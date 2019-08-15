Ветеран авиации: «От птиц не застрахован ни один самолет»

Птицы — это беда для авиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Ни один, даже самый современный самолет, не защищен от попадания птиц в двигатель. Об этом «URA.RU» сообщил ветеран авиации, летчик-инструктор с 30-летним стажем, экс-руководитель службы полетов аэродрома Логиново Сергей Пиджаков.

«Обороты на взлете -15-20 тысяч в минуту. Когда птица попадает в турбореактивный двигатель, ломается лопатка или две. Сразу же сброс оборотов, а дальше все что угодно с самолетом может быть». По его словам, пилотов специально учат, как действовать в такой ситуации. Решение экипажа посадить самолет в поле Пиджаков назвал абсолютно верным. «Это называется «ювелирная посадка», — рассказал пилот-ветеран. Однако он отметил, что не удивлен этим. «Сергей Скуратов (владелец и руководитель «Уральских авиалиний») тоже, как и я, оканчивал Свердловский аэроклуб, и очень тщательно подбирает экипажи», — сказал Пиджаков.

По словам эксперта, птицы — это беда для авиации, поэтому в аэропортах есть специальные оргнитологические службы. «В советское время даже разводили соколов для истреблегия ворон и чаек, чтобы они не летали возле аэропортов, — рассказал Пиджаков. — За рубежом во многих аэропортах, особенно прибрежных, так делается».

15 августа утром самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Жуковского в Симферополь, аварийно сел в поле в Московской области сразу после взлета. По предварительным данным, у лайнера загорелся один из двигателей после попадания в него птиц.