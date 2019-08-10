Почему полицейские Москвы боятся носить форму

Акции протеста в Москве были ознаменованы масштабными задержаниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протесты в Москве за последний месяц изменили жизнь не только участников акций, но и сотрудников полиции, которых обвинили в жесткости при задержаниях. В начале августа в СМИ появилась информация о рекомендации столичным полицейским не носить форму во внерабочее время — чтобы не провоцировать конфликты. Какие настроения царят среди московских стражей порядка перед несанкционированной акцией 10 августа и чего они опасаются — «URA.RU» рассказал председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

— Михаил Петрович, в соцсетях обсуждают, что якобы сотрудники полиции вечерами, после работы, стараются не носить форму. Якобы после протестов в Москве в адрес силовиков стали поступать угрозы.

Полицейские не носят форму в свободное от службы время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Эти угрозы по большей части виртуальные — люди пишут [в Интернете], не более того. Хотя, конечно, надо признать, что вечерами домой [полицейские] едут не в форме, заранее переодеваются. На работу многие тоже приезжают в гражданке. На всякий случай.

— Несанкционированные акции в Москве изменили отношение населения к сотрудникам полиции?

— В этих мероприятиях [по разгону протестующих] принимают участие не только полицейские, но и Росгвардия. Да, сотрудникам, с которыми я общался, конечно, очень неприятно ощущать на себе этот негатив, фактически они оказываются крайними. Они выполняют приказ, который им дают. Попробуй его не выполни — найдется сотня причин, чтобы тебя потом уволить.

Вместе с полицейскими участие в задержаниях принимает Росгвардия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Муссировались слухи, что якобы отдельные полицейские отказывались принимать участие в так называемых «разгонных мероприятиях». Вы знаете об этом?

— Сомневаюсь, что это правда, потому что сотрудник полиции сегодня — это полностью беззащитный человек. Руководство в любой момент может от сотрудника избавиться, все это понимают.

— Нет ощущения, что полицейские воспринимают протестующих как личных врагов?

— Их так настраивают перед работой, говорят, что перед вами — агенты ЦРУ. Перед каждым мероприятием идет инструктаж, как себя вести. Как сказали, так и делают. Вопросы надо задавать не рядовым сотрудникам, а их руководителям.

— На фоне этих событий престиж службы в полиции растет или, наоборот, падает?

— Возьмем Люберцы, Московская область, там ночь ездит всего лишь один экипаж. Орехово-Зуево — должно быть 25 человек, а есть семь. Некомплект огромный. Люди стараются не идти на службу в полицию, а те, кто служит, стараются дождаться пенсии и уволиться. Люди увольняются по разным причинам: и копейки платят, и за переработку ничего не дают, могут выкинуть на улицу в любой момент, подставить. К сожалению, мы знаем много таких историй. Полицейские сегодня — без преувеличения беззащитные рабы.