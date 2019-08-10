Названы самые распространенные в России фамилии

Фамилия Иванов остается самой популярной с XXI века Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Специалисты составили список самых распространенных в России фамилий. Среди 1000 самых популярных кроме русских оказалось множество фамилий среднеазиатского происхождения.

«Самыми распространенными фамилиями в России с начала XXI века остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов», — приводит RT слова доктора исторических наук, председателя Археографической комиссии Уральского отделения РАН Алексея Мосина. Он отметил, что в отдаленных деревнях можно не найти человека с такой фамилией. Однако в мегаполисах, где эксперты могут взять большую статистическую выборку, «стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать».

Так, в Екатеринбурге оказалось больше всего людей с фамилией Кузнецов. Однако в целом по стране, как уточнил Мосин в беседе с изданием «Российская газета», лидируют Смирновы. А среди 1000 самых распространенных в России фамилий можно найти много киргизских, таджикских и узбекских.

Ранее специалисты назвали имена, которые чаще всего дают своим детям родители Московской области. Среди таких оказались София, Мария, Александр и Артем, уточняет телеканал 360.