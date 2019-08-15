На Урале новый герой — Дамир Юсупов Фото: со страницы Дамира Юсупова во «ВКонтакте»

статья из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот из Екатеринбурга Дамир Юсупов, посадивший самолет Airbus 321 в кукурузном поле, всю жизнь мечтал о небе, но смог стать пилотом, уже будучи взрослым — в 33 года. У него двое детей, старшая — семилетняя падчерица гордится, что познакомила его со своей мамой. Жена Наталья до сих пор волнуется за каждый его полет и боится отпускать его в небо.

Птицы над взлеткой

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов перед рейсом Москва — Симферополь прислал в 7 утра сообщение жене, что выходит из гостиницы. Он делал так всегда, с тех пор, как стал пилотом — зная, что супруга очень волнуется за него. После смски Наталья заснула, проснулась от звонка с незнакомого номера. Звонил муж.

«Любимая, привет! Все хорошо, все живы», — сказал Дамир. О ЧП он рассказал очень коротко: «В двигатель попала птица».

Самолет сел на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы Фото: следственный комитет на транспорте

Сам момент аварии запечатлен на видео: кто-то из пассажиров, как это часто бывает, снимал вид за иллюминатором во время взлета. На кадрах хорошо виден удар в двигатель, затем — вырвавшееся из него пламя. Впоследствии станет известно, что птицы над взлетной полосой (причиной их появления эксперты называют свалку неподалеку от аэропорта «Жуковский») попали в оба двигателя. Обороты упали. КВС Дамир Юсупов немедленно переключился на ручное управление.

Он посадил лайнер на кукурузное поле в километре от взлетной полосы. Несмотря на жесткую посадку, никто из пассажиров серьезно не пострадал (есть несколько травмированных, в основном дети). Эксперты от авиации уже назвали это «ювелирной посадкой».

Случившееся сравнивают с событиями в США 15 января 2009-го, когда капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер посадил самолет на реку Гудзон в Нью-Йорке после столкновения со стаей птиц (об этом снят фильм «Чудо на Гудзоне).

Из 155 человек на борту тогда никто не пострадал. Отечественный герой тоже не будет забыт — по сообщению федеральных информагентств, премьер Дмитрий Медведев поручил подготовить документы о представлении членов экипажа «Уральских авиалиний» к наградам.

Пилотом стал со второй попытки

Дамир стал пилотом уже во взрослом возрасте — в 33 года. Он родился и вырос в небольшом северном поселке Игарка Красноярского края, но в 90-х годах его семья переехала в Сызрань Самарской области (там до сих пор живут его родители). По словам супруги, Дамир всю жизнь мечтал о небе, но на медкомиссии перед поступлением в летное училище его «забраковали».

Он стал юристом — работал в мэрии Сызрани.

Но мечта оказалась сильнее: в 32 года Юсупов вновь попробовал счастья и поступил наконец в летное училище гражданской авиации в Бугуруслане.

Окончив его с отличием, отучился также в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, после чего устроился на работу в «Уральские авиалинии», где проходил практику.

Дамир доказал себе и всем: надо не бояться идти за мечтой Фото: страница Дамира Юсупова во «ВКонтакте»

«В 2018 году он получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева по направлению „Аэронавигация“, — рассказали в „Уральских авиалиниях“. По данным авиакомпании, его налет — более 3000 часов»: он летал по России, в Китай, Среднюю Азию, Турцию, ОАЭ, Тунис и Египет. Выполнял чартерные рейсы для хоккейной команды «Ак Барс», футболистов клуба «Рубин», а также возил сборную России по фигурному катанию.

Первое время Юсупов летал вторым пилотом, но два года назад стал командиром воздушного судна. Супруга до сих пор всегда волнуется за него, когда он находится в небе. «Первое время, когда он только начинал летать, я не могла спать, — призналась „URA.RU“ Наталья Юсупова. — Следила за всеми его полетами на Flight Radar». Сейчас она уже привыкла, но обмен СМС-ками перед рейсом с тех пор стал семейной традицией.

С женой познакомился в самолете

Супруга Дамира Наталья и его старшая дочь Аня Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

По словам Натальи Юсуповой, даже после звонка мужа она не сразу поняла масштаб случившегося. Осознание пришло, когда включила телевизора: на всех каналах рассказывали об аварии самолета и о том, что ее супруг — герой. «Для меня он прежде всего муж и хороший человек», — говорит она, замечая, что до сих не верит в случившееся: «Кажется, это какой-то сон».

После утреннего звонка связи с Дамиром пока нет — он участвует в расследовании. «Обещал вернуться сегодня, но когда приедет теперь, не знаю», — говорит Наталья. Она очень волнуется и сперва отказывается от общения с журналистами, но потом все же соглашается рассказать о муже.

По словам супруги, Дамир очень скромный — настолько, что даже в подъезде не все знают, что он — летчик.

«Он никогда не выходит из дома в летной форме, или в машину ее повесит, или в такси и переодевается уже в аэропорту», — рассказывает жена.

Наталья рассказывает нам и историю о том, как она первый раз встретила Дамира — это случилось в самолете. «Мы сидели на последнем ряду, смотрим, пробирается человек в форме, — вспоминает Наталья. — Больше свободных мест не было, только рядом с нами одно. Я говорю: „Вы, наверное, к нам“. Он говорит: „Наверное!“ Сел к окну, дочка стала с ним общаться». «Это я маму с ним познакомила!» — гордо говорит ее старшая дочь (падчерица Юсупова) семилетняя Аня.

Наталья очень волнуется за мужа, когда он в небе. Но говорит, что все равно будет отпускать его в полеты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Еще у Юсуповых есть маленький сын — трехлетний Денислам. По словам супруги, Дамир обожает детей. Старшая смело называет Дамира папой (хотя у нее есть и родной отец). Во дворе, где мы общаемся с ней и мамой, вокруг собирается местная детвора. Как заправские блогеры, пацаны встают рядом с операторами ТВ начинают и снимать все на свои телефоны. «Теперь тебя точно никто не будет обижать во дворе», — шутит Наталья, обращаясь к дочке.

По ее словам, после случившегося она еще больше будет переживать за мужа во время полетов. Но признает, что все равно будет отпускать его в полеты: «Это его мечта, его выбор».

Как сообщили «URA.RU» в Росавиации, экипаж аэробуса А-321 в составе Дамира Юсупова и Георгий Мурзина, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле, временно отстранен от полетов. Впрочем, как пояснили в «Уральских авилиниях», это стандартная, но временная мера.