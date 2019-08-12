В Магнитогорске драки, пожар, взрыв авто. Версия №1: разборки диаспор

Рано утром 7 августа в автомобиле выходца из Таджикистана сработало самодельное взрывное устройство Фото: Илья Московец © URA.RU

статья из сюжета Взрыв автомобиля в Магнитогорске

Не прошло и года с момента чудовищной трагедии в Магнитогорске, когда 31 декабря из-за взрыва газа под завалом рухнувшего подъезда погибло 39 человек, как второй город Челябинской области сотрясла серия новых громких ЧП. С 30 июня по 7 августа произошел пожар на самом большом рынке, который контролируют выходцы из влиятельной группировки, затем полиция с трудом разгоняет массовую драку выходцев из Средней Азии, а увенчало неделю происшествий взрывное устройство в автомобиле приезжего торговца. Как связаны эти события, выясняли корреспонденты «URA.RU».

Хозяин машины, в котором сработало взрывное устройство рано утром 7 августа, работал на рынке «У цирка» и жил неподалеку. Это самый большой базар в городе — площадью около 30 тыс. квадратных метров. На территории расположены два торговых центра «Гранд» и две площадки с ангарами и торговыми рядами.

Незадолго до взрыва автомобиля и массовой драки диаспор, на рынке «У цирка» был сильный пожар Фото: Илья Московец © URA.RU

В 1990-е годы там одевался весь город, соседние районы и жители ближайших населенных пунктов Башкирии. Еще в те времена рынок «У цирка» подмяла под себя группировка легендарного Константина Матвийчука, отсидевшего в колонии за рэкет, избравшегося в депутаты горсобрания и создавшего группу компаний «Кредо». Его расстреляли киллеры, жертвами убийц стали еще несколько сподвижников Матвийчука. Легализацией бизнеса занимался нынешний депутат Заксобрания области Вячеслав Евстигнеев.

Через дорогу от рынка расположены главная соборная мечеть Магнитки и продуктовый базар. Торговцы покупают и снимают жилье в соседних кварталах, поэтому здесь самое большое сосредоточение мигрантов.

В ночь на 30 июня на рынке произошел пожар — сгорело 2,3 тыс. квадратных метров складов и торговых палаток. По официальной версии, очаг возгорания находился в кафе «Узбекская кухня», где произошло короткое замыкание проводки. На следующий день Магнитогорск взбудоражило массовое побоище с участием гастарбайтеров. На разгон агрессивной толпы выходцев из Таджикистана и Узбекистана приехало с десяток экипажей полиции. И вот, 7 августа утром прогремел взрыв во дворе дома по улице Советской армии, 51. На скорой с серьезными ранениями увезли в больницу выходца из Таджикистана.

Практически вся полиция Магнитогорска приезжала разгонять массовую драку диаспор Фото: группа «Чёрное& Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте»

«Мужчина приехал в Магнитогорск в середине 1990-х. У него есть торговая точка на рынке», — сообщил «URA.RU» один и местных жителей. Силовики сразу после взрыва связали инцидент с местом работы пострадавшего. «В качестве основной, рассматривается версия преступления, связанная с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке», — заявили в следственном комитете. Источники «URA.RU» говорят, что причиной взрыва были разборки внутри таджикской диаспоры. Подозреваемый уже задержан и дает показания.

В Магнитогорске ходят самые разные слухи о причинах серии ЧП. Например, пожар на рынке мог произойти из-за поджога. «По большей части сгорели товары вьетнамских и китайских торговцев. Но не сильно пострадала одежда, которую продавали выходцы из Средней Азии», — сказали корреспонденту «URA.RU» собеседники из Магнитогорска. Есть совсем неправдоподобная версия о том, что руководство рынка устроило пожар, чтобы избавиться от части арендаторов и построить на месте пепелища еще один торговый комплекс. Незадолго до ЧП мэр Сергей Бердников призывал бизнес переходить на цивилизованную торговлю — такой аргумент используют адепты этой малоправдоподобной версии.

Разборками между диаспорами объясняют и массовую драку, которая произошла на следующий день. «В драке участвовали выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Разгонять их приехала вся полиция города — около десятка машин ППС [патрульно-постовой службы]», — отметил собеседник.

Взрыв произошел во дворе дома недалеко от рынка и соборной мечети — в этом и соседних кварталах наибольшая концентрация мигрантов Фото: Яндекс.Карты

Источник в одной из правоохранительных структур призвал не связывать поджог рынка, массовую драку и взрыв автомобиля в одну цепочку происшествий. «На рынке нашли провода, которые „коротнули“. Конечно, вспыхнуло жутко. Но никакого поджога не было. Драка была на „Зеленом“ рынке, это вообще на другом конце города. Незадолго до этого произошла ссора в кафе. Типичная бытовуха. И это никак не связано со взрывом», — заверил он.

Другой силовик напомнил, что в Магнитогорске традиционно сильны диаспоры. И конфликты между ними регулярно приводят к происшествиям. Например, передел рынка маршрутных перевозок несколько лет назад сопровождался поджогами «Газелей» и убийствами. «Магнитка расположена рядом с мусульманским Башкортостаном и границей с Казахстаном. Поэтому в городе комфортно себя чувствуют выходцы из Средней Азии. Через Магнитогорск вместе с партиями фруктов идет наркотрафик, а также нелегальные каналы поставки спиртного из Казахстана. Производство самодельного взрывного устройства, которым пытались убить торговца, — непростое занятие. Поэтому вместе с бытовой версией будет отрабатываться причастность пострадавшего к криминальному рынку», — добавил один из силовиков.