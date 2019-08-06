Россию ждет кризис по американскому сценарию 2008 года

Масштабный финансовый кризис в России может наступить уже в ближайшее время. Причем подорвать экономику рискуют сами россияне, которые сегодня спешно берут кредиты на самые разные нужды, заявил «URA.RU» экономист Константин Селянин. По его словам, по схожему сценарию произошла и финансовая катастрофа в США 2008 года. Дело в том, что люди оформляют займы, которые априори не имеют возможности отдать. О «взрывном» экономическом сценарии ранее предупредили эксперты Института экономики роста имени Петра Столыпина, а также глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, указавший на проблему закредитованности российского населения. О том, почему в стране надо запретить микрофинансовые организации, а россиян ограничить в праве получать кредиты — Селянин рассказал «URA.RU».
Кредит на кредит
Прежде всего, следует различать динамику роста зарплат и реально располагаемых доходов. Статистика Росстата говорит о том, что зарплаты в прошлом году выросли на 10%, однако эта цифра рассчитывается только в «белом», официальном секторе экономики. Насколько изменились зарплаты в теневом секторе, который составляет от 20% до 25% всей экономики, остается догадываться. А что такое реально располагаемые расходы? Это зарплата минус обязательные платежи — налоги, ЖКХ и оплата по кредитам. И вот статистика в этом случае говорит, что шесть лет идет снижение реальных доходов.
Происходящее непосредственно завязано на кредиты. Так, в прошлом году рост потребительского кредитования составил 22,2% по сравнению с 2017 годом, причем по ипотеке рост составил около 60%. При этом оборот розничной торговли и сферы услуг вырос лишь на 2,5%. Спрашивается — куда делись все остальные деньги? Ответ прост: россияне направили средства на погашение предыдущих займов. На сегодняшний день задолженность физических лиц по всем кредитам составляет, по данным ЦБ, порядка 15,5 трлн рублей. Около 15% россиян более половины своих доходов тратят на обслуживание кредитов, а испытывают сложности с обслуживанием около 60%.
Не давать займы
Во многих странах существует законодательный запрет на закредитованность семей. Так, в большинстве штатов США это норма от 25% до 30% располагаемого дохода — то есть если вы тратите выше на кредит, вам его попросту не дадут. У нас же банки стали давать кредиты чаще. По стране насчитывается 5-6% невозвратных кредитов. Причем если смотреть по секторам, то там уже совсем иная статистика — к примеру, по кредитным картам этот показатель достигает 10%. Дело в том, что многие банки пытаются завуалировать эту просрочку, например, выдать новый кредит, чтоб человек закрыл с его помощью старый. Есть банки, где доля просрочки достигает 15%, это считается очень плохим показателем.
Проблема еще и в том, что сегодня у банков накоплено много денег, им их надо куда-то пристраивать. Это связано с тем, что сейчас фактически остановлено кредитование малого и среднего бизнеса. Его объем сокращается, он становится более хилым. Банки боятся кредитовать этот сегмент — из-за высокой доли просрочек. Поэтому здесь банки обратили внимание на физические лица — дескать, налетайте, россияне, кредитуйтесь на здоровье! Вот и начался новый бум кредитования.
Моя позиция такова: не нужно выдавать кредит не при каких обстоятельствах человеку, который не может его обслуживать или не вернет. Запрет и ужесточение условий решит проблему, но лишь отчасти. Человек садится на кредитную иглу, потому что хочет сохранить прежний уровень жизни, у него есть надежда, что реальные доходы вырастут. Но когда это не сбывается, то происходит закредитованность. Практика «прощения» платежей по кредитам некоторым категориям довольно опасна. Кто-то брал кредит и отказывал себе в чем-то, и вернул кредит, а теперь выясняется, что можно было этого не делать. Да и само решение будет восприниматься людьми как правило. Люди начнут брать охотнее кредиты, но последует ли второе такое решение?
Нужно ужесточить нормативы и не давать кредиты финансово несостоятельным людям. Если человек бедный, то нужно помочь найти ему работу. Правда, у нас порядка 70% трудоспособного населения находятся на черте бедности, около прожиточного минимума.
Запретить микрофинансирование
Для предотвращения «взрыва» следует ликвидировать микрофинансовые организации (МФО), они не выполняют никакой экономической функции, которую не могли бы выполнить банки. Зачастую это аморальные организации. Есть три категории людей, которые обращаются в МФО. Первые — это мошенники, те, которые не планируют отдавать деньги. Вторая категория — финансовые неграмотные, не понимающие всех рисков. А есть третий тип людей, которые оплачивают весь этот банкет — честные и порядочные, которые попали в сложную жизненную ситуацию, деньги не дают в банк, и они вынуждены идти к МФО. В итоге они расплачиваются за воровство первых и глупость вторых. У МФО 60-70% денег не возвращаются, но высокая ставка компенсирует это.
В США в начале 2000-х кризис развивался по схожему сценарию: на определенном этапе разница между богатыми и бедными усилилась. В итоге власти, чтобы поддержать экономический рост, упростили условия кредитования. Небогатые люди, безработные или беднеющий средний класс, стали массово покупать недвижимость. Банки хотели заработать и надеялись, что бум цен на недвижимость продолжится. Но надежды не сбылись, расслоение увеличилось, доходы не росли, все закончилось крахом и мировым кризисом. Есть риск, что сегодня мы повторяем этот путь.