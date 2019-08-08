Смена спикера свердловского Заксобрания помирила Шептия и Бабушкину

Людмила Бабушкина и Виктор Шептий, говорят в Заксобрании, в последнее время сплотились Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Началась борьба за пост председателя Законодательного Собрания Свердловской области. Занять его в следующем созыве регионального парламента, стартующем в 2021 году, претендуют сразу несколько политиков. Но основное противостояние развернется между действующим спикером Людмилой Бабушкиной и ее сегодняшним заместителем Владимиром Власовым.

Как сообщил «URA.RU» представитель областной власти, у представителей губернаторской команды претензий к работе Бабушкиной нет. Парламентарии под ее руководством выдерживают график законотворческих работ, не срывают кворум, важные для губернатора законопроекты принимаются подавляющим большинством голосов. В органе власти жесткая дисциплина — ярким свидетельством стала почти стопроцентная явка депутатов на заседание 30 июля, когда парламентарии согласились пожертвовать частью отпуска ради поправок в областной бюджет, необходимых правительству.

По данным источников, Людмила Бабушкина указала Алексею Орлову на недоработки правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вместе с этим звучат обвинения в адрес действующего спикера в разжигании конфликта между Заксобранием и Белым домом. В течение последнего года Людмила Бабушкина публично критиковала министров за несвоевременное представление ответов на запросы Заксобрания, некачественную подготовку законопроектов и сопроводительной документации, неспособность четко ответить на звучащие на заседаниях вопросы депутатов.

Последней каплей, отмечает собеседник агентства, стало письмо за подписью Бабушкиной на имя первого заместителя губернатора Алексея Орлова с перечислением недочетов в работе министерств. «В чем-то Бабушкина была права, а в чем-то перегибала палку. Ошибаются и недорабатывают все, в том числе министры. Но это не повод для резких заявлений», — говорит источник.

Жители Асбеста трижды избирали Владимира Власова главой, но с годами он потерял поддержку горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кто именно лоббирует идею о передаче спикерского поста Владимиру Власову, собеседники «URA.RU» сказать затрудняются. Они вспоминают, что около двух месяцев назад соответствующее предложение прозвучало от губернатора Евгения Куйвашева на одной из закрытых встреч с депутатами. «Была ли произнесенная фраза шуткой либо это было указание к действию, достоверно присутствовавшие не поняли. Но последующее развитие событий склонило всех к версии, что губернатор не шутил», — говорит осведомленный источник.

Чтобы претендовать на пост, Власову необходимо продлить полномочия, а электорально он значительно слабее Бабушкиной. Предыдущие выборы в 2016 году политик выиграл в Асбестовском одномандатном округе с большим трудом, обогнав коммунистку Наталью Крылову всего на 1,95%. По неофициальной информации, ради гарантированного переизбрания Власова в сентябре 2021 года может быть принято решение о выдвижении его лидером партсписка Асбестовской территориальной группы «Единой России».

Наталья Крылова — главный конкурент Владимира Власова в Асбесте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наталья Крылова заявила «URA.RU», что намерена взять в 2021 году реванш и не допустить победы Власова, по какой схеме и от какой партии бы он ни выдвигался. «Мы не исключаем, что Владимир Власов может пойти на выборы или самовыдвиженцем, или от другой партии. Но это ему не поможет. Ведь в 2016-м против него никто даже толком не работал», — поясняет коммунистка. Она, в частности, уверена, что информация об аффилированности Власова с медицинскими страховыми и коммунальными компаниями изменит отношение к нему избирателей.

О высоких рисках Владимира Власова проиграть намеченные на 2021 год выборы говорит уральский политтехнолог Александр Пирогов: «Выдвижение Власова по спискам ЕР в Асбестовской группе — не самая удачная идея. По этой группе в 2016 году КПРФ получила один из самых высоких результатов. Затем коммунисты получили техническое большинство в местной думе и до сих пор держат в напряжении региональную власть. Можно предположить, что после проведения пенсионной и мусорной реформ бренд КПРФ для местных жителей стал еще более ценным».

Тем не менее, информацию о спикерских амбициях Власова в Заксобрании восприняли более чем серьезно. По неофициальной информации, из-за угрозы его избрания председателем парламента Людмила Бабушкина и ее первый заместитель Виктор Шептий забыли о давнем аппаратном конфликте.

Представитель областной власти не исключает, что для примирения Бабушкиной и Шептия была другая причина: «Видимо, недавняя кончина 64-летнего вице-спикера Анатолия Сухова заставила ее задуматься, что в преклонном возрасте нужно прекращать конфликты и искать новых союзников».

Владимир Власов на вопрос корреспондента «URA.RU» о возможности выдвижения его кандидатуры на пост спикера заявил: «Я слухи не комментирую». Лидер фракции единороссов Виктор Шептий заявил: «Считаю бессмысленным комментировать непонятные сплетни». Дозвониться до председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной не удалось.