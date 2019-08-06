Россию ждет кризис по американскому сценарию 2008 года

Россияне максимально закредитованы, но в этом виноваты и банки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Масштабный финансовый кризис в России может наступить уже в ближайшее время. Причем подорвать экономику рискуют сами россияне, которые сегодня спешно берут кредиты на самые разные нужды, заявил «URA.RU» экономист Константин Селянин. По его словам, по схожему сценарию произошла и финансовая катастрофа в США 2008 года. Дело в том, что люди оформляют займы, которые априори не имеют возможности отдать. О «взрывном» экономическом сценарии ранее предупредили эксперты Института экономики роста имени Петра Столыпина, а также глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, указавший на проблему закредитованности российского населения. О том, почему в стране надо запретить микрофинансовые организации, а россиян ограничить в праве получать кредиты — Селянин рассказал «URA.RU».

Кредит на кредит

Оформить кредит сегодня не составляет особого труда Фото: Александр Константинов © URA.RU

Прежде всего, следует различать динамику роста зарплат и реально располагаемых доходов. Статистика Росстата говорит о том, что зарплаты в прошлом году выросли на 10%, однако эта цифра рассчитывается только в «белом», официальном секторе экономики. Насколько изменились зарплаты в теневом секторе, который составляет от 20% до 25% всей экономики, остается догадываться. А что такое реально располагаемые расходы? Это зарплата минус обязательные платежи — налоги, ЖКХ и оплата по кредитам. И вот статистика в этом случае говорит, что шесть лет идет снижение реальных доходов.

Происходящее непосредственно завязано на кредиты. Так, в прошлом году рост потребительского кредитования составил 22,2% по сравнению с 2017 годом, причем по ипотеке рост составил около 60%. При этом оборот розничной торговли и сферы услуг вырос лишь на 2,5%. Спрашивается — куда делись все остальные деньги? Ответ прост: россияне направили средства на погашение предыдущих займов. На сегодняшний день задолженность физических лиц по всем кредитам составляет, по данным ЦБ, порядка 15,5 трлн рублей. Около 15% россиян более половины своих доходов тратят на обслуживание кредитов, а испытывают сложности с обслуживанием около 60%.

Не давать займы

Экономист Константин Селянин уверен — надо резко ужесточить процедуру выдачи кредитов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во многих странах существует законодательный запрет на закредитованность семей. Так, в большинстве штатов США это норма от 25% до 30% располагаемого дохода — то есть если вы тратите выше на кредит, вам его попросту не дадут. У нас же банки стали давать кредиты чаще. По стране насчитывается 5-6% невозвратных кредитов. Причем если смотреть по секторам, то там уже совсем иная статистика — к примеру, по кредитным картам этот показатель достигает 10%. Дело в том, что многие банки пытаются завуалировать эту просрочку, например, выдать новый кредит, чтоб человек закрыл с его помощью старый. Есть банки, где доля просрочки достигает 15%, это считается очень плохим показателем.

Проблема еще и в том, что сегодня у банков накоплено много денег, им их надо куда-то пристраивать. Это связано с тем, что сейчас фактически остановлено кредитование малого и среднего бизнеса. Его объем сокращается, он становится более хилым. Банки боятся кредитовать этот сегмент — из-за высокой доли просрочек. Поэтому здесь банки обратили внимание на физические лица — дескать, налетайте, россияне, кредитуйтесь на здоровье! Вот и начался новый бум кредитования.

Моя позиция такова: не нужно выдавать кредит не при каких обстоятельствах человеку, который не может его обслуживать или не вернет. Запрет и ужесточение условий решит проблему, но лишь отчасти. Человек садится на кредитную иглу, потому что хочет сохранить прежний уровень жизни, у него есть надежда, что реальные доходы вырастут. Но когда это не сбывается, то происходит закредитованность. Практика «прощения» платежей по кредитам некоторым категориям довольно опасна. Кто-то брал кредит и отказывал себе в чем-то, и вернул кредит, а теперь выясняется, что можно было этого не делать. Да и само решение будет восприниматься людьми как правило. Люди начнут брать охотнее кредиты, но последует ли второе такое решение?

Нужно ужесточить нормативы и не давать кредиты финансово несостоятельным людям. Если человек бедный, то нужно помочь найти ему работу. Правда, у нас порядка 70% трудоспособного населения находятся на черте бедности, около прожиточного минимума.

Запретить микрофинансирование

Звучат предложения вообще запретить микрофинансовые организации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Для предотвращения «взрыва» следует ликвидировать микрофинансовые организации (МФО), они не выполняют никакой экономической функции, которую не могли бы выполнить банки. Зачастую это аморальные организации. Есть три категории людей, которые обращаются в МФО. Первые — это мошенники, те, которые не планируют отдавать деньги. Вторая категория — финансовые неграмотные, не понимающие всех рисков. А есть третий тип людей, которые оплачивают весь этот банкет — честные и порядочные, которые попали в сложную жизненную ситуацию, деньги не дают в банк, и они вынуждены идти к МФО. В итоге они расплачиваются за воровство первых и глупость вторых. У МФО 60-70% денег не возвращаются, но высокая ставка компенсирует это.

В США в начале 2000-х кризис развивался по схожему сценарию: на определенном этапе разница между богатыми и бедными усилилась. В итоге власти, чтобы поддержать экономический рост, упростили условия кредитования. Небогатые люди, безработные или беднеющий средний класс, стали массово покупать недвижимость. Банки хотели заработать и надеялись, что бум цен на недвижимость продолжится. Но надежды не сбылись, расслоение увеличилось, доходы не росли, все закончилось крахом и мировым кризисом. Есть риск, что сегодня мы повторяем этот путь.