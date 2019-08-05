«Бутылки, таблетки»: журналисты нашли квартиру участника смертельного ДТП с такси в Екатеринбурге

Хозяина квартиры Глеба ранее не замечали в подобном СКРИН: с видео в Telegram-канале Екатеринбург №1

Журналисты «URA.RU» нашли жилище виновников аварии, унесшей жизни двух человек. В ночь ДТП там происходила пьянка — об этом корреспондентам рассказали соседи. По их словам, в квартире проживает Глеб Березкин (находившийся в момент ДТП на пассажирском сиденье угнанного автомобиля KIA).

Накануне в его квартире прошли обыски, во время которых сосед Владимир был понятым. «Когда мы зашли в квартиру, там был полный бардак, — рассказал сосед. — Были видны следы застолья: бутылки из-под коньяка и шампанского. И повсюду валялись таблетки, в том числе — противозачаточные».

По словам соседей, Глеб был очень вежливым, тихим и спокойным — они бы никогда не подумали о нем ничего плохого. Шумное застолье он устроил у себя в квартире впервые — ранее за ним ничего подобного не замечалось.

Есть у жильцов дома и объяснение, как Глеб вместе с виновником аварии, 23-летним художником граффити, угнали машину. «Водитель Kia была одним из собутыльников, — рассказал Владимир. — Видимо, он напился и уснул, а они взяли ключи и отравились кататься».

Страшное ДТП случилось рано утром 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге: водитель KIA Rio, ехавший, по словам очевидцев, с огромной скоростью, пролетел два светофора на красный свет, после чего врезался в автомобиль Lada (такси Uber), пострадали еще три машины. В результате аварии погибли водитель и пассажир такси, троих человек госпитализировали. Позже появилась видеозапись с места аварии, где очевидец общается с виновниками аварии: водитель KIA Rio и его пассажир находятся в неадекватном состоянии и не понимают, что погубили людей.

Дом, где живет Глеб Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Квартира была опечатана следователями, но кто-то уже сорвал пломбу Фото: Владимир Жабриков, «URA.RU»