Причиной взрыва в Магнитогорске могли стать криминальные разборки

Силовики устанавливают причину взрыва Фото: Илья Московец © URA.RU

Причиной взрыва «ВАЗ-2106» в Магнитогорске 7 августа могут быть разборки внутри таджикской диаспоры. Об этом «URA.RU» сообщают собственные источники. В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили состояние пострадавшего водителя, мигранта из Таджикистана.

«Сегодня утром в Магнитогорске прогремел взрыв. Бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут, одного человека госпитализировали в городскую больницу Магнитогорска, его состояние оценивается как средней тяжести», — уточнили в пресс-службе.

Источник напомнил, что в начале июля в кафе на привокзальной площади в Магнитогорске произошла драка, с участием представителей таджикской диаспоры. За несколько дней до этого сгорели торговые павильоны на Центральной городской ярмарке, где работают выходцы из Таджикистана. Официальные источники эту версию не комментируют.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Взрыва автомобиля произошел в 8 часов утра во дворе дома 51 по улице Советской армии, где живет много представителей таджикской диаспоры. На месте взрыва работают силовики.