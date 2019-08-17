Юсупов воспитывает детей от двух браков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет в поле и спасший 233 жизни, воспитывает четырех детей от двух браков. Об этом «URA.RU» рассказала супруга летчика.

Помимо трехлетнего сына Денислама и семилетней падчерицы Ани, которые есть у него в браке с нынешней женой Натальей (семья живет в городе Полевской), у Дамира есть также двое сыновей от первого брака — 13-летний Ильяс и 12-летний Исмаил. Они живут с матерью — бывшей женой пилота Аминой в Сызрани, откуда родом Юсупов.

С бывшей супругой Дамир развелся в 2012 году, а через два года встретился с Натальей («URA.RU» рассказывало трогательную историю их знакомства). У всех троих теперь уже вторые браки. При этом летчик общается и со своей бывшей, а со старшими сыновьями время от времени видится — например, летом они приезжали в Полевской в гости. «Они тоже очень гордятся своим отцом», — говорит жена Дамира Наталья.

«Самое главное, что я скажу о Дамире, что он очень честный человек. Я уверена, что он не мог поступить иначе, когда самолет стал падать. Он по жизни всегда готов поступить как настоящий мужчина, какой бы трудной ситуация ни была», — рассказывала о бывшем супруге Амина Юсупова в интервью сызранскому телеканалу «КТВ-ЛУЧ».

Лайнер А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку 15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя. Командир экипажа посадил самолет на кукурузное поле. На борту находились 233 человека, все остались живы. Супруга пилота рассказала «URA.RU» о том, что он за человек, а сам Юсупов — о том, что происходило во время крушения. Президент России Владимир Путин присвоил ему, а также второму пилоту Георгию Мурзину звания Героя России. Бригада бортпроводников награждена орденами Мужества.

Супруга пилота Наталья с сыном Денисламом и дочкой (падчерицей Дамира) Аней Фото: соцсети. Снимки публикуются с разрешения родителей