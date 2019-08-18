На Урале судят врача, который дал пациентке запрещенные лекарства

Олег Баксаков может сесть на восемь лет за то, что хотел помочь пожилой пациентке Фото: «URA.RU»

На Урале разворачивается скандал вокруг нового «дела врачей»: гинеколог назначил пожилой пациентке, страдавшей от сильных болей, лекарства, оставшееся после смерти его матери. Но старшая медсестра больницы «сдала» его: теперь доктору грозит восемь лет тюрьмы. Коллеги-врачи, защитник прав человека и жители города требуют оправдать доктора.

Дело врача Баксакова вели следователи полиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Олег Баскаков — единственный в городе Новая Ляля Свердловской области врач-гинеколог (население немного больше 10 тысяч человек). В свое время ему обещали выделить служебное жилье, но так и не дали — он живет прямо в больнице, в помещении закрытого роддома — в палате, где когда-то лежали новорожденные. В марте 2018 года от рака умерла его мать, от нее осталось много лекарств, которые врач принес в больницу.

«Чего только у нее не было — например, хорошие инсулиновые шприцы-ручки (она была диабетик). Я принес целую сумку с лекарствами — все отдал в отделение терапии», — рассказал «URA.RU» врач. От всего этого «богатства» у него осталось лишь несколько ампул трамадола и сибазон (сильнодействующие обезболевающие) — он хранил их тумбочке. Еще недавно эти лекарства продавались в аптеках без рецепта — сегодня считаются психотропными препаратами.

В марте 2019 года в больницу привезли пожилую пациентку с выпадением и язвой матки — Баскаков немедленно ее госпитализировал. Бабушка мучилась от болей, и врач решил помочь ей — дал те самые оставшиеся от мамы лекарства.

«Формально он должен был сделать запись о назначении этих препаратов, сообщить о них старшей медсестре, но был уже вечер, он бы не успел», — рассказал «URA.RU» адвокат врача Георгий Краснов. Доктор просто попросил медсестру дать их пациентке, и даже объяснил, как лучше: трамадол сразу, а сибазон — на ночь, чтобы уснула.

Старшая медсестра Татьяна Смердова, по словам врача, за что-то его невзлюбила Фото: соцсети

Но в коридоре медсестру увидела старшая медсестра Татьяна Смердова и отобрала лекарства. По словам Баскакова, у него со старшей медсестрой затяжной конфликт. «Мы с ней — из разных миров: она разговаривает матом, а я общаюсь культурно, она воспринимает это как слабость — не раз „наезжала“ на меня, орала, — рассказал агентству врач. — Писала на меня докладные. Я считал ниже своего достоинства связываться с ней — просто избегал ее».

Смердова сообщила «куда надо», и через два дня Баскакова задержали оперативники отдела полиции. Дело возбудили по части 1 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих веществ» и части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». «Я никогда не сталкивался с наркотиками и ни с чем криминальным — всю жизнь работал, никого не трогал, и меня не трогали — говорит врач. — Говорю следователю: „Какой сбыт? Я же безвозмездно отдал!“ Но, оказывается, даже если ты подарил кому-то — это все равно сбыт».

Дело врача начинала следователь полиции Светлана Ярославцева, но подписывал обвинительное заключение и передал дело в суд следователь Роман Гаев. По словам адвоката, дело явно не доработано: в нем есть только рапорты самих полицейских, допросы и экспертизы, подтвердившие, что трамадол — это трамадол, а сибазон — это сибазон. А вот исследования медкарты пациентки и экспертизы ее состояния нет — этого не было сделано.

Ведет процесс председатель местного суда Игорь Макаров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

13 августа состоялось первое судебное заседание, ведет процесс председатель местного суда Игорь Макаров. «У нас полное ощущение, что судья однозначно намерен выносить обвинительный приговор, — говорит адвокат Краснов. — Когда выступали медицинские сестры, которые говорили о болезненном состоянии пациентки и о том, что назначенные Баскаковым препараты могли ей помочь, судья сбивал их с толку и грубо перебивал. Суд категорически не устраивают ответы свидетелей, подтверждающие наличие медицинских показаний для назначения препаратов».

Врач Баскаков продолжает работать в больнице, хотя говорит, что ему это дается все труднее. «Когда меня только схватили, возили на медосвидетельствование, грозили, что поместят в СИЗО. Наизнанку меня вывернули допросами, теперь вот суд. Я стал бояться оперировать. Но надо: я же один здесь гинеколог — то отслойка плаценты при родах, то скоблить кого-то нужно», — рассказал он «URA.RU».

Доктор даже находит в себе силы шутить — например, про подписку о невыезде.

«Это очень хороший вариант привязать врача к захолустью: что-то нарушил — под подписку! А еще лучше — браслет на ногу, чтобы от больницы не отходил. Так можно решить проблему дефицита кадров».

Старшая медсестра районной больницы Татьяна Смердова заявила «URA.RU», что действовала абсолютно правильно. «Все, что врач назначает в стационаре, должно быть в листе назначения. Пойти поставить пациенту „отсебятину“ — я не могу взять на себя такую ответственность. Человек принес препараты неизвестно откуда, непонятно, как хранил и что вообще в этих ампулах, — сказала она. — Этот врач не раз подставлял медсестру, такая ситуация повторялась неоднократно. Я сообщила руководителю, а куда сообщил он — это уже не мои заботы».

Следователь полиции Светлана Ярославцева. Именно она сделала все, что засадить врачу в тюрьму Фото: с сайта 66.мвд.рф

«URA.RU» предоставило возможность прокомментировать ситуацию следователю Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» Светлане Ярославцевой (именно она выполнила основной объем работы по делу Баскакова). Однако она этой возможностью не воспользовалась. «До свидания!» — сказала Светлана, узнав, что ей звонят журналисты, и бросила трубку. По неподтвержденным данным, Ярославцева является сестрой жены прокурора района.

«Это не борьба с наркотиками! — прокомментировал дело врача уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. — Это невероятно тревожащая и страшная тенденция, когда вместо борьбы с реальной наркоторговлей, когда надо действительно потрудиться, наши правоохранители охотятся за честно выполняющими свою работу врачами».

Следующее заседание по делу Баскакова пройдет в суде Новой Ляле 27 августа: на нем допросят врача, а его защитники заявят ряд ходатайств. Не исключено, что в этот же день состоятся прения сторон и подсудимому дадут последнее слово, после чего судья удалится для вынесения приговора. Врачу Баскакову грозит до восьми лет лишения свободы.