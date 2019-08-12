День города в Екатеринбурге спасли в последний момент

В этом году мэрия сэкономит даже на фейерверке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Титульным партнером Дня города Екатеринбурга вопреки слухам станет «Русская медная компания». Как стало известно «URA.RU», Игорь Алтушкин решил оплатить мероприятия сразу на двух знаковых площадках. Это спасает главное городское событие: другие крупные ФПГ отказались помогать властям уральской столицы.

Екатеринбург готовится отметить день города с самым скромным бюджетом за последние пять лет. В 2019 году администрация города на треть снизила расходы на организацию события по сравнению с 2018-м — 21,7 млн рублей против 31,8 млн рублей (согласно сайту госзакупок). Властям пришлось экономить на всем, включая фейерверк: в этом году он обойдется в 2,46 млн рублей вместо 5,12 млн рублей, как в 2018-м.

В 2019 году Екатеринбург празднует 296-летие Фото: Иван Кабанов © URA.RU

Рассчитывать на помощь спонсоров мэрии не приходится — крупнейшим компаниям региона неинтересно участвовать в событии. Например, компания «Сима-Ленд» Андрея Симановского, спонсировавшая праздник 2018 года, не вложится в торжества на этот раз, сообщил «URA.RU» источник в организации. Не заинтересована в поддержке Дня города и строительная фирма «Форум-Групп», которая в 2016-м организовывала концерт у ККТ «Космос».

«Мы участвовали в Дне города только один раз с целью нарастить известность компании. Мы довольны полученным результатами, но сейчас у нас нет целей и задач повторять этот опыт», — сказала «URA.RU» директор по маркетингу «Форума» Анастасия Полухина.

РМК тратила десятки миллионов на «Голоса Екатеринбурга» Фото: Дарья Попова © URA.RU

УГМК, активно участвующая в развитии Екатеринбурга, тоже не будет финансировать праздник: «Компания не хочет разбрасываться средствами, на ней и так лежит День города в Верхней Пышме», — объяснил осведомленный собеседник «URA.RU». Не поддержит ни одно мероприятие Дня города и «Атомстройкомплекс», сообщили «URA.RU» в пресс-службе застройщика.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили «URA.RU», что сокращение бюджета праздника связано с тем, что в 2018 году город отмечал круглую дату — 295-летие. Правда, в администрации не учли, что в 2016 и 2017 годах на Дни города уходило по 25 млн рублей. В мэрии отказались называть ключевых спонсоров праздника: «Большинство из них не хотят оглашать свое финансовое участие, а те, что хотят, активно приглашают на свои именные площадки».

Игорь Алтушкин решил оплатить два события Дня города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным «URA.RU», единственной компанией, которая согласилась поддержать праздник, оказалась Русская медная компания Игоря Алтушкина. Традиционным местом ее концертов была площадь у театра драмы, где проводился проект «Танцы и голоса Екатеринбурга» (в 2017 году бюджет мероприятия с артистами Дмитрием Нагиевым, Полиной Гагариной и Валерием Меладзе был выше, чем стоимость всего городского праздника — более 40 млн рублей).

Пикантность ситуации в том, что РМК стала проводить мероприятия на День города после майских событий в сквере у театра драмы. Игорь Алтушкин вместе с гендиректором УГМК Андреем Козицыным приняли решение подарить Екатеринбургу к 300-летию собор святой Екатерины. В мае 2019 года на стройплощадке прошла серия несанкционированных пикетов с требованием отказаться от стройки. Местные власти пошли на поводу у митингующих и сейчас готовятся к опросу о будущем месте строительства.

Еще одной звездой на Дне города станет рэпер Мот Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Источник в руководстве РМК в беседе с «URA.RU» прогнозировал, что нельзя исключать, что отношение акционера компании к массовым городским мероприятиям изменится: «Горожане восхищались концертом „Знамя Победы“ на 9 мая, подготовленного на деньги компании, но через три дня вышли сносить забор на месте строительства собора». Обычно масштабные бои к «Иннопрому», также организуемые РМК, летом 2019-го прошли очень камерно.

Как стало известно «URA.RU», концепция «проучить горожан за их митинги» не нашла поддержки у Игоря Алтушкина. РМК оплатит гала-концерт группы «Чайф» на Площади 1905 года, приуроченный ко Дню города, и уникальное мото-байк шоу Red Bull в Историческом сквере. На нем выступят команды с мировыми именами по мото-, вело-фристайлу, в том числе чемпион России по эндуро (езда по бездорожью) Алексей Колесников. «Также мы привозим на шоу двух рэперов — MC DONI и Мота», — подтвердили «URA.RU» информацию в пресс-службе РМК.

В прошлом году на День города потратили более 30 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник в компании объяснил корреспонденту агентства, что «никто и не думал как-то выражать обиду на действия земляков»: «Игорь Алексеевич [Алтушкин] не заключал сделки с земляками: я вам — концерты, вы мне — одобрение храма. Делая подарки горожанам, он добивается, чтобы в городе проходили интересные мероприятия, чтобы уральцы оставались жить и работать в Екатеринбурге, чтобы сюда приезжали гости и туристы. Ставить в зависимость майские события и проведение мероприятий на День города нельзя: митинги были проявлением позиции одной и не самой большой части горожан».

Политолог Александр Белоусов оценил отказ Алтушкина от мести, как мудрую позицию: «Думаю, что эти проекты ко Дню города рассматривались достаточно давно. Конечно, отменять планы было бы не совсем верно. Но это не означает, что в будущем при рассмотрении каких-то новых предложений не будут приняты другие решения. Ведь мы видим, что попытки будоражить общественное мнение на теме храма продолжаются».

Для Екатеринбурга это первый День города при мэре Александре Высокинском. «Глава показал бы себя с хорошей стороны, если бы нашел новых спонсоров для городского события», — размышляет человек из окружения главы города. Политолог Александр Пирогов в беседе с «URA.RU» объяснил, что бизнес не видит пользы в поддержке праздника, а Высокинскому не хватает аппаратного веса, чтобы просить средства «под свое честное имя»: «РМК вложила огромное количество денег в различные праздники, и это до сих пор не принесло им никакой отдачи».