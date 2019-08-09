Мединский и Тарантино прогулялись по Кремлю Коллаж: соцсети

Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что свердловские и челябинские власти повздорили из-за депутата Крашенинникова. — Багарякова тайно задействуют в екатеринбургской «Универсиаде». — Окружение свердловского губернатора боится отравителей. — Креков отметил день рождения на широкую ногу. Интересно, за чей счет? — Текслер перераспределит деньги на саммиты ШОС и БРИКС. — Министру Ковальчуку подарят фонд на Новый год. — Тюменскому губернатору перестали искать пресс-секретаря. — В правительстве Югры определились, куда потратить многомиллиардный профицит. — Юбилей Тюменской области нарушил планы губернатора Ямала. — Губернатор Решетников после выхода из отпуска будет искать виноватых. — Единороссы тянут рейтинг Шумкова вниз. — «Роснефть» укрепляется на Урале, скупая акции металлургов. И многое другое. Приятного чтения!

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Свердловские и челябинские власти повздорили из-за депутата Крашенинникова

Владимир Андреев © URA.RU

Обладатель статуса «самый эффективный депутат» Павел Крашенинников выбирает, от какого региона ему избираться в следующий состав федерального парламента — от Свердловской или Челябинской области, рассказывают источники. Представители власти двух соседних регионов якобы вступили в борьбу за право выдвинуть популярного кандидата, способного пролоббировать в Москве ряд существенных вопросов. У Свердловской области — тактическое преимущество: Крашенинников, выдвигаясь по списку «Единой России» от Среднего Урала, стал лицом экспериментального клуба депутатов разных уровней «Вертикаль власти». Уход в другой регион де-факто поставит крест на проекте, который нравится парламентарию.

У Езерского закончились деньги

В кулуарах обсуждают, что Николай Езерский не примет участия в выборах 2021 года по финансовым причинам. Косвенно аффилированные с Езерским активы находятся не в самой простой ситуации. К такому выводу сплетники приходят видя, что на текущих довыборах в Госдуму по Серовскому округу помощник Езерского, Габбас Даутов, ведет кампанию практически без денег. Есть предположение, что Езерский может выставить на выборы своего более обеспеченного преемника. Но это совсем не точный сценарий развития событий.

Отец не пускает Льва Ковпака в Госдуму

Анна Майорова © URA.RU

По слухам, в семье Ковпаков разлад из-за предстоящих выборов в Госдуму. Якобы отец семейства — создатель сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак сомневается в целесообразности переизбрания своего сына Льва в российский парламент. По непроверенным данным, бизнесмен считает, что вложения в политическую карьеру Ковпака-младшего не обеспечивают должной отдачи, и не видит смысла вновь вкладывать средства. У сына, рассказывают в его окружении, напротив есть виды на дальнейшую политическую карьеру.

Багарякова тайно задействуют в екатеринбургской «Универсиаде»

Владимир Жабриков © URA.RU

Недюжинным талантам одиозного политика, а ныне советника уральского полпреда Алексея Багарякова якобы нашли достойное применение. Рассказывают, что чиновника планируют интегрировать в подготовку «Универсиады — 2023», право на проведение которой Екатеринбург получил 2 июля. Правда, учитывая «токсичность» политика, работа его будет неофициальной и должности он не получит. Однако, как заверяют слухмейкеры, связи Багарякова, его умение привлекать и тратить деньги, а также способности решать неординарные вопросы будут использованы в полной мере.

Окружение свердловского губернатора боится отравителей

Слухмейкеры крайне удивлены разговорам, что прибывающих на «Ирбитскую ярмарку» представителей команды свердловского губернатора будут кормить едой, доставленной из Екатеринбурга. В предыдущие годы питание VIP обеспечивали местные рестораторы, но в этот раз их отстранили от обслуживания высоких гостей. В связи с этим по Ирбиту поползли слухи, что кто-то из губернаторской команды может бояться отравления и настоял на том, чтобы на ярмарку привезли горячие обеды от известного и проверенного поставщика.

Креков отметил день рождения на широкую ногу. Интересно, за чей счет?

Владимир Жабриков © URA.RU

Замгубернатора по соцполитике Павел Креков широко отпраздновал свой юбилей. Говорят, увеселять его и гостей в малом зале одного и театров вышли ведущие екатеринбургские артисты. После концертной программы был пышный фуршет. Правда, гости, наслаждаясь пышным празднеством, не смогли уйти от грызущего внутри неприятного вопроса: за чей счет был организован банкет, учитывая, что театр, да и сами актеры — не частная собственность чиновника.

Бабушкина завела стратегическую дружбу с вице-губернатором Бидонько

Говорят, спикеру Заксобрания Людмиле Бабушкиной удалось выйти на доверительный уровень отношений с вице-губернатором Сергеем Бидонько. Этим, утверждают аппаратчики, она хочет воспользоваться для того, чтобы активно участвовать в формировании партийных списков и группы кандидатов-одномандатников на выборах через два года. Ее ближайшее окружение при этом уже транслирует в аппарате Заксобрания другую установку: «Кто не будет дружить со спикером — может забыть про депутатство».

Ивачев готовит расправу над коммунистами-раскольниками

Алексей Колчин © URA.RU

Близкие лидеру свердловских коммунистов Александру Ивачеву партийцы хвастаются, что ему удалось присмирить соратников, которые пытались свергнуть его с должности. По слухам, он получил гарантии, что Москва на его стороне, а вместе с ними и полномочия для аппаратной расправы с оппонентами. Не исключено, что в ближайшее время свердловский обком компартии рассмотрит вопрос об отзыве депутатов думы Екатеринбурга и Заксобрания области, пытавшимся разжечь противоречия в партотделении.

Зубареву намекнули, что он может выгодно предать лидера ЛДПР Жириновского

После внезапной кончины вице-спикера Заксобрания Анатолия Сухова в областном парламенте развернулась серьезная борьба за место руководителя приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. По традиции оно совмещено с должностью вице-спикера, а потому наряду с традиционным противостоянием по линии «Людмила Бабушкина — Виктор Шептий» (спикер-первый вице-спикер), появляются и экзотические персонажи. Например, депутат от ЛДПР Михаил Зубарев, который готов отказаться от либерально-демократического прошлого ради высоких должностей. Говорят, нынешние соратники Зубарева уже предупредили парламентария, что они в курсе этого предложения и уговаривают его не предавать лидера партии Владимира Жириновского.

Связка Вегнер-Фамиев снова в деле

Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели убеждены, что известная в политтусовке команда снова в деле. Тандем из депутата Заксобрания Вячеслав Вегнер и экс-депутата Нафика Фамиева активно работал во времена бывшего главы аппарата администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова (и, как рассказывают, щедро оплачивался). Вегнер в этом союзе выполнял роль сборщика информации во властных коридорах, а Фамиев — распространителя этой информации в несколько искаженном виде. Слухмейкеры намекают, что упор вновь будет сделан на критику губернатора.

Уход Гайды из проекта «Единая соцкарта» взволновал функционеров…

Уход Сергея Гайды с должности замминистра соцразвития Свердловской области и его добровольный отказ от статуса ответственного за реализацию проекта Единой социальной карты в правительстве оценили как подтверждение провала амбициозного губернаторского проекта. И это понятно: пока бюрократически неспешно прорабатывались нормативно-правовые основы для внедрения ЕСК, банковский мир начал переход уже на следующий уровень развития платежей — уход от «пластика» в бесконтактные платежные системы. Да и в соответствии с решениями правительства РФ с 2021 года в России будут вводиться электронные карты-паспорта. В итоге ЕСК придется вновь перестраивать, а учитывая, что на полную карта заработает только к 2022 году — специалисты советуют формировать функционал карты в соответствии с новыми тенденциями.

…но ему уже приготовили новый чиновничий пост

Владимир Жабриков © URA.RU

После добровольной отставки Сергея Гайды с поста замминистра соцполитики Свердловской области рассматривается возможность назначения его одним из глав районов Екатеринбурга. Наиболее проблемными для главы города Александра Высокинского считаются Октябрьский и Кировский районы, поэтому там планировалось в ближайшее время сменить руководство. Не исключено, что таким образом отец Сергея Гайды — общественный советник губернатора Анатолий Гайда — намерен поддержать Александра Высокинского, с которым издавна пребывает в товарищеских отношениях.

Резиденция губернатора готовит отставки мэров

Сплетники пытаются понять, для чего в середине июля по заказу администрации губернатора в регионе проводился масштабный соцопрос. Их тревожит, что акцент в анкетах был сделан на отношение респондентов к мэрам. Не исключено, что полученные результаты будут учитываться осенью при принятии решения о проведении кадровых чисток в мэрском корпусе. Наименее популярных глав могут попросить уступить место другим, более уважаемым в народе управленцам.

Чиновники опасаются новой активности горожан возле сквера

Радость чиновников по поводу юридического завершения конфликта со сквером у драмтеатра в Екатеринбурге сменилась беспокойством по поводу другого потенциально «горячего» места. Речь идет о площадке возле здания бывшего полпредства, где никто не собирается отказываться от строительства очередной многоэтажки из стекла и бетона. Чиновники, наученные ситуацией со сквером, обсуждают: хоть площадка и не представляет особой ценности для горожан и оформлена по закону, она также может стать предметом конфликта, который инициируют те, кто решил, что может повлиять на любую стройку в центре города.

Бумага на снятие Высокинского уже лежит на одном из столов власти

Анна Майорова © URA.RU

Говорят, главе аппарата губернатора Валерию Чайникову не удалось добиться сохранения Александра Высокинского в должности главы Екатеринбурга. Якобы не так давно, еще до отпуска спикера гордумы Игоря Володина, у чиновника был обстоятельный разговор с депутатом: он просил принять отчет главы и отказаться от идеи отправить его в отставку. Володин одобрил только первый, уточнив, что кандидатура на место главы города уже подобрана (дескать фамилия кандидата начинается на «М»), а его судьба будет решена сразу после выхода депутатов с каникул — бумага уже есть, а народные избранники ее попросту легализуют.

Слухмейкеры увидели признаки слабости мэра даже в том, что руководство школы №41 на ВИЗе, готовясь к открытию 1 сентября, вычеркнуло градоначальника из списков участников мероприятия, оставив в перечне лишь главу управления образования Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву. Впрочем, это могло стать совпадением, и у главы в этот день нашлись более важные дела.

Екатеринбургский бизнес отказался от идеи отправить мэра в отставку…

Владимир Жабриков © URA.RU

Есть версия, что у группы бизнесменов, контролирующих большинство мест в думе Екатеринбурга, созрел новый план дальнейшего захвата власти в городе. Якобы они отказались от идеи инициировать отставку мэра Александра Высокинского. Вместо этого депутаты сконцентрируют усилия на замене ключевых вице-мэров на лояльных им людей. Этот план чреват для бизнесменов гораздо меньшими политическими издержками и в случае успешной реализации может сулить ощутимую выгоду.

…, но Александр Высокинский перехватывает у думы инициативу

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подумывает о перехвате инициативы в конфликте с гордумой. Не исключено, что в ближайшее время он поднимет вопрос о необходимости введения в муниципальном парламенте поста второго вице-спикера. Если это произойдет, думцы начнут конфликтовать друг с другом за право занять руководящую должность и не смогут больше наносить по команде мэра новые целенаправленные аппаратные удары.

Замглавы Екатеринбурга месяц прячется от подчиненных

Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, подчиненные замглавы Екатеринбурга Дмитрия Баранова уже около месяца не видели шефа. Якобы он пропал, когда началась проверка детских летних — и с тех пор не появлялся в кабинете. В одном из учреждений, рассказывают очевидцы, был накрыт «хороший стол», но то ли какое-то блюдо оказалось предательски несвежим, то ли компот излишне перебродил — но на рабочем месте Баранова до сих пор дождаться не могут, хотя перечень вопросов к руководителю направления с каждым днем все больше.

Депутат Киселев подставляет своих покровителей

Слушателей одной из радиостанций, говорят, озадачила недавняя программа, в которой выступал депутат гордумы Константин Киселев. В эфире тот выразил надежду на «скорое возбуждение уголовного дела против Владимира Путина» и высказался за максимальную радикализацию протестов. Учитывая, что два года назад Киселев выступал спойлером губернатора на выборах главы региона, а год назад не без помощи резиденции и группы авторитетных бизнесменов попал в гордуму, такая активность говорит или об очередном предательстве или же о попытке подставить бывших покровителей.

Авторитетные бизнесмены обижены на Козицына и продумывают план мести

Анна Майорова © URA.RU

Сплетники со строительного рынка рассказывают, что застройщики из «Форум групп» сильно обижены на гендиректора УГМК Андрея Козицына. Якобы некоторое время назад, сразу после сноса знаменитого элеватора мукомольного завода, медника уговаривали не торопиться с застройкой «Макаровского квартала». Дескать, слишком быстрая его сдача обесценит другие участки чуть дальше от центра, в том числе и принадлежащие «Форум групп». Но Козицын на уступки не пошел, а уязвленные его несогласием авторитетные бизнесмены, якобы, все еще вынашивают план мести влиятельному свердловскому промышленнику.

Управлять стройкой на Универсиаде будет человек Пумпянского

Серьезный выбор предстоит сделать областной власти при выборе руководителя дирекции по строительству объектов Универсиады. Основных претендентов два — бывший директор Водоканала и экс-замминистра по строительству Игорь Дубровин и гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Первый — близок главе Екатеринбурга Александра Высокинского, второй — ставленник «Группы Синара», которая будет локомотивом реализации проекта. На данный момент, считают эксперты, у Уфимцева шансы занять капиталоемкий пост гораздо выше, чем у соперника.

Сотрудники бегут из РАНХиГС из-за амбиций замдиректора

Владимир Жабриков © URA.RU

Отток руководящих кадров в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС в Екатеринбурге продолжится. Сразу вслед за проработавшим в вузе 15 лет замдиректора Кириллом Костомаровым может уйти еще один заместитель директора, фамилия которого пока не называется. Утверждается, что виновник увольнений — замдиректора вуза, который склонен к резким высказываниям и необдуманной оптимизации работы. Вспоминают, что скандалами и массовыми увольнениями сопровождалась и работа Протопопова на посту главы ГТРК-Урал. Экс-сотрудники рассказывают, что ничего не понимая в СМИ и радиовещании, он за короткий срок уничтожил востребованные программы, а люди увольнялись целыми отделами.

Но это не пугает чиновника: он хвастается тем, что директор Дмитрий Репин прислушивается к его мнению, не подозревая, что главная цель подчиненного — занять кресло руководителя. Окружению Протопопов объясняет свои амбиции протекцией отдельных чиновников уральского полпредства, имеет все шансы его занять.

Екатеринбургские СМИ попросят у Куйвашева «кусочек» Универсиады

Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, руководители екатеринбургских СМИ собираются обратиться к губернатору с просьбой активно использовать при раскрутке Универсиады-2023 местный «креативный класс». Редакторы отдельных изданий опасаются, что делегирование всего PR-сопровождения москвичам приведет к тому, что дело будет сделано некачественно, да и по самолюбию уральской школы журналистики будет нанесен сильный удар. Пока решено не идти всей толпой, а найти представителя, который публично обратится к главе региона с идеей поддержать местных в ходе одного из мероприятий.

Ближайший соратник Полянина намерен сдать его властям

В редакции «Областной Газеты» обсуждают кадровый скандал. Редактор Дмитрий Полянин поссорился с одним из приближенных и уволил его, но сделано все было в спешке, на эмоциях — так что подчиненный тут же пошел в суд. Ирония в том, что этим человеком оказался один из ключевых юристов издания. Рассказывают, что восстановление сотрудника в должности — практически решенный вопрос. Так что все дела Полянина, который уже испортил отношения со всем окружением, теперь будет с пристрастием контролировать еще и высококвалифицированный юрист.

«Роснефть» укрепляется на Урале, скупая акции металлургов

Рассказывают, что компании, связанные с «Роснефтью», в ближайшее время заметно укрепят свои позиции на Урале. По данным инсайдеров, федеральная структура не так давно купила 35% акций крупного уральского металлургического холдинга. В ближайшее время есть планы по покупке доли еще в 15%, после чего, поговаривают, нынешний владелец компании планирует исчезнуть из публичной плоскости, в которой не так давно появился.

Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге живет до первой аварии

Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском госпитале ветеранов войн продолжаются масштабные увольнения, которые начались после того, как кресло директора занял бывший главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. Госпиталь уже покинули главная медсестра клиники Гульнара Аушева и заведующий гаражом Андрей Панченков, отработавший в клинике более 20 лет. Как отмечают медики, уход ряда сотрудников может иметь катастрофические последствия. Особую тревогу вызывает недавнее увольнение начальника АХЧ Равиля Давлетшина и технического директора госпиталя Сергея Кундиуса. «В госпитале только площадей — более 100 квадратных метров, это огромное хозяйство и километры коммуникаций, — говорят сотрудники, отмечая, что новые люди, которых Забродин привел на места уволенных, слабо разбираются в хозяйственных и, особенно, технических вопросах. — Живем до первой аварии».

Инсайды Челябинской области

Текслер перераспределит деньги на саммиты…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что из всех областных ведомств по личному распоряжению врио губернатора Алексея Текслера отзывают бюджетные средства, ранее выделенные на саммиты ШОС и БРИКС. Кроме, разумеется, тех, что уже заложены в заключенные контракты. Инсайдеры рассказывают, что на закрытом совещании по бюджету Текслер заявил, что эти средства будут заново перераспределены — на благоустройство и нацпроекты. По Челябинску это вполне логично будет связано и с приведением города в порядок к лету 2020 года. По слухам, это вызвало уныние у финансово-промышленных групп, которые очень хотели припасть к бюджетной кормушке на тех проектах, что изначально были фантастическими, но финансирование открыть собирались.

…и перекроит карту области

Болтают, что если создание Коркинского муниципального округа на базе одноименного муниципального района пойдет успешно, это можно будет считать революцией в новейшей истории региона. В последние 15 лет все главы регионов пытались улучшить административную карту области, с укрупнением муниципалитетов, что снизило бы до минимума внутренние конфликты, села и города перестали бы ссориться. Но всякий раз областные власти натыкались на сопротивление местных элит и отступали. Говорят, что врио губернатора Алексея Текслера, инициировавшего преобразование Коркинского района, уже начинают упрекать, что он наступает на старые грабли. При этом отмечают: есть шанс, что все получится, после чего можно будет заняться другими территориями.

Мамину добавят полномочий

Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, новое ведомство, аналог Главного управления материальных ресурсов (ГУМР) региона, которое начнут создавать в правительстве области в сентябре, станет курировать первый вице-губернатор Виктор Мамин. Еще рассказывают, что будущий аналог ГУМРа, который централизует госзакупки, возможно получит статус министерства. А само министерство получит такие полномочия, что вопрос по кандидатуре руководителя будут согласовывать с силовыми структурами. Поэтому к подбору кандидатов подойдут очень тщательно, в том числе на тех, что станут претендовать на посты замруководителя.

Ковальчуку подарят фонд на Новый год

Вадим Ахметов © URA.RU

А областной фонд промышленности, который еще пока числится дочерним предприятием минэкономразвития региона и подконтролен министру Ивану Куцевляку, только к концу года сменит административную прописку. Изначально предполагалось, что этот фонд передадут минпрому, а отвечать за него будет вице-губернатор Егор Ковальчук. Но выяснилось, что с этим надо повременить из-за процедур бюджетного процесса, поэтому процесс отложили до конца финансового года.

Рахимова ушла на пенсию без скандала

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что заместитель министра экологии региона Лидия Рахимова ушла в отставку, чтобы избежать скандала. С ней должны были расторгнуть контракт из-за многочисленных нарушений и жалоб со стороны предпринимателей. Болтают, что Рахимова подумала и решила, что лучше всего уволиться по собственному, а то если дело дойдет до разбирательств, то может обернуться и более серьезными репутационными потерями. Она даже не стала дождаться, сентября, когда после выборов все равно будет перезагрузка областного правительства.

Приколотину нашли замену…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что когда уйдет в отставку министр здравоохранения региона Сергей Приколотин, руководителем ведомства станет главврач Челябинского областного перинатального Юрий Семенов. Сначала в статусе и. о. министра, но учитывая, что центр на хорошему счета в Москве, то и согласования с Минздравом РФ пройдут быстро. Сам же Приколотин, по слухам, абсолютно спокоен и держаться за кресло министра не собирается.

…, а директор театра станет чиновником

По слухам, директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский может стать заместителем министра культуры области. Инсайдеры рассказывают, что Коломейский займет ставку заммнистра, которая вакантна с начала апреля, после того как уволился занимавший эту должность Григорий Цукерман. Сплетники сообщают, что камерный театр, как и его директор, на хорошем счету. Коломейскому, мол, давно пора двигаться по карьере дальше.

Салеева задержалась в служебной квартире

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что экс-директор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Наталья Салеева сдала ЮУ КЖСИ ключи от квартиры, в которой проживала. И даже рассчиталась по всем счетам. Произошло это в конце июля, через три месяца после ее ухода с поста директора корпорации. При этом она осталась в Челябинске и, говорят, очень скоро выйдет на новую работу.

Отвечать за скандальные аукционы придется вице-мэру…

Инсайдеры уверяют, что история со скандальными аукционами по застройке Каштакского бора в Челябинске аукнется председателю комитета по градостроительству Сергею Репринцеву, работающему сейчас в статусе и. о. вице-мэра. Рассказывают, что даже Евгений Тефтелев когда руководил городом, наложил запрет на эту тему, не рискнул ввязываться в скандал и в ссору с областным минэкологии.

Но кто-то воспользовался сменой власти в Челябинске. Сразу после отставки Тефтелева, пока врио мэра Котова только вникала в дела, быстро через комитет по градостроительству оформил пакет документов для торгов, объявленных комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями (КУиЗО). Причем это произошло до того как, на пост вице-мэра, курирующего КУиЗО поставили Надежду Рыльскую. Во всем этом сейчас и разбирается Котова, отменившая скандальные торги, а Репринцеву грозит, как минимум, выговор.

…их готовили для Барышева и Яцуна

Вадим Ахметов © URA.RU

А в рядах элит Челябинска уверены, что участки в Каштаке готовили не только для директора и совладельца группы компаний «Доступное жилье» Андрея Яцуна. Хотят упорные слухи, что, якобы, это был совместный проект Яцуна и депутата Госдумы Андрея Барышева. Одни говорят, что они собирали документы под новый коттеджный поселок, но, как говорится, не учли нюансов. Сейчас все торги настолько публичны, что скрыть их и получить землю тайно не удастся. Другие рассказывают, что эти участки находятся недалеко от коттеджей Яцуна и Барышева, а земля им была нужна для того, чтобы, наоборот, засадить елками и скрыть, от любопытных свои дома.

В мэрии грядет новая отставка

Если и. о. вице-мэра Челябинска Сергей Репринцев еще может отделаться выговором за историю с аукционами, то перспективы у начальника управления капстроительства администрации города Евгения Пашкова, совсем печальные. Говорят, что его вот-вот уволят. Правда, не за историю с Каштакским бором, а по другому поводу. Инсайдеры рассказывают, что врио мэра Наталья Котова жестко отчитала Пашкова на совещании ан по национальным проектам. Болтают, что Пашков провалил ряд поручений, за что ему и укажут на дверь. Может даже с позорной записью в трудовой книжке. За нацпроекты сейчас наказывают по максимуму.

В деле автотранспорта ждут спецсубъект

Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Челябинска ходят разговоры о том, что уголовное дело о хищениях в муниципальном ООО «Общественный городской транспорт» будет передано из полиции в следственный комитет. Это означает, что фигурантом станет какой-то спецсубъект. Директором предприятия является депутат гордумы Дмитрий Холод. Поэтому сразу подумали, что именно он и есть тот самый спецсубъект, которым займутся силовики. Однако сам Холод выглядит бодро и опровергает все подозрения. Утверждает, что все просто замечательно. Инсайдеры рассказывают, что развития событий надо ждать в самое ближайшее время. Тем более, что прокурор региона Виталий Лопин держит расследование на личном контроле, поэтому заволокитить дело не получится.

Силовики переключаются на электротранспорт

Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры также рассказывают, что скоро контрольно-счетная палата Челябинска зайдет с проверкой во вторую муниципальную фирму, занимающуюся пассажирскими перевозками — ООО «Челябинский городской электротранспорт». Компанию возглавляет другой депутат гордумы Александр Павлюченко. Говорят, он сильно расстроен тем, что ревизоры будут изучать всю финансовую и хозяйственную документацию. Ведь результаты проверки, помимо прочего, будут отправлены для изучения в прокуратуру. А там и до уголовного дела недалеко.

Гималов «сдал» пул Барышева

Участники выборов в Курчатовский райсовет рассказывают, что ключевым событием в крахе пула кандидатов депутата Госдумы Андрея Барышева стал выход из его движения «Соцгород» кандидата Эмиля Гималова. Тот якобы «слил» вице-спикеру гордумы Челябинска Илье Мительману всю необходимую информацию о конкурентах. Это позволило снять с выборов Александра Богрянцева и Владислава Власюка, членов пула Барышева.

Мительмана могут исключить из «Единой России»…

Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер гордумы Илья Мительман, рассказывают в Курчатовском районе, перешел черту в борьбе с пулом кандидатов Барышева. Он знает, что Эмиль Гималов перешел в команду спикера райсовета Вячеслава Ершова, воспользовался его помощью, чтобы снять кандидата Александра Богрянцева, но начал вести свою игру. Говорят, Мительман чуть ли не открыто поддерживает и агитирует за выдвинутого «Справедливой Россией» Владимира Горюнова в округе Гималова. Подконтрольные Мительману КТОСы (комитет ытерриториального общественного самоуправления) и совет ветеранов вовсю работают на члена другой партии. Это «подстава» для Ершова, возглавляющего местное отделение «Единой России». Однопартийцы уже советуют ему поставить вопрос об исключении Мительмана из «ЕР» за нарушение Устава. Потому что одно дело конкурировать с Барышевым внутри партии, а другое — работать на политических оппонентов.

…а Барышеву ничего не грозит

Впрочем, то, что вменяют Илье Мительману, можно также предъявить и Андрею Барышеву. Он точно также интригует и воюет с «Единой Россией». Всем известно, что Барышев выставил в округах Мительмана своих кандидатов, против тех, кто прошел через праймериз «ЕР». Но вся пикантность состоит в том, что по партийной дисциплине Барышеву предъявить ничего. Его в конце 2013 года шумно исключили из «Единой России», из-за конфликта с Михаилом Юревичем, на тот момент губернатором. А информации о том, что Барышева в партии восстановили, нет, хотя он и входит в депутатскую фракцию «ЕР» Госдуумы. Так что участие в многочисленных «войнушках» ничем Барышеву не грозит. Максимум пожурят и пригрозят больше не поддерживать на выборах. А до новых выборов в Госдуму еще очень далеко, считает Барышев и все еще может измениться.

Аристов уехал в отпуск

Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас, когда на выборах в райсоветы Челябинска все воюют друг против друга и внутри «Единой России», многие говорят о том, что разрулить ситуацию мог бы бизнесмен Александр Аристов. Он, утверждают инсайдеры, одернул бы сразу несколько кланов и заставил бы их прекратить войны. Но, по слухам, Аристов предпочел не вмешиваться ни в что, чтобы не принимать какую-либо сторону и остаться над схваткой. Олигарх уехал в отпуск до конца лета и не стал брать с собой смартфон, чтобы ему не писали в мессенджеры. Даже свой 70-летний юбилей Аристов встретил за пределами России.

Депутаты нарушили запреты

Несмотря на строгий запрет козырять на выборах депутатов райсоветов Челябинска именем врио губернатора Алексея Текслера, некоторые кандидаты этот запрет нарушают. Инсайдеры рассказывают, что депутат Металлургического райсовета Алексей Четвернин на встрече со своими избирателями, агитируя за себя, любимого, так и заявил: «Прошу поддержать нас, команду Текслера!» Четвернин, кстати, еще и руководит местным исполкомом «Единой России», а Текслер не связан ни с одной партией. Кстати, сам Четвернин относится к клану выходцев из «Молодой гвардии».

Жилин срывает отопительный сезон

Вадим Ахметов © URA.RU

С отопительным сезоном в Златоусте могут быть серьезные проблемы. На одном из совещаний в губернаторской резиденции, где обсуждалась подготовка к зиме, подняли вопрос по Златоусту. А мэра Златоуста Вячеслава Жилина в зале не оказалось. Он, видите ли, выскочил из зала, чтобы поговорить по мобильному телефону. «А Жилин где?» — удивился вице-губернатор Сергей Шаль, после чего рассердился. Когда Жилин вернулся в зал, Шаль сделал ему замечание, на что градоначальник попытался оправдаться. Мол, позвонил кто-то вышестоящий и надо было ответить. «Пока вы здесь, я вышестоящий!» — еще больше рассердился Шаль.

Тут же выяснилось, что микрорайону ЗЭМЗ в Златоусте готовность к зиме на уровне десяти процентов. А еще областные власти обещали жителям Закаменки дать газ к 1 сентября, но Жилин признался, что еще ничего не готово и попросил срок до 1 октября. По рассказу инсайдеров это вызвало такой гнев у Шаля, что Жилин просто бледнел и краснел одновременно.

Инсайды Тюменской области

Тюменскому губернатору перестали искать пресс-секретаря

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Желтом доме ходит информация, что губернатор Александр Моор может остаться без пресс-секретаря. И дело не в экономии средств — кандидаты или выдвигают завышенные требования, или не подходят по критериям. При этом, проблем в Тюменской области не так уж много, и пресс-служба справляется с нагрузкой. «Конечно, по статусу главе региона пресс-секретарь положен. Но по статусу ему положен и зам по инвестициям, и глава комитета по делам национальностей. А ведь без них как-то обходятся», — рассуждают слухмейкеры.

Тобольский мэр сделал подарок своим подчиненным

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рассказывают, что работники администрации Тобольска с облегчением выдохнули после того, как мэр города Максим Афанасьев ушел в отпуск 1 августа. По слухам, новый градоначальник так загрузил своих подчиненных работой, что некоторые не выдержали и ушли с госслужбы. «Теперь же у них хоть время на семью появилось, на дачу можно съездить. Правда, не факт, что после возвращения Афанасьева, гайки не будут закручены еще жестче», — усмехаются сплетники.

Бывший посол ЖЖ в Тюменской области вошел в команду кандидата в депутаты…

Инсайдеры сообщают, что бывший посол ЖЖ в Тюменской области и известный медиаменеджер Александр Пересторонин вошел в команду гендиректора компании «Мостострой-11» Николая Руссу, который метит на место депутата тюменской облдумы. Интересно, что это событие совпало с опалой Пересторонина в Тюменском концертно-театральном объединении, где он возглавляет пиар-направление. Якобы новый директор ТКТО Надежда Казначеева всерьез намерена уволить его. «Ну ничего, у Руссу Пересторонин внакладе не останется. Если, конечно, справится», — прикидывают слухмейкеры.

…, а сам кандидат выезжает за счет предшественника

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В облдуме шепчутся, что вялая активность Николай Руссу во время избирательной кампании связана с тем, что ему по наследству перешел ресурс экс-депутата парламента Олега Чемезова, назначенного замгубернатора Свердловской области. Якобы новоиспеченный замглавы Среднего Урала передал своих людей и, главное, связи в руки Руссу, который как раз и стремится занять место Чемезова в думе. «С таким ресурсом Руссу может расслабиться и спокойно ждать для голосования 8 сентября», — уверяют инсайдеры.

Кандидата в облдуму от «эсеров» прочат на другое место

Говорят, что кандидат в депутаты облдумы от «Справедливой России» Максим Карпиков на самом деле нацелен на победу на выборах в городскую думу Ялуторовска, куда он тоже заявился. Якобы того финансового ресурса, что выделила партия (а нас самом деле — ее тюменский лидер Владимир Пискайкин) Карпикова на областную кампанию не хватит, а вот на городскую — вполне. «Не самый плохой ход. Бодаться с кошельком Руссу — себе дороже, а места в муниципальных представительствах оппозиции тоже нужны», — рассуждают слухачи.

В ЦК недовольны главой тюменского обкома КПРФ

Николай Бастриков © URA.RU

Ходит слух, что главой тюменского обкома КПРФ Тамарой Казанцевой не слишком довольны в центральном комитете (ЦК) партии. Якобы из-за того, что она пустила парламентскую кампанию своего кандидата, лидера «Диванных войск Тюмени» Анатолия Княжева, на самотек. Дескать, и избирательный фонд у него небольшой, и коммунисты не слишком агитируют за Княжева в Калининском округе Тюмени, где пройдут довыборы. «Приходится „диванному полковнику“ обходиться своими силами. А Тамара Николаевна, зная ее любовь к даче, видимо за урожай борется, а не за думское кресло», — смеются сплетники.

У крупного застройщика проблемы

В правительственных кругах беспокоятся о судьбе крупного застройщика «Сибстройсервис» (известным, в частности, скандальным ЖК «Москва»). В то время, как компанию закидывают многомиллионными исками, ее владелец Павел Юрочкин отдыхает в Лондоне и развивает ресторанный бизнес в Москве — недавно от открыл огромный ресторан Plov Project на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца. А проблемы компании пытается решить экс-глава комитета по национальностям и зять бизнесмена Евгений Воробьев.

В тюменской налоговой не хватает рук

Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что в тюменской налоговой после скандала с экс-главой ведомства Тамарой Зыковой царит хаос и не хватает рук. А между тем идет кампания по уведомлению россиян о размере налогов на имущество. «На помощь коллегам были вынуждены прийти сотрудники из Уфы — именно оттуда рядовым тюменцам начали приходить «письма счастья», — делятся слухачи. Когда в тюменском управлении утихнет буря, точно не понятно.

Директору пансионата для ветеранов войны и труда пророчат наказание

Источники из социальной сферы Тюмени рассказывают, что Владимира Максименко (директора пансионата для ветеранов, одну из жительниц которого недавно похоронили в полиэтиленовом пакете) могут уволить. Скандал нанес довольно серьезный репутационный ущерб власти, прогремев на всю страну. «Как минимум Максименко уберут с поста главы областной ассоциации организаций соцобслуживания», — уверяют инсайдеры.

Инсайды ХМАО

В правительстве Югры определились, куда потратить многомиллиардный профицит

Александр Елизаров © URA.RU

Ходят слухи, что многомиллиардный профицит бюджета Югры в 2019 году будет потрачен на ликвидацию аварийного жилья, а также строительство объектов шахматной олимпиады. Только за первые шесть месяцев окружная казна пополнилась сверхдоходами в размере 30 миллиардов рублей, очевидно, что до конца года эта сумма еще возрастет. «Губернатор уже публично говорила о том, что необходимо взвинтить темп переселения людей из аварийного жилья. Так что эта инициатива будет реализована. И надо спасать шахматную олимпиаду, чтобы успеть построить все объекты к следующему лету», — судачат в окружном правительстве.

Югорские мэры боятся новых онлайн-конференций губернатора

Ходят слухи, что после того, как губернатор Югры Наталья Комарова объявила о проведении целой серии онлайн-конференций в течение ближайших месяцев, муниципальные чиновники начали активно проводить ревизию своих территорий по анонсированным темам — доступная среда, здравоохранение, социальная поддержка семей. Опыт показывает, что для участия в онлайн-конференции губернатор любит созывать для разговора всех глав муниципалитетов. «Никто не хочет ударить в грязь лицом перед главой региона. Так что придется заранее искать слабые места и пытаться их устранить, чтобы не вызвать лишний раз гнев окружного начальства», — судачат в муниципалитетах.

Олигарх Копайгора расплатился квартирами за кредит

Поговаривают, что югорскому олигарху Андрею Копайгоре пришлось отдать ряд своих квартир, отданных ранее в залог, чтобы рассчитаться по кредиту с «Сургутнефтегазбанком». У предпринимателя сейчас много проблем в бизнесе, в том числе есть и два проблемных дома, которые он не смог завершить в срок. Один из крупных кредитов в свое время Копайгора взял на себя, как на физическое лицо. Однако расплатиться по нему оказался не в состоянии. В итоге, «Сургутнефтегазбанку» пришлось забирать имеющуюся в собственности недвижимость олигарха, чтобы погасить задолженность.

Глава Сургута не дает забыть о себе подчиненным из больницы

Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что глава Сургута Вадим Шувалов продолжает работать, даже находясь в больнице. Он постоянно на связи со своими подчиненными, которые докладывают ему о происходящем в городе. Госпитализировали мэра из-за возникших осложнений после простуды, но никаких опасений у врачей его состояние здоровья не вызывает. «Глава мог бы поберечь себя и не ходить на работу с температурой, но он и на больничной койке не дает забыть, кто является руководителем города», — обсуждают подчиненные Шувалова.

В Сургутском районе усилится конфликт мэров

Говорят, что после попытки главы Сургутского района Андрея Трубецкого инициировать уголовное преследование мэра поселка Нижнесортымский Петра Рымарева в их истории противостояния начнется новый виток. Судебные тяжбы по поводу передачи канализационных очистных сооружений (КОС) с баланса районной администрации в собственность поселка уже и так растут в прогрессии. А теперь дело может пойти еще дальше. «Поселковые депутаты уже писали жалобы в следственный комитет и прокуратуру, что их принуждают принять КОСы. Теперь подобных писем и обращений в различные инстанции может стать еще больше, раз Трубецкой решил пойти войной в открытую», — шепчутся злые языки.

Югорский мэр «обескровил» бюджет поселения

Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что Вячеслав Поздняков, глава поселения Барсово Сургутского района, получил в качестве бонусов к отпуску около полумиллиона рублей. При этом, добавляет инсайдер, возглавляемое им поселение и так «оштрафовано» на почти пять миллионов. «Получается, что Поздняков взял себе отпускные из бюджета, в то время, как люди сидят без света, потому что денег на ремонт освещения попросту нет», — добавляет информатор.

Начальник сургутской ГИБДД ушел в отставку из-за претензий начальства

Говорят, что экс-начальник сургутского ГАИ Михаил Чеурин ушел со своего поста после резонансной аварии на улице Энергетиков, где в результате столкновения BMW и Lexsus погибло три человека. Якобы после этого в адрес руководства автоинспекции посыпались претензии со стороны окружного начальства о том, что на этом месте не было дежурного патруля, что и привело к тому что одна из машин двигалась по городу со скоростью около 180 километров в час. «В сургутской ГИБДД жесткий недокомплект, там просто физически нельзя уследить за всем, что творится на всех городских дорогах. Впрочем высокому начальству этого не объяснить. Так что Чеурину пришлось уйти», — шепчутся слухачи.

Пожарные обвиняют «Фонд капитального ремонта» в крупном пожаре в Нижневартовске

Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдеры в пожарной службе Нижневартовска обвинили «Фонд капремонта Югры» в крупном пожаре в многоэтажном доме, который произошел 1 июля. «Горела пятиэтажка, в которой должен был быть капитальный ремонт, но фонд („Фонд капитального ремонта Югры“ — ред), уже на следующий день завил, что они не виноваты и что работы там не проводились. А наличие баллонов с газом, которые взрывались, как объяснить? А сгоревший казан, который лично я выбрасывал и про который нам запретили говорить, как там оказался, если людей не было?» — задается вопросом инсайдер.

Югорчане начали завидовать льготам, которые имеются у аборигенов

Информаторы рассказывают, что власти окружной столице Югры столкнулись с националистическими проявления, направленными в адрес коренных народов Севера. «Аборигены — это ханты и манси, которых закон наделил льготами. Например, они без конкурса поступают в вузы, имеют первоочередное право на получение социального жилья и так далее. Это нравится не всем, и в соцсетях набирает обороты движение за уравнивание в правах людей всех национальностей», — рассказывает инсайдер. По его словам, с подобной проблемой власти города сталкиваются впервые и не знают, что делать.

Депутата-единороса обвинили в незаконном перекрытии дороги в лес

Источники рассказывают, что депутата-единороса из Югорска Александра Беккера заподозрили в незаконном перекрытии дороги в лес. Теперь местные жители, добавляет информатор, не могут даже сходить за грибами. «Жителям запрещают за грибами ездить, установили блокпост, поставили шлагбаум и охрану, типа территория заказника, а на самом деле там просто нещадно и масштабно уничтожают лес», — добавляет слухач.

В Югре на пикете зоозащитников готовится провокация

Слухмейкеры шепчутся, что на согласованном пикете зоозащитников в Нижневартовске, выступающих против цирков с животными, вероятно будет провокация. «Инициатор согласовала пикет на сто человек, а провокаторы готовятся туда прийти большой толпой, человек в 120. И потом сообщить в полицию, чтобы организатора наказали за нарушение правил проведения массовых пикетов», — добавляет инсайдер.

Инсайды ЯНАО

Юбилей Тюменской области нарушил планы губернатора Ямала

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в скором времени отправится в поездку по округу на автомобиле, чтобы лично прочувствовать, по каким дорогам приходится ездить ямальцам. Такое обещание он давал ранее. Сейчас известны подробности: командировка будет разделена на несколько частей. «Он прервет свою поездку на машине ради юбилея Тюменской области, который пройдет на следующей неделе. Но потом вернется и продолжит путь», — рассказывают собеседники.

Артюхов недоволен работой правительственного департамента

В коридорах правительства шепчутся, что губернатор округа Дмитрий Артюхов не очень-то доволен работой департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Вопросы накопились из-за кампании по ремонту дорог. Именно поэтому Артюхов и отправится в поездку по округу на машине. «Губернатору не нравится, как ведомство контролирует подрядчиков, скорость работы», — поясняет источник. Так что руководителям ведомства стоит пересмотреть свои подходы к работе.

Ямальцев могут переселить из-за проекта «Газпрома»

Александр Мамаев © URA.RU

В Газ-Сале обсуждают слухи о возможном закрытии поселка и переселении всех его жителей. И по одной из версий, это якобы может произойти из-за проекта «Газпрома». «Якобы „дочка“ газового гиганта может начать там разведку. И поселок ей нужен как база. Но так ли это, достоверно неизвестно», — болтают слухачи. Другие сплетники также рассказывают, что жители Газ-Сале недовольны тем, что власти проводят опрос о будущем села в период летних отпусков, когда в муниципалитете нет людей.

Лабытнанги нашли нового мэра

В Лабытнанги вновь обсуждают слухи о скорой отставке главы города Марины Тресковой. Якобы произойдет это уже осенью. И теперь даже называют возможного кандидата на ее место. Если верить слухачам, на этот пост рассматривают депутата Тюменской областной думы, генерального директора АО «Ямалтрансстрой» Игоря Нака. «Сейчас реализуется масштабный проект — строительство моста через Обь, который соединит Лабытнанги и Салехард. И нужен не мэр-медийщик (Трескова в прошлом была журналистом, — прим. ред.), а глава-хозяйственник. И Нак идеально подходит на этот пост», — высказывают свою версию собеседники. Трескову же могут трудоустроить в правительство, так как она на хорошем счету.

Чиновники переживают из-за задания Цуканова

Владимир Жабриков © URA.RU

Совещание, прошедшее на минувшей неделе под председательством полпреда Николая Цуканова, заставило понервничать муниципальные власти. Представитель президента, напомним, попросил генпрокуратуру разобраться с просроченной задолженностью перед коммунальщиками. «И в некоторых муниципалитетах стали спешно проверять, есть ли за ними такие грехи. Уголовное дело получить никому не хочется», — болтают в кулуарах.

Партии готовятся к информационной атаке

Партии, участвующие в выборах, наконец-то готовятся начать избирательную кампанию. Произойдет это примерно после 20 августа. «В период летних отпусков Ямал традиционно пустеет. И агитировать людей до этого времени просто нет смысла», — поясняют собеседники. По их словам, одни партии сейчас ждут поступления денег, выделенных Москвой на выборы. Другие — придумывают, чем привлечь избирателей. «Но есть опасность, что после 20 числа кампания будет такой агрессивной, что избиратель просто устанет от такой агитации», — отмечают слухачи.

Оппозиция не рассчитывает на места в думах…

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Если верить сплетням, то ямальская оппозиция не рассчитывает на места в гордумах. Отчасти поэтому до сих пор не начата активная избирательная кампания. Основные выборы, напомним, пройдут в Лабытнанги, Ноябрьске и Салехарде. «Борьба за гордумы всегда не такая активная, так как их влияние не велико. И, скорее всего, расклад политических сил в думах не поменяется. Оппозиция, наверное, получит только по несколько мандатов», — говорят слухачи.

…, но будет работать над явкой

Источники говорят, что одной из главных задач оппозиции на выборах будет борьба за явку. И это несмотря на то, что ямальцы — одни из самых дисциплинированных избирателей. «Жители округа всегда исправно ходят на выборы президента и губернатора Тюменской области (ямальцы вместе с югорчанами также выбирают тюменского губернатора, — прим. ред.). Там очень важна высокая явка. К городским выборам внимания меньше. Поэтому у власти нет цели сделать очень большую явку и привлечь на участки даже протестный электорат. А оппозиции явка нужна, иначе получить мандаты совсем не получится», — поясняют свое мнение сплетники. По их версии, явка на городских выборах может составить 60%. И для Ямала этого мало.

Инсайды Пермского края

Губернатор Решетников после выхода из отпуска будет искать виноватых

Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников уже в первый день после выхода из отпуска, 12 августа, устроит своим подчиненным разбор полетов, сообщают инсайдеры. Говорят, что первым делом глава региона устроит «разнос» из-за скандала с детьми-инвалидами в Кунгуре, где мэр Сергей Гордеев пожаловался в прокуратуру на родителей детей с ОВЗ. Следом за этим будет назначен крайний за уход из Пермского края Теодора Курентзиса и весь негатив, который с этим связан. По слухам, губернатор якобы считает, что таким образом убьет двух зайцев: простимулирует подчиненных и продемонстрирует свою непричастность к описанным выше провалам.

Известны кабинеты, куда придут силовики

Поговаривают, что силовики заранее предупредили губернатора Пермского края Максима Решетникова о возбуждении ряда уголовных дел, где могут фигурировать фамилии сотрудников администрации и правительства края. В частности, сообщается, что Решетников знал про расследование уголовное дела местного отделения «Единой России» и про то, что силовики готовятся назвать имена подозреваемых — сотрудников министерства социального развития.

Поэтому, говорит источник, у главы региона было время чтобы набрать чиновников для замены. Все началось с июньского назначения министра закупок Льва Гершанока замом главы администрации губернатора. Потом последовало августовское назначение на такую же должность замминистра экономразвития края Алексея Григорьева. И этим же объясняется назначение экс-помощника главы региона Назима Султанова в аппарат правительства. Так, по мнению инсайдера, глава региона готовится к самым важным кадровым перестановкам и предстоящим отставкам руководителей министерств и ведомств, которые начнутся уже в августе—сентябре.

Мэрия Перми заработает для губернатора Решетникова

Анастасия Яковлева © URA.RU

Уже на следующей неделе мэр Перми Дмитрий Самойлов, исчезнувший из повестки, начнет активно работать на публику, сообщают инсайдеры. Он утверждает, что текущее информационное затишье и впечатление, что в городе ничего не происходит, создано специально. «Зачем главе города показывать результаты своей работы сейчас, если главный адресат ничего не увидит? Он начнет выдавать один отчет за другим тогда, когда Решетников выйдет из отпуска. Пока Самойлов копит информповоды», — пояснил инсайдер.

Продовольственная безопасность Прикамья под угрозой

Поговаривают, что продовольственная безопасность муниципалитетов Прикамья, специализирующихся на сельском хозяйстве, оказалась под угрозой. Причина — паводки, дожди и просто неблагоприятные погодные условия. «И вместо того, чтобы помогать районам уже сейчас новая министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева устраивает борьбу с борщевиком! Умно! Ведь потом можно будет сказать, что все силы были брошены на это, а виновата во всем погода», — говорит инсайдер. По его мнению, последствия неопределенности в министерстве пермяки ощутят на себе уже через несколько месяцев.

ФСБ не отступается от экс-министра сельского хозяйства Ивана Огородова

Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское управление ФСБ, ранее прекратившее рассматривать дело о растрате чиновником бюджетных денег, вновь проявляет активность, сообщают источники. Говорят, силовики хотят обратить на это дело внимание губернатора Пермского края Максима Решетникова. Они уже направили на его имя документ, в котором заочно признают Огородова виновным и просят главу региона дать делу новый ход. В документе они также обращают внимание Решетникова на необходимость пересмотра судебных решений. Речь идет о присвоении и растрате Огородовым бюджетных субсидий, выделенных пермским сельхозпредприятиям.

В минсельхозе Пермского края срочно ищут замену первому заместителю

Коврова уволилась по личной инициативе еще 18 июля. Но на сайте она до сих пор значится, как первый замминистра. «Смотрят разных людей. Один из реальных кандидатов — Константин Зорин. Он как раз сейчас сидит без работы», — рассказал источник. Зорин занимал пост министра территориального развития Прикамья с января 2014 по июль 2017 года. Но, по данным инсайдера, назначение бывшего чиновника минтерразвития возможно только с личного одобрения губернатора Пермского края Максима Решетникова и министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова. Поэтому кадровые решения будут только после 12 августа.

В краевой администрации не понимают, зачем их собирают на бизнес-тренинг

Рядовые сотрудники краевой администрации абсолютно не понимают для чего администрация губернатора Прикамья планирует провести до 30 сентября тренинг на 250-300 человек, сообщают инсайдеры. Они утверждают, что узнали о проведении тренинга под руководством бизнес-тренера Максима Батырева из СМИ. «250-300 человек, это же практически всех сотрудников администрации можно согнать! Или губернатор Решетников решил этот тренинг для своего кадрового резерва провести? Но там ведь одна молодежь… Непонятны цели, задачи и даже участники этого тренинга. А стоит все это более чем полмиллиона рублей», — пояснил источник.

Пермские антимонопольщики будут проявлять себя все активнее

Алексей Глазырин © URA.RU

Сообщается, что управление ФАС России по Пермскому краю будет реагировать абсолютно на все публикации в СМИ и социальных сетях, где есть хотя бы малейший намек на возможное нарушение антимонопольного законодательства. «Дела возбуждать сразу не будут. Сначала ограничатся предостережениями, предписаниями, проверками. Будут проверять бизнес и, в первую очередь, органы государственной власти», — пояснил инсайдер.

Он говорит, что связано это в первую очередь с тем, что перед антимонопольным ведомством стоит задача не допустить нарушений при реализации национальных проектов, исполнения которых требует президент страны Владимир Путин. «Ну, а так как они [национальные проекты] касаются практически всех сфер жизни граждан, то и ФАС будет вмешиваться во все, выявляя соответствующие нарушения», — пояснил источник.

Скандальную управляющую компанию «ТехКомфорт» решили похоронить

Сообщается, что управляющая компания «ТехКомфорт», которая уже успела сменить несколько юридических лиц, но сохранившая при этом свое название, все-таки будет ликвидирована. «Сначала негатив вокруг компании создал первый ее директор — Анатолий Пешков. Его дисквалифицировали по решению суда, но он фактически продолжил руководить компанией. Сейчас очередной скандал — дисквалифицирован в конце июля уже новый директор Юрий Катцин», — говорит инсайдер.

Он утверждает, что в этой связи теневые владельцы компании приняли решение произвести ребрендинг и вывести на коммунальный рынок новую управляющую компанию — «Прикамье». Ожидается, что сейчас в Мотовилихинском районе Перми начнется массовый перевод домов из одной управляющей компании в другую, которая якобы не имеет никакого отношения к прежней. «Ну, а прежнюю будут всячески поливать грязью, вместе с ее руководителями. Надо же открещиваться», — пояснил источник.

В Губахе чиновники и теплоэнергетики боятся уголовного преследования

Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдер сообщает, что среди местных губахинских чиновников и руководства Губахинской энергетической компании, которая занимается теплоснабжением города, ходит слух о грядущих уголовных делах и массовых проверках надзорных органов. «Руководство ООО „ГЭК“, понимает, если не успеет запустить отопление, то будут уголовные дела. Но, про отсутствие горячей воды все лето, почему-то дружно молчат и всячески это скрывают. Так и ходим не мытые», — пояснил инсайдер.

Он заявил, что терпение кончается даже у местных губахинских депутатов, которые тоже вынуждены терпеть «все тяготы и лишения модернизации», но пока еще молчат и не идут на открытый конфликт. «На следующей неделе приедет комиссия из Перми, проверят подготовку. Сейчас готовятся к этому визиту и создают видимость бурной деятельности. Но депутаты могут всех сдать», — заявил инсайдер.

Инсайды Курганской области

Шумков оценил рвение пиарщицы

Екатерина Сычкова © URA.RU

Говорят, Вадим Шумков оценил рвение, с которым начальник курганского управления по СМИ Вероника Волкова оберегала своего шефа от неудобных вопросов во время визита полпреда Цуканова. «Для Волковой, которая достаточно лояльно работает с журналистами сообществом, было необычно выступать в амплуа сторонницы жесткого контроля информповестки», — говорят сплетники. В тусовке теперь судачат, что таким образом Волкова обеспечила себе лояльность шефа и отодвинула на неопределенный срок сплетни о возможном увольнении.

Единороссы тянут рейтинг Шумкова вниз

Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на радужные данные выборной социологии, технологи Шумкова встали перед дилеммой. Результаты соцопроса отражают три ключевых момента, которые могут повлиять на снижение рейтинга основного кандидата. Во-первых, Шумков продолжает придерживаться жесткой линии в отношении прежних и действующих чиновников, и часть из них уже почти в открытую саботирует выборные процессы.

Второй момент, о котором говорят в штабе Шумкова — активная работа губернатора по оптимизации практически всех сфер — от здравоохранения до местного самоуправления.

И третий — это необходимость врио губернатора вытаскивать рейтинг «Единой России» и ее кандидатов. «У врио большие планы на областной центр, в город уже пошли инвестиции по нацпроектам, важно сохранить управляемость в городе, в том числе в городской думе. Сами же кандидаты от партии, рассчитывая на безграничный авторитет Шумкова, откровенно слабо ведут свои выборные кампании в городских округах, что сказывается и на рейтинге самого врио, объясняют сплетники.

Сидоров привлечет «старую гвардию»

Сплетники рассказывают, что кандидат в губернаторы от КПРФ Яков Сидоров планирует привлечь на свою сторону бывших высокопоставленных чиновников области, которые якобы настроены против врио губернатора Вадима Шумкова. «Если ему это удастся, это будет неплохая заявка на второе место на выборах. Эти люди имеют авторитет и способны добавить значительное количество голосов», — судачат в Зауралье.

Зонтиков уйдет?

Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском правительстве ходят слухи, что после выборов свой пост могут покинуть некоторые из замов губернатора. Кроме зама по соцполитике Татьяны Меньщиковой среди желающих покинуть свой пост называют также Ивана Зонтикова. Якобы бывший сотрудник ФСБ разочаровался в работе в госорганах и хочет поменять сферу деятельности.

Муратов планирует взлет

Поговаривают, что промышленник Сергей Муратов готовится к предстоящему в Кургане фестивалю воздушных шаров. Якобы он прикупил для события сразу три аэростата. По версии слухачей, на них промышленник планирует катать туристов и после этого события. «Ну, а что, красиво!» — оценили сплетники.

Ермишкин готовится заменить Новикову

Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники отмечают, что на всех важных мероприятиях прошедшей недели в Кургане вместо главы Шадринска Людмилы Новиковой был замечен ее заместитель Виктор Ермишкин. «Готовится занять место главы, очень важничает. Но тут не только статус, но и большой ворох проблем, так что скоро спесь может с него слететь», — предупреждают слухачи.

Кандидаты в Гордуму паникуют

У некоторых кандидатов в депутаты курганской городской думы, по словам слухмейкеров, начинают сдавать нервы. «Мечутся, чтобы привлечь к себе внимание, готовы на любые провокации, лишь бы о них упомянули в СМИ. Еще бы, так мало времени на агитационную кампанию еще никогда не отводилось», — судачат в городе.

Винштейн получил деньги и перестал критиковать Шумкова

Игорь Меркулов © URA.RU

Наблюдатели заметили, что курганский блогер Илья Винштейн, который последние полгода нещадно критикует врио губернатора и технологов кампании на своих страницах, сместил фокус внимания на кандидатов городской Думы Кургана. Говорят, связано это с тем, что Илья все-таки добился своего. Якобы он таки получил финансирование из околовыборных средств, на которое рассчитывал, и теперь заметно снизил активность по главному кандидату области. Но поскольку негативная повестка — основа контента Винштейна, ему ничего не остается, как переключиться на менее значимые выборные кампании.

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