Задержан организатор взрыва в Магнитогорске

Силовики задержали подозреваемого в причастности ко взрыву автомобиля в Магнитогорске. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.
«Благодаря грамотным действиям сотрудников следственного управления экспертам-криминалистам, полиции, УФСБ и Росгвардии подозреваемый задержан, — заявили представители ведомства. — Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения».
Взрыв в салоне «ВАЗ-2106» во дворе дома 51 по улице Советской армии утром 7 августа связан с конфликтом внутри таджикской диаспоры. От взрыва пострадал водитель, уроженец Таджикистана.
Позже следователи озвучили основную версию: покушение связано с работой пострадавшего на продуктовом рынке. В Магнитогорске был введен план «Перехват».