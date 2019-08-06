ЛДПР продается, а ЕР выдвигает оппозицию под свердловские выборы-2021

Далеко не у всех свердловских депутатов получится переизбраться в Заксобрание: возрастным депутатам, переизбиравшимся из созыва в созыв, найдена смена Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские элиты досрочно начали подготовку к выборам в Заксобрание. Губернаторской команде необходим новый депутатский корпус, способный эффективно провести Универсиаду и другие знаковые для региона мероприятия. Партийцы проводят ревизию деятельности своих парламентариев, оценивая эффективность их выдвижения на новый срок. Такую возможность получат не все.

Свердловскую ЛДПР готовят к продаже

Наиболее серьезные изменения ожидают региональное отделение ЛДПР, утверждает источник «URA.RU»: депутатов Заксобрания из партийной фракции уже предупредили, что они не войдут в предвыборные списки. «В политических кругах широко обсуждается информация, что формировать списки кандидатов от этой партии будут бизнесмены, одержавшие в 2018 году победу на выборах думы Екатеринбурга. Новые кураторы либерал-демократов будут продвигать людей, входящих в их близкое окружение.

Это молодые люди, которые выигрышно будут смотреться на фоне возрастных депутатов, избирающихся «на автомате» из созыва в созыв», — пояснил влиятельный политик.

Искать альтернативные варианты продления полномочий предстоит руководителю фракции ЛДПР Михаилу Зубареву. Собеседник агентства не исключает, что он будет выдвинут по Асбестовскому одномандатному округу «Единой Россией». Асбестовскую территориальную группу при этом возглавит действующий спикер Владимир Власов.

Михаил Зубарев сверяет часы со свердловскими единороссами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обсуждается вариант перехода в «Единую Россию» и другого депутата от ЛДПР Кирилла Некрасова. Он считается наиболее вероятным будущим конкурентом действующего депутата от «ЕР» по Алапаевскому округу Олега Исакова. Политических перспектив у двух оставшихся депутатов от ЛДПР — Александра Коркина и Павла Мякишева — вероятно, нет, отмечают наблюдатели.

Получить комментарий курирующего деятельность партотделения депутата Госдумы Данила Шилкова не удалось. Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании, член регионального корсовета ЛДПР Михаил Зубарев заявил «URA.RU», что свердловские либерал-демократы не приступили к обсуждению вопроса о составлении списка кандидатов, так как еще не ясно, по каким правилам будут проходить выборы в 2021 году. «Говорить сегодня о том, что будет через два года — прожектерство. Наша партия занимается не прожектерством, а работой на благо избирателей» — подчеркнул Зубарев.

Депутатам-единороссам готовят конкурентов

«Единая Россия» сделает ставку на активных депутатов Заксобрания из действующего созыва, при этом у парламентариев, к которым есть вопросы, могут появиться серьезные конкуренты.

Сайгид Билалов уже участвовал в выборах в областной парламент Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Алапаевском одномандатном округе рассматривается возможность выдвижения от «ЕР» главы Алапаевска Сайгида Билалова. Он может сменить действующего депутата по данному округу Олега Исакова. Сайгид Билалов, избранный главой в декабре 2018 года, сообщил «URA.RU», что не планирует принимать участие в выборах: «Я хочу доработать главой Алапаевска до окончания срока своих полномочий. Но если мне руководство области поручит выдвинуться от „Единой России“, я рассмотрю такую возможность».

Неожиданные перестановки готовятся в Ирбитском одномандатном округе. По словам влиятельного единоросса, на этой территории «ЕР» готовится выдвинуть гендиректора АО «Ирбитский молочный завод» Сергея Суетина. Он возглавляет Совет руководителей муниципального образования, уважаем местными сельхозпроизводителями. Ожидается, что Суетин станет конкурентом действующего депутата Елены Тресковой. Представитель команды Сергея Суетина, попросив об анонимности, пояснил, что у гендиректора молзавода нет планов принимать участие в выборах — он видит свою задачу в дальнейшем развитии предприятия.

Анатолий Павлов попытается вернуться в политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практически решен вопрос о выдвижении по Белоярскому округу промышленника Анатолия Павлова. Он представлял эту территорию в предыдущем созыве Заксобрания, но проиграл в 2016 году выборы Илье Гаффнеру и теперь намерен взять реванш.

Представители УГМК, по предварительной информации, настроены выдвинуть лояльного кандидата по Сысертскому округу. Избранный от него на последних выборах Андрей Гориславцев известен нежеланием участвовать в командной работе.

Практически нет шансов на переизбрание от «Единой России» у протеже бывшего заместителя главы администрации — депутатов Анатолия Марчевского, Михаила Клименко и Валентина Лаппо. Мандат последнего с большой долей вероятности достанется Александру Альшевских — сыну депутата Госдумы Андрея Альшевских. Альшевских-младший ранее баллотировался в гордуму Екатеринбурга, но проиграл.

Альшевских начинает депутатскую династию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причисляемый ранее к прежней команде мэрии Екатеринбурга депутат по Верх-Исетскому одномандатному округу Анатолий Никифоров, скорее всего, вновь получит поддержку «Единой России». Он наладил отношения с губернатором Евгением Куйвашевым и заявил руководству области о готовности реализовывать общие проекты.

«Администрацией губернатора Свердловской области совместно с „Единой Россией“ ведется системная работа по подготовке к кампании. Рассматриваются все возможные кандидаты. В том числе, оцениваются результаты и эффективность работы действующих депутатов Заксобрания. По итогам электорального учета будут поддержаны наиболее сильные кандидаты, способные победить на праймериз и выборах», — пояснил «URA.RU» депутат Госдумы, заместитель Уральского МКС «Единой России» Максим Иванов, курирующий кампании в Свердловской области.

Свердловские справедливороссы взяли паузу в предвыборных переговорах Фото: Анна Майорова © URA.RU

КПРФ и «Справедливая Россия» ждут перемен

По словам первого секретаря Свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева, у свердловских коммунистов пока нет проекта предвыборного списка. Он начнет формироваться предстоящей осенью. Первым этапом станет обсуждение потенциальных кандидатов в первичных отделениях компартии. Затем свое мнение выскажут обком и ЦК КПРФ.

В региональном отделении «Справедливой России» переговоры отложены до конца года по просьбе федерального руководства партии. Именно к этому времени станет понятно, будет ли «СР» объединяться на федеральном уровне с другими политическими организациями, и если будет, то с какими именно.

Колонна молодых бизнесменов

Конкурентами «старой гвардии» должны стать кандидаты, поддержанные группой бизнесменов, которые взяли в 2016 году под контроль думу Екатеринбурга. По данным источников «URA.RU», при выдвижении кандидатов в одномандатных округах она сделает ставку на молодых и активных политиков. «Они составят серьезную конкуренцию возрастным депутатам Заксобрания, большинство из которых уже неоднократно избирались от своих территорий. А выборы в думу Екатеринбурга показали, что избиратели хотят видеть во власти новые лица», — уверен представитель данной команды.