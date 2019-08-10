Кузнецы считались загадочными людьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В роду Кузнецовых были колдуны, у Смирновых — очень послушные дети, а Ивановы — жертвы церковной моды. Происхождение самых популярных в России фамилий объяснил «URA.RU» историк, руководитель информационно-исследовательского центра «История Фамилии» Владимир Максимов. Автор книги «Ономастика всех времен» (от греч. «онома» — имя) называет себя антропонимистом и на протяжении 24 лет изучает происхождение фамилий.

— Владимир Олегович, самыми распространенными фамилиями в России в опубликованном ранее списке стали Иванов, Попов, Кузнецов, Смирнов, почему?

— Популярность фамилии Иванов связана с тем, что в конце 19 века, после всех церковных реформ, каждый третий день в церквях крестили мальчиков с именем Иван.

Что касается фамилии Попов — в России на протяжении тысячелетия священники являются самым стабильным общественным институтом. Кроме того, в семьях духовенства всегда было много детей. То есть Поповичи — дети попов — очень большое сословие.

Кузнецов происходит от слова «кузнец». Это не только в европейской, но и в азиатской культуре самая загадочная профессия. Он с чертом знается, потому что с огнем имеет дело, в сказках он всегда необычный персонаж. Это очень уважаемые люди. И если в роду был кузнец, то это обязательно становилось основой фамилии.

Фамилия Смирнов распространена в центральной части России, в Поволжье. Имя Смирной было очень популярно во Владимиро-Суздальской Руси, из которой великое Московское княжество выросло, русское царство. Это имя-пожелание. Оно давалось как пожелание — чтобы ребенок таким был, или как характеристика спокойного, послушного ребенка. Есть легенды, что эту фамилию давали в армии — от команды «смирно», но я нигде не видел этому подтверждение.

Фамилии жителей деревни часто отличаются от городских Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

— На Урале каких фамилий больше?

— Это зависит от того, город или небольшие населенные пункты мы исследуем. В крупных промышленных городах-миллионниках одни фамилии (в Екатеринбурге — Кузнецов, например), а если отъехать в соседнюю деревню, там будет совсем другая картина, не соответствующая статистике. Вы там найдете Часовитиных, Черемитиных, Собяниных и прочие фамилии, которые напоминают, что их предки — жители коренного севера, которые переселились на Средний Урал.

— Когда появились фамилии в России?

— Это по-разному. На русском севере у крестьян с 17 века были закреплены фамилии, у дворян начали появляться к 18 веку. Все поголовно массово получили фамилии в середине 19 века. Но так же было и в Европе — у датчан, шведов. Россия в этом смысле — не исключение.

В числе самых популярных фамилий России могут оказаться среднеазиатские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В тысячу самых популярных российских фамилий сейчас могут попасть среднеазиатские, заявляют ученые. Как вы это объясняете?

— Мы видим, действительно, что число выходцев из Средней Азии увеличивается, поэтому их фамилии в процентном соотношении растут. Но в фамилиях, образованных от мусульманских имен, трудно определить национальность носителя. Фамилия Хабибуллин, образованная от имени Хабибулла, например. Она и татарская, и башкирская, и среднеазиатская.

— Фамилии претерпевают изменения? Есть вероятность, что топ наиболее популярных скоро изменится?

— Верхние строчки списка самых популярных фамилий не могут измениться, они постоянны на протяжении последних нескольких десятков лет. А вот в нижней части рейтинга происходят постоянные изменения. Многие берут псевдонимы, потом делают их фамилиями. Это «вымывает» два типа фамилий. Первый тип — самые распространенные. Ивановы, Поповы, Смирновы и Кузнецовы иногда заменяют фамилии, чтобы как-то выделиться. Второй тип — не вписывающиеся в культуру. Это касается тех, кто уезжает на Запад — там они меняют фамилии, а также тех, кто приезжает сюда. Они меняют фамилию на более привычную с точки зрения русского человека.

— Вы 24 года занимаетесь этой темой. Что можете сказать о человеке, узнав его фамилию?

— О характере вряд ли можно судить по фамилии, это было бы неправильно. Но сразу могу сказать, откуда его предки, чем они занимались, к какому вероисповеданию относились.