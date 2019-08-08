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Задержан организатор взрыва в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали подозреваемого во взрыве машиныФото: Илья Москвец © URA.RU
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Взрыв автомобиля в Магнитогорске

Силовики задержали подозреваемого в причастности ко взрыву автомобиля в Магнитогорске. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников следственного управления экспертам-криминалистам, полиции, УФСБ и Росгвардии подозреваемый задержан, — заявили представители ведомства. — Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения».

Взрыв в салоне «ВАЗ-2106» во дворе дома 51 по улице Советской армии утром 7 августа связан с конфликтом внутри таджикской диаспоры. От взрыва пострадал водитель, уроженец Таджикистана.

Позже следователи озвучили основную версию: покушение связано с работой пострадавшего на продуктовом рынке. В Магнитогорске был введен план «Перехват».

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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