенная готовность», — говорит собеседник агентства.

По его мнению, сейчас у мэрии и лично главы города Дмитрия Самойлова появился очень хороший аргумент для того, чтобы оправдать затягивание дорожных работ. «Почему, например, не делали улицу Чернышевского от Карла Маркса до Героев Хасана? Асфальт срезали, а новый уложить не успели. Сейчас все на погоду свалят», — говорит инсайдер.

На ведущее оборонное предприятие пытаются внедрить «неспециалиста»

Новым руководителем НПО «Искра» хотят сделать Дмитрия Сырова, который с 2018 года занимает должность исполнительного директора в Объединенной ракетно-космической корпорации, сообщает инсайдер. «Фокус с человеком олигарха Андрея Кузяева Игорем Фоминым у них не прошел, не получилось его поставить руководителем. Сейчас они нового решили прислать — дорожника Сырова, который самый обычный менеджер, а не оборонщик», — говорит источник. Он считает, что ситуацию может исправить только лично губернатор Пермского края Максим Решетников, если подключится к этому вопросу. «Предприятию нужен человек, который понимает в ракетах, а не просто менеджер. Иначе это приведет к развалу оборонного завода», — считает инсайдер.

Владельцы «Промобота» теряют контроль над бизнесом

Анастасия Яковлева © URA.RU

Собственники робототехнического бизнеса в Перми, производители автономных роботов Promobot постепенно теряют контроль над бизнесом, говорят инсайдеры. В конце июля завершилась сделка между АО «Модернизация Инновации Развитие» (фонд «МИР») и ООО «Промобот». В результате которой фонд получил 14,29%, а топ-менеджмент компании сократил свою долю в бизнесе. «МИР» контролируется акционерами АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). В свою очередь основными акционерами Корпорации являются Федеральное агентство по управлению госимуществом и госкорпорация «ВЭБ». «Получается, что бизнесмены из Перми, придумавшие знаменитого робота, постепенно теряют контроль над бизнесом. Теперь контролировать его будет государство через частные структуры», — сообщил инсайдер. Даже несмотря на то, что контрольный пакет акций компании «Промобот» по-прежнему принадлежит ее сооснователям, продажа компании лишь вопрос времени, уверен источник. Тем правдивее, отметил собеседник, становятся появляющиеся слухи о возможной продаже компании Алексеем Южаковым, одним из возможных покупателей которой называют олигарха Андрея Кузяева.

Минздрав начал реформы только потому, что «так надо»

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Министерство здравоохранения Пермского края решило объединить психиатрические больницы региона в одну только для того, чтобы следовать тренду, который задал губернатор Пермского края Максим Решетников. «Экономического обоснования нет, минздрав даже не знает, сколько в итоге будет создано рабочих мест, сколько людей будет сокращено, как будет устроена логистика», — сообщает инсайдер. Он говорит, что психбольницы сначала решили объединить, а потом, в ходе объединения, уже придумывать, как это объединение будет происходить и к каким последствиям все это приведет.

Мэр Кунгура давно спланировал захват школы для детей-инвалидов

Поговаривают, что мэр Кунгура Сергей Гордеев уже давно придумал схему по переводу муниципального имущества в частные руки. «Например, странным выглядит решение очень оперативно провести экспертизу здания школы. Причем работы разбиваются на два лота и достаются одной организации», — говорит инсайдер. Он сообщает, что при этом деньги на проведение этих экспертиз выделяет не муниципалитет, а сама школа: «У них и так бюджет ниже плинтуса, они не могли просто взять и придумать такую экспертизу. 200 тысяч рублей на экспертизу не появились из воздуха». Сообщается, что таким же образом «оперативно» аварийным признали здание кунгурского «Театра Молодежи». По мнению источника, все это сделано для того, чтобы впоследствии продать эти здания близким к мэру людям за цену в 10-15 раз ниже оценочной стоимости.

В Перми формируют новую коммунальную группировку, которая готовится захватить рынок ЖКХ

Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-участники скандальной Ассоциации управляющих компаний вновь решили объединиться, сообщает инсайдер. По слухам, в состав группировки вошли Владимир Савастеев — якобы судимый экс-директор управляющей компании из поселка Новые Ляды, Наталья Буслидзе — сотрудница ООО «ЦЭУ» и учредитель УК «Масон», Григорий Серебров — подрядчик УК «Моторостроитель», Оксана Федотова — экс-сотрудница ООО «Экол», УК «Моторостроитель» и учредитель УК «Система». «Возглавляет данное сообщество Владимир Дроздов — собственник ООО „Инвесткапитал“, экс-директор УК „Мотростроитель“, который был осужден за гибель людей при обрушении дома на Куйбышева, 103», — говорит источник.

Ожидается, что сейчас участники коалиции, используя ООО «ГУО», ООО «Альфард», ООО «УК «Система», ООО «УК «Новое время»», ООО «Фаворит» и ООО «Масон», попробуют для начала захватить коммунальный рынок Свердловского района, а потом переключатся и на другие территории города.

Пермских последователей «Домой в СССР» становится все больше

Инсайдеры сообщают, что пермские последователи организации «Домой в СССР», которые не признают создание Российской Федерации и, соответственно, паспорта граждан России, все активнее проявляют себя в городе и крае. Они регулярно приходят к нотариусам, в банки, органы власти и приносят свои «паспорта граждан СССР», которые выданы в последние пару лет непонятно какой организацией, сообщает инсайдер. «На днях пара таких товарищей пыталась купить квартиру. Пришли с российским паспортами, выданными УФМС Дзержинского района Перми, в которых нет подписи. Говорят, что не будут ее ставить потому, что не признают их. Но при этом почему-то все равно носят с собой, странные какие-то, неправильные сектанты», — говорит инсайдер.

Инсайды Курганской области

В Кургане ждут министров

Дмитрий Ткачук © URA.RU

После визита полпреда Николая Цуканова 9 августа в Кургане, как утверждают сплетники, ждут новых высоких гостей. Поговаривают, что в середине августа Зауралье посетят сразу три министра. Кое-кто утверждает, что среди них будет куратор Зауралья первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Может, денег области подкинут», — мечтают слухачи.

Один из замов губернатора покинет пост

Ходят слухи, что один из замов губернатора готов покинуть свой пост сразу после выборов. Однако называть его имя сплетники не спешат. «Такая информация перед выборами может только навредить, поэтому все держат в тайне», — говорят злые языки.

Сидорову помог ЦИК

Сплетники утверждают, что кандидату в губернаторы от КПРФ Якову Сидорову грозило снятие с выборов из-за мелких недочетов в документах. Однако в дело вмешался ЦИК. «Сказали, что нечего устраивать лишнюю социальную напряженности и создавать поводы для скандалов. Все равно шансов у него никаких — рейтинг Шумкова слишком высокий», — судачат в Зауралье.

Сгоревшая икона будоражит умы

Екатерина Сычкова © URA.RU

Утраченная на пожаре в Чимеево чудотворная икона Казанской божьем матери до сих пор не дает покоя сплетникам. Теперь они утверждают, что она уцелела и попала в личную коллекцию одного из высших руководителей РПЦ. «Так что все слухи о возможном переходе митрополита Иосифа в другой регион можно забыть, он заслужил бонусы на много лет», — судачат слухачи.

Дорожники обогатятся

Сплетники отмечают, что выделенные в этом году беспрецедентные средства на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» помогут зауральским дорожникам значительно улучшить благосостояние. «Главное, чтобы построили действительно качественные дороги и успели в срок», — отмечают слухмейкеры.

Курганцы опасаются за судьбу онкоцентра

В Кургане поползли слухи о том, что областной онкоцентр продадут частникам. «Тюменцы все приберут к рукам и быстренько навесят ценники. Очередей, конечно, не будет, потому что большинству лечение будет не по карману», — говорят пессимисты. Однако есть и такие, кто уверен — все это лишь домыслы, а все задуманные преобразования только улучшат ситуацию.

Ермишкин не нравится шадринцам

Игорь Меркулов © URA.RU

Накануне выборов в Шадринске разгорелась дискуссия вокруг главного претендента на пост мэра города Виктора Ермишкина, который сейчас является замом действующей главы Людмилы Новиковой. Одни считают опыт управленца преимуществом, другие же уверены, что городу нужен молодой и энергичный руководитель — пусть даже со стороны.

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