Урал захватил опасный дешевый наркотик: его покупает каждый второй

Наркорынок в России сильно изменился Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Уличный художник Владимир Васильев и его друг Глеб Березкин, устроившие смертельную аварию в центре Екатеринбурга, находились под действием мефедрона — синтетического наркотика быстрого действия. Такое предположение высказал президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Как выяснило «URA.RU», именно этот наркотик сегодня — самый продаваемый на Урале. Наркорынок Екатеринбурга — на третьем месте после столичных, за последний год он вырос в пять раз.

Утверждать, что виновники смертельного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге в момент аварии находились под действием наркотиков, однозначно нельзя — результаты анализов пока не готовы. Но всем, кто видел запись, снятую в первые минуты после аварии, очевидно: молодые люди были в явно неадекватном состоянии.

«Мы посмотрели все, что сняли очевидцы и прочли материалы, которые описывали страшную трагедию. То, что они были упоротые, у меня сомнений нет, — заявил лидер фонда „Город без наркотиков“ Тимофей Жуков. — Скорее всего, мефедрон. Сейчас на нем все „торчат“. Это скоростной наркотик амфетаминовой группы, от которого хочется куда-нибудь бежать, ехать, скрываться. Если вспомните видео бегающих голыми по улицам дебилов — это тот же наркотик».

В распоряжении «URA.RU» оказались результаты исследования, проведенного по заказу фонда «Гуманитарное действие» (г. Санкт-Петербург), который уже более двадцати лет занимается реабилитацией наркоманов и борьбой с распространением ВИЧ. По его заданию эксперты изучили рынок наркотиков в «даркнете» («темной стороне» интернета). Результаты исследования ошеломляют.

Синтетические наркотики — безусловные лидеры наркорынка Инфографика: фонда «Гуманитарное действие» (г. Санкт-Петербург)

У наркотиков в России — новые «лидеры»

Эксперты проанализировали работу торговой площадки, название которой напоминает о страшном мифическом животном (мы не называем его, соблюдая закон и в целях недопущения пропаганды наркотиков). Четыре года назад площадка пришла на смену крупнейшему ресурсу, который закрылся, и с тех пор неумолимо набирает обороты: если в мае 2018 на сайте было оставлено 56 тысяч отзывов (их пишет не более половины пользователей), то в мае 2019 года — 360 тысяч. Ежемесячно хотя бы одну покупку на площадке совершает 600 тысяч человек.

Возможность оставлять отзывы — особенность ресурса, сыгравшая на руку экспертам: комментарии привязаны к покупке, содержащей описание «клада»: название, вес, стоимость, место продажи. Именно эти данные позволили экспертам проанализировать наркорынок в разрезе городов (изучались продажи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Тольятти), а также самих наркотических веществ.

«На площадке продаются различные услуги в виде взлома, хакинга, отмыва денег, а также фальшивые документы, кредитные карты и SIM-карты, но основное — это наркотики: на ней продается более 40 различных наркотических веществ, — говорит исследователь. — Наибольшую популярность снискали всего шесть наркотиков: гашиш, «шишки» (соцветия марихуаны), кокаин и синтетические наркотики: амфетамин, мефедрон и альфа-ПВП (А — пирролидинопентиофенон, или, в простонародье, «флакка»).

Чаще всего закладки с синтетикой прикапывают в парках Инфографика: фонд «Гуманитарное действие» (г. Санкт-Петербург)

Главная тенденция последних лет — резкое увеличение доли синтетических наркотиков: количество отзывов по ним за год выросло на сотни процентов: гашиш — на 722%, мефедрон — 730%, альфа-ПВП — на 1150%. «Этот наркотик является самым опасным и вредным из всего списка, он способен вызывать сильную психологическую и физическую зависимость и пагубно влиять на центральную нервную систему человека, — говорит эксперт. — Мефедрон и Альфа-PVP — „дизайнерские“ наркотики и раньше легально продавались под видом „Солей для ванн“, отчего получили название „соли“».

Опиаты (метадон и героин), напротив, теряют былую популярность. «Их употребляют только наркозависимые старой закалки, новые люди, которые приходят на сайт, покупают либо марихуану, либо синтетику, процент опиатов от общего объема продаж ничтожно мал», — отмечает исследователь. Особая ситуация — с кокаином: грамм этого вещества в Москве и Питере стоит около 8500 рублей и его могут позволить себе только обеспеченные люди, поэтому он популярен в столицах, но в регионах его почти нет.

Пик продаж наркотиков, по словам экспертов, приходится на выходные (начиная с вечера пятницы), в воскресенье уже наблюдается спад, минимум продаж — в понедельник и вторник. У более дорогих наркотиков (например, кокаин) недельная цикличность выражена более явно, а вот у дешевых (например, альфа-ПВП) ее почти нет. Это говорит о том, что больше потребителей солей употребляют наркотик в будние дни, а, значит, более зависимы от наркотических веществ.

Почти все наркотики продаются в виде закладок и лишь в редких случаях высылаются по почте. «Закладка может иметь вид магнита (наркотик на магните прикреплен к чему-то железному), прикопа («клад» закопан в земле) и тайника («клад» сделан под видом чего-либо). Самые распространённые места закладок: парки, леса, подъезды.

Наркорынок столиц

Москва — безусловный лидер наркорынка России: в ходе исследования были проанализированы отзывы на покупки наркотиков в 21 городе — 30% всех отзывов пришлось на Москву. Самые продаваемые в столице наркотики — гашиш, мефедрон, амфетамин и альфа-ПВП: число отзывов на них — в сотни раз больше, чем на старые наркотики (к примеру, в мае на гашиш было оставлено 34 тысячи отзывов, на мефедрон — 33 тысячи, тогда как на героин — 1100, а на метадон — 2400). Кокаин занимает шестое место (14 тысяч отзывов).

«Больше всего в городе кладов с мефедроном — я насчитал их минимум 2710, — сообщает эксперт. — На втором месте гашиш (2467), на третьем — кокаин (2195). Общее количество кладов — 13531, общий вес кладов более 300 кг и общая стоимость более 150 млн рублей». Среди типов закладок превалирует прикоп, на него приходится примерно 40% всех кладов, магнитов — 33%, тайников — 25%. Больше всего кладов лежит на конечных станция метро, близких к лесопаркам.

В Питере самые популярные наркотики — те же: гашиш (17251 отзыв за май 2019), альфа-ПВП (16 268), далее идут мефедрон и амфетамин. Опиатов так же очень мало: на метадон было оставлено 1390 отзывов, а на героин — лишь 60. Общее количество отзывов год назад — 13 365, сейчас — больше 80 000. Доля Санкт-Петербурга на наркорынке России — 15-20 процентов.

Продажи наркотиков в Екатеринбурге (данные за май 2019) Инфографика: фонд «Гуманитарное действие» (г. Санкт-Петербург)

У наркорынка на Урале — своя особенность

По словам экспертов, ситуация с распределением наркотиков в Екатеринбурге уникальна: на первом месте идет мефедрон, и лишь после него гашиш и альфа-пвп, затем шишки, амфетамин и метадон. Уникальность не только в рейтинге, но и в долях продаж: на мефедрон приходится 35% всего рынка, на гашиш — 30%, ближайшая к ним альфа-ПВП — всего с 10%.

«Общая стоимость всех кладов в Екатеринбурге — почти 9 млн рублей, их количество — чуть больше 800, — сообщает исследователь. — При этом данный город является третьим по популярности и идет сразу после Санкт-Петербурга. Всего с 2016 год на покупки наркотиков в Екатеринбурге было оставлено 163 000 отзывов (в Питере 660 000, в Москве — 1 200 000)».

Среди видов закладок лидируют прикопы — 70 процентов. «Магнитов и тайников крайне мало, но это характерно в целом для регионов, — говорит эксперт. — Больше всего кладов лежит в Юно-Западном микрорайоне и в Верх-Исетском районе города».

В соседнем Челябинске доля синтетических наркотиков еще выше: на мефедрон приходится 38% продаж (год назад был 31%), на гашиш — 27%, на альфу-ПВП — 14 процентов, на амфетамин и на «шишки» — по 8 процентов. С 2016 года на покупки наркотиков в Челябинске было оставлено более 56 000 отзывов, он занимает 11 место в списке из 21 крупнейших городов. «Очень маленькое количество тайников и магнитов — преобладают прикопы, — отмечает эксперт. — Самые популярные места для них — это Центральный и Металлургические районы. Суммарная стоимость всех кладов — 6,5 млн рублей.

Как противостоять новой наркоэпидемии?

Резюме экспертов: наркорынок России за последние годы сильно изменился. И, к сожалению, далеко не все специалисты, связанные по своей работе с наркоманами, отражают эти изменения. Например — врачи, в помощи которых наркоманов нуждаются (передозировки случаются) часто не разбираются в современных наркотических веществах.

«Среднестатистический врач, человек который учился 6 лет и более, не имеет понятия, чем отличается, скажем, амфетамин от героина», — признался врач-нарколог, которого эксперт опросил при проведении исследования. Отчасти поэтому, а отчасти — из-за недоверия к «официальным» медикам, из-за боязни, что, например, бригада скорой помощи «сдаст» их полиции, наркоманы не обращаются к ним, а ищут помощи в том же интернете. К примеру, торговая площадка, деятельность которой была проанализирована, наняла врачей-наркологов для оказания потребителям наркотиков консультационной помощи в режиме онлайн.

Наркоборцы, напротив, заявляют, что ситуация на рынке наркотиков, сложившаяся сегодня, им понятна. «Раньше существовал героиновый наркотрафик (из Афганистана, Таджикистана и других стран) — сегодня производство рассредоточено по всей стране: в telegram-каналах рассказывают, какие компоненты в каком соотношении нужно смешать, чтобы получился определенный наркотик, — рассказывает президент „ФГБН“ Тимофей Жуков. — Не нужны ни лаборатории, ни наркотрафик — производство и сбыт синтетических наркотиков стали автономны, наркотические „химзаводы“ есть повсюду».

Аналогичная ситуация, по его словам — с марихуаной, которую выращивают в домашних условиях и продают потом через закладчиков. «Интернет и безобидные сервисы, доступные для любого гражданина, помогают распространению наркотиков (например, компоненты част возят, используя Bla-bla-car), — говорит Жуков. — Эта „сетка сбыта“ — не какая-то профессиональная, супер-организованная: все действуют по простым шаблонным инструкциям, именно поэтому молодые, иногда даже школьники, искушенные легким и быстрым заработком, попадаются на закладках чаще».

По словам руководителя фонда «Город без наркотиков», наркоборцы в состоянии отвечать новым вызовам. «Правоохранители и мы вместе с ними научились бороться с новыми наркотиками и методами их распространения: мы знаем, где идет переписка, как ловить закладчиков, — говорит он. — Победить наркотическую эпидемию можно только всем вместе: родителям надо внимательнее относиться к своим детям, жильцам — к свои подъездам, дворам, паркам, чтобы закладчики не чувствовали себя вольготно».